Nicolás Gordon, gerente de sostenibilidad de CMPC: “Nos comprometemos a lograr cero emisiones netas de aquí al 2050″

Business ambition for 1.5º C es una iniciativa para que las empresas se comprometan con metas concretas para un futuro bajo en emisiones de carbono. Nicolás Gordon, gerente de sostenibilidad de empresas CMPC cuenta que, a la fecha, la temperatura ha subido 1.1º celsius desde épocas pre industriales. El objetivo, explica Gordon, es que al 2050 esa alza no supere los 1,5º grados. Además, habla de la importancia de salir de la economía lineal para pasar a una economía circular y de empezar a dejar atrás los combustibles fósiles para pasar a combustibles verdes.