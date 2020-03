La reacción de las figuras de la TV ante la decisión de TVN de rebajar los sueldos de sus rostros

Mientras la TV local hace frente a la crisis por el coronavirus, con modificaciones programáticas y la reducción de los horarios de emisión, TVN hizo un anuncio que va por otra línea. Ayer, el canal informó que reducirá los sueldos de sus rostros hasta en un 50%. Según se explicó en un comunicado, la decisión se tomó tras una reunión entre sus figuras más emblemáticas con el director ejecutivo de la señal, Francisco Guijón.

Los motivos no solo se reducen a la emergencia sanitaria: de acuerdo al mismo documento, la idea “considera un robusto plan de salvataje económico y la profundización del rol de servicio público de la estación, por medio de la incorporación de programación educativa y cultural a la parrilla del canal”.

Aunque no se han entregado mayores detalles acerca de este plan, la medida afectaría a las figuras más célebres del canal, como Karen Doggenweiler e Ignacio Gutiérrez. Se desconoce, por ejemplo, si impactaría a rostros como María Luisa Godoy, quien tras el estallido social ofreció dar una parte de su sueldo para que ningún trabajador del matinal Buenos días a todos gane menos de $ 600 mil. Otros rostros que hoy posee TVN son Carmen Gloria Arroyo, Gino Costa, Daniela “Chiqui” Aguayo, Hugo Valencia, Gustavo Huerta, Iván Núñez, Mauricio Bustamante, Carla Zunino, Patricia Venegas, Gonzalo Ramírez y Matías del Río.

Eso sí, desde la red estatal no se especifica si todos aceptaron la determinación y cuánta cantidad de su sueldo mensual finalmente será rebajado.

“Todas estas medidas son necesarias en un momento difícil como este”, comenta Carolina de Moras, ex rostro de TVN y actual figura de Canal 13. “Sobre todo en TVN me parece súper justo, porque hoy trabajan muchas personas que necesitan ese sueldo”, agrega. Katherine Salosny, hoy alejada de la TV pero una de las más emblemáticas animadoras de la red estatal, comenta: “Como otras grandes empresas como Latam, se está pidiendo que muchos empresarios también lo hagan, incluso a los futbolistas se está pidiendo que se bajen los sueldos. Yo creo que hay una coherencia ahí, y bueno TVN todos sabemos que ha estado en una crisis importante. Mi salida tuvo que ver con esa misma crisis. Ahora, si a mí me hubiesen preguntado bajarme el sueldo, bueno, yo estoy disponible o a disposición de esa coherencia”.

Para Eduardo Fuentes, principal rostro de La Red, es necesario hacer la diferencia entre un canal público y otro privado, como su casa televisiva. “Son realidades distintas, uno depende de un inversionista privado, no del Estado de Chile”, advierte, pero añade: “Si yo estuviera en TVN, por supuesto que asumiría la propuesta”.

Otros rostros fueron contactados por este medio para conocer su opinión sobre el tema: Sergio Lagos, Luis Jara, Antonio Vodanovic, Julio César Rodríguez, Francisco Saavedra y Juan Manuel Astorga. Pero todos ellos declinaron referirse al tema, argumentando que ninguno era capaz de opinar de las decisiones de otros canales.

En tanto, Carmen Gloria Arroyo, a la cabeza del programa Carmen Gloria a tu servicio, también se abstuvo de conversar.

Personeros de otros canales dicen que es una decisión difícil de aplicar de modo generalizado, ya que implica cambiar algunas cláusulas de los contratos de los animadores y modificar algunos puntos del vínculo entre la estación y los rostros. “No es llegar y empezar a bajar sueldos, como puede suceder en cualquier empresa”, dice una fuente de la industria.

TVN, sin embargo, no es el primero. A partir del estallido social, el grupo Turner, dueño de CHV, CNN Chile y el CDF, anunció en noviembre que bajaría el sueldo de rostros y ejecutivos en estos tres canales.