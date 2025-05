27 adictivas series para maratonear en HBO Go

Beartown

La novela Björnstad -o Beartown en inglés-, de Fredrik Backman, es la base de esta miniserie sueca que mezcla drama y deporte para mostrar una historia que se mueve entre la mentira y el abuso.

Se trata de cinco capítulos que se inician con una inquietante escena donde dos figuras corren por la nieve, con una de ellas llevando un rifle.

La serie tiene como escenario las afueras de Beartown -o pueblo del oso-, localidad ubicada en Norrbotten, en el norte de Suecia, y a la que Peter Andersson (Ulf Stenberg) regresa junto a su familia después de vivir varios años en Canadá, donde jugaba para la liga profesional de hockey de Norteamérica o NHL.

Así, Peter, su esposa, la abogada Mira (Aliette Opheim), y sus dos hijos, el pequeño Leo (Lukas Wetterberg) y la quinceañera Maya (Miriam Ingrid), se instalan en una de las casas del calmado poblado, siendo recibidos cálidamente por sus amigos del pasado. Poco después todos comienzan su nueva vida.

Pero no será fácil. Peter tiene la complicada misión de mejorar el nivel del equipo local de hockey, deporte que se ha convertido en eje de las aletargadas vidas de los habitantes del pueblo, y Maya enfrentará un traumático episodio que cambiará no solo su vida, sino que también afectará las de sus familiares y de otros integrantes de la sociedad local.

Mare of Easttown

Mare-of-Easttown-12.jpg la-tercera

Mare of Easttown | HBO

Kate Winslet brilla en esta serie creada y escrita por Brad Ingelsby y donde la actriz interpreta a Marianne Sheehan, o Mare, una mujer de más de 45 años, divorciada, madre y abuela, que trabaja como detective de la policía de la pequeña localidad de Easttown, en Pensilvania.

A lo largo de sus siete capítulos, muestra a Mare tratando de equilibrar los problemas de su vida profesional con sus conflictos personales, estos últimos marcados por el suicidio de su hijo mayor.

Y en lo profesional un hecho viene a trastocar aún más su existencia y la de todos los vecinos de Easttown: el asesinato de una chica del lugar, a quien hallaron muerta en el bosque cercano a la localidad, con un disparo en la frente.

Capítulo a capítulo se van ofreciendo nuevas pistas y sospechosos del crimen, haciendo entrar al espectador en un cautivante juego policial, bien elaborado y que en ningún momento pierde el sentido de lo que es real en pantalla.

Y la otra pieza esencial del espacio: Kate Winslet como la en momentos malhumorada, pero al mismo tiempo entrañable protagonista. Una mujer que buscó consuelo en su trabajo para cubrir el dolor de una pérdida que la hizo además perderse a sí misma.

Una combinación de misterio, humanidad, sufrimiento y esperanza, además de inmejorables actuaciones y narrativa, que la convierte en una de las mejores series en lo que va de este 2021.

the-outsider-hbo-1.jpg la-tercera

The Outsider | HBO

Basada en una de las novelas más recientes del exitoso escritor Stephen King y dirigida y producida por Jason Bateman, famoso por Ozark y Arrested Development, esta serie le hace honor al universo que ha creado el escritor en sus novelas de misterio.

Con algunos elementos que recuerdan a Twin Peaks, de David Lynch, The Outsidernos lleva a Flint City, un poblado de EE.UU. que se transforma luego de que un niño aparece asesinado brutalmente en un bosque.

El detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) es asignado a este caso y, sin investigar mucho, descubre una serie de pruebas, muy contundentes, que lo llevan a culpar a uno de los habitantes más queridos, Terry Maitland (Bateman).

Aunque todo parece claro, el caso toma un giro cuando descubre que Maitland estuvo a más de 90 kilómetros cuando sucedió el asesinato, pero también hay pruebas que demuestran que cometió el crimen, llevando cada vez más a notar que aquí hay un misterio sobrenatural.

I Know This Much is True

I-know-this-much-is-true-2-ok.jpg la-tercera

I Know This Much is True | HBO

De seguro Murk Ruffalo se llevará más de un premio por su impresionante actuación en esta miniserie, que se emitió este año en HBO y que puedes ver en HBO GO.

Y no es sólo un papel el que interpreta aquí, sino dos, los de los hermanos Dominick y Thomas Birdsey, quienes, pese a ser gemelos, nacieron en años diferentes.

En un pequeño pueblo estadounidense, a comienzos de los 90, Dominick debe hacerse cargo de su hermano esquizofrénico y paranoico, quien va de hospital en hospital luego de cortarse una mano en una biblioteca pública.

Como ya puedes adivinar, este es un drama de aquellos, donde la realidad te da una bofetada con la conflictiva relación de estos gemelos, que recuerdan que los lazos familiares pueden ser un consuelo, pero también una condena.

Un dolor que transmite, sobre todo, un soberbio Ruffalo en su regreso a las series y también la atmósfera gris y opresiva que muestran los primeros capítulos y que de seguro se mantendrá hasta el final.

Barry

Barry-HBO-01.jpg la-tercera

Barry | HBO

Desde su estreno en el 2018 ,Barry se ha vuelto una de las series de comedia más queridas por el público y crítica, ganadora en los Emmy del mismo año a Mejor Serie de Comedia y Ganador a Mejor Actor Principal.

Y es que Bill Hader hace un trabajo excelente encarnando a Barry Berkman, un tipo muy callado y solitario, que luego de ser soldado en Afganistán, regresa para tener una tranquila vida en Cleveland.

Aunque para ganarse la vida, Barry se convierte en un minucioso asesino a sueldo gracias a los contactos de su tío Fuches (Stephen Root).

Todo se comienza a enredar cuando Barry acepta viajar a Los Ángeles para cumplir con el "encargo" de unos mafiosos chechenos. Por casualidad, termina haciéndose amigo de su víctima al asistir a la clase de teatro dirigida por Gene Cousineau (Henry Winkler), con quien también entabla una amistad.

Con sus dos temporadas hasta la fecha, Barry mezcla de manera perfecta la comedia negra y acción, en una entretenida historia.

Game-of-Thrones-01-1.jpg la-tercera

Game of Thrones | HBO

Es considerada una de las series más importantes de la historia, con una fanaticada fiel y exigente con cada nueva temporada.

Este año llegó a su fin con un octavo ciclo que dejó disconformes a algunos fans, pero a lo largo de los años esta serie de alto vuelo y nivel de producción logró sorprender y entusiasmar a millones en el mundo.

¿De qué trata? Es una historia en que el drama y la fantasía se unen en un universo, creado por George R. R. Martin, lleno de tramas, conspiraciones y batallas para hacerse del poder. Una disputa entre un puñado de casas nobiliarias para dominar sin contrapeso los "siete reinos".

I may destroy you

I-may-destroy-you-2-ok.jpg la-tercera

I may destroy you | HBO

Probablemente pienses que todavía falta para terminar el año, que acabamos de empezar el segundo semestre y la lista de próximos estrenos es larga. Pero I may destroy you es de esas series que marcarán este 2020, además de convertirse en una de tus favoritas.

Te hablamos de la serie ambientada en Londres, que por estos días se exhibe en HBO y que creó, produjo, co-dirige y protagoniza Michaela Coel (32), actriz poeta y cantante, la misma detrás de Chewing Gum (2015-2017), quien interpreta a Arabella, una escritora brillante y extrovertida.

Mientras trata de escribir un segundo libro, tras un exitoso debut, se va de copas con unos amigos. En el bar, un extraño pone drogas en su trago y la viola. Pero Arabella proceso ese hecho después, porque llega en flashes, con escenas recurrentes.

Si bien la serie trata sobre violación, lo que hace de I may destroy you un imperdible es la forma en que se aborda, alejado de la victimización, que la hay por cierto, y desde una aparente normalidad que hace que este hecho sea parte de un cotidiano y a la vez totalmente ausente de frases hechas.

Se trata del retrato de una mujer que junto a sus dos amigos, Terry (Weruche Opia) y Kwame (Paapa Essiedu), cada uno con sus claros y oscuros, abordan un tema recurrente después del #MeToo, el movimiento del que la misma Michaela Coel fue parte, pero además con matices: sexo consensuado, libertad y drogas, y tras de ello un completo retrato de una generación.

YEARS-AND-YEARS-S1-EP1-2-OK.jpg la-tercera

Years & Years | HBO

Uno de los grandes estrenos de 2019, esta serie es un llamado a reflexionar sobre lo qué está pasando hoy en el mundo. Se centra en la vida de una familia inglesa de clase media, pero a través de esa historia se muestra lo que sucede en un futuro cercano en Inglaterra.

Un futuro demasiado cercano donde campea la ignorancia, la muerte, las crisis de inmigrantes y los populismos electos por una población informada a través de las noticias falsas y los discursos demagógicos.

Grandes actuaciones en un elenco encabezado por la gran Ema Thompson en una mini serie que impacta y hace meditar sobre el futuro que estamos construyendo en todos lados.

Perry Mason

Perry-Mason-ok.jpg la-tercera

Perry Mason | HBO

Perry Mason está de vuelta y en su mejor forma. El abogado que creó el novelista Erle Stanley Grarner y que protagonizó más de 80 novelas entre los años 50 y 60, es mucho más que eso: es una especie de héroe, que demostraba la inocencia de todos sus clientes y que solo en una ocasión perdió un caso.

Personaje de muchas series y películas, regresó esta año a la pantalla en una de las series HBO más aplaudidas, una especie de precuela de la historia original que muestras los inicios de este abogado defensor (interpretrado con maestría por Matthew Rhys), en Los Angeles de los turbios años 30.

También es una de las más controvertidas, porque no pocos arrugaron la nariz con este Mason más oscuro, menos bondadoso que el que todos conocían y aficionado al whisky y a las mujeres; un personaje más complejo y mucho interesante.

Para quienes se engancharon con esta versión, HBO ya confirmó una segunda temporada.

BIG-LITTLE-LIES-S2-OK.jpg la-tercera

Big Little Lies | HBO

Aquí un grupo de mujeres se roba la película. Son las cinco protagonistas de esta mini serie que causó revuelo y que presenta el tema de la violencia y el abuso contra las mujeres.

Las que estelarizan esta producción crean una especie de cofradía para protegerse y apañarse en un ambiente particularmente adverso hacia su género. Aunque no todas han sido violentadas directamente, la solidaridad y fraternidad están siempre presentes, incluso frente a la muerte.

Las amigas son interpretadas, además, por un ramillete de estrellas escogidas con pinzas (Reese Whiterspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz), a las que se sumó en su segunda temporada la siempre talentosa Meryl Streep.

Drama, suspenso y la cuota necesaria de humor hacen de ésta una serie que hay que ver.

Chernobyl HBO la-tercera

Chernobyl | HBO

Esta es otra joya de HBO, una mini serie que trae desde los 80 la historia real de esa ciudad soviética, azotada por una emergencia nuclear que mató a más de 30 personas, por nombrar sólo a los fallecidos de forma directa, porque miles murieron posteriormente a causa de la radiación.

Una puesta en escena de lujo da el marco perfecto para un terrible relato en que se muestra cómo las autoridades de la Unión Soviética manejaron con impericia y secretismo la situación, frente a un grupo de científicos que trata de arreglar el entuerto e impedir que haya más muertos.

La serie se apega bastante a los hechos históricos y cuenta con actuaciones brillantes, como las de Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson.

EUPHORIA-S1-1-OK.jpg la-tercera

Euphoria | HBO

En esta serie no hay espacio para el sermoneo ni para los remilgos. Aquí se muestra la realidad que viven los adolescentes en la actualidad, al menos en EE.UU., sin filtros y menos con afán de moralizar.

Es verdad que hay sobredosis de sexo, drogas y redes sociales, pero también se muestra el compañerismo, el amor y los intentos por redimirse de un grupo de compañeros de colegio muy disímiles entre ellos.

Música magnífica y una fotografía rápida y sorpresiva, en un relato con ritmo feroz y notas de ensoñación que la hacen otro imperdible de HBO. Ah, y con excelentes actuaciones de un par de jóvenes con mucho futuro: Hunter Schafer y Zendaya.

sharp-ella-ok.jpg la-tercera

Amy Adams en Sharp Objects | HBO

La protagonista de esta aclamada serie es una periodista llena de conflictos internos, azotada por un pasado lleno de abusos y de problemas con su madre.

Por trabajo, debe volver a su pueblo natal y reencontrarse con su familia y con los fantasmas que la atormentan, situación que no puede superar por más que lo intente.

Un thriller dramático que cuenta con la gran actuación de Amy Adams y Patricia Clarke.

True Detective tercera temporada Mahershala Ali HBO GO la-tercera

Mahershala Ali como el policía Wayne Hays en True Detective | HBO

La primera temporada de esta serie, protagonizada por Woody Harrelson y Matthew McConaughey, llegó en 2014 para sorprender gratamente a los seguidores de las historias policiales.

Protagonizada por un par de policías dispares, pero complementarios, la trama se centra en una serie de crímenes perpetrados por un asesino en serie durante más de una década.

La brujería y los rituales ligados a las muertes van dando pistas, pero también enmarañando la investigación, mientras descubrimos las complejas vidas y personalidades de los policías a cargo.

Aunque la segunda temporada decepcionó un tanto a los seguidores de la serie, la tercera la devolvió a lo más alto, esta vez estelarizada por Mahershala Ali y centrada en la extraña desaparición de un par de pequeños hermanos.

My brilliant friend la-tercera

My brilliant friend | HBO

Esta es una serie dramática italo-americana basada en la novela homónima de Elena Ferrante, una coproducción entre HBO y las redes italianas RAI y TIMvision que se ha llevado los aplausos de la crítica y del público. De hecho, en el sitio IMDb tiene una calificación de 8,6 en un máximo de 10.

En síntesis, se trata de la poderosa historia de dos niñas inteligentes y aguerridas que se alejan del canon típico del pequeño pueblo napolitano donde viven, en medio de la pobreza de post guerra. Con tesón e inteligencia se van abriendo camino, a pesar del machismo y con la solidaridad femenina y la amistad como grandes armas.

Las actuaciones de las protagonistas, las niñas Ludovica Nasti y Margherita Mazzucco, es sobresaliente, lo mismo que la cinematografía, cuidada, prolija y bella.

Watchmen.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Otra serie que elevó a lo más alto las producciones de HBO es esta notable adaptación televisiva de la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons. Una serie creada y escrita por Damon Lindelof que ha cosechado sólo aplausos.

Esta nos remite a un pueblo marcado por ataques racistas y por una policía que se esconde tras máscaras para poder actuar.

El grupo de supremacistas blancos llamado Séptima Kaballería se enfrenta a la policía por la justicia racial. En eso, la detective Angela Abar (Regina King), una vigilante conocida como Sister Night, investiga el asesinato de su amigo y superior Judd Crawford (Don Johnson) y descubre más secretos sobre los vigilantes, quienes antes eran vistos como héroes, pero que ahora son puestos en cuestión por la extrema violencia en su actuar.

Una super producción con un elenco de lujo que, además de King y Johnson, incluye nombres como Jeremy Irons y Louis Gossett Jr.

Sex and the City

Sex-and-the-City-ok.jpg la-tercera

Foto: Sex and the city

Es cierto, a primera vista Sex and the Citypuede resultar obsoleta, sobre todo tomando en cuenta que la primera temporada de esta serie que tiene a Nueva York como protagonista estrella, se estrenó el 6 de junio de 1998, en EE.UU., por lo que es común que entre las tomas aparezcan las Torres Gemelas. Pero algo tiene que, a pesar de que el último episodio de la sexta temporada se trasmitió el 22 de febrero del 2004, envejece bien, y dan ganas de volverla a ver.

Quizás porque esa relación entrañable de cuatro amigas Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Samantha Jones (Kim Cattrall), todas de entre 30 y 40 años, plantea una forma o modelo de vida y familia distinta. O porque la temática sexo, amor, maternidad, cáncer de mamas o aborto sin culpas, sigue estando vigente.

¿Sigue siendo tema ser soltera después de los 35? Single and fabulous? fue el titular de la portada de New York Magazine que tuvo a Carrie Bradshaw en su portada durante la segunda temporada. Así, con un signo de interrogación que parece cuestionarlo todo.

Placer culpable o no, Sex and the City engancha. Tiene algo de Cenicienta, de Pretty Woman, de búsqueda del Príncipe Azul, pero desde la vereda de mujeres imperfectas, desde las perspectiva de una Carrie Bradshaw neurótica y agotadora a ratos, pero sincera y, quizás por eso, entrañable.

WestWorld

westworld-1.jpg la-tercera

WestWorld | HBO

Esta serie estrenada en 2016 se convirtió en la producción original de HBO más vista. Con tres temporadas, esta historia tiene solo aplausos de la crítica.

Basada en una película del mismo nombre de 1973, además de una secuela llamada Futureworld(1976), trata sobre un futuro que existe un parque parque temático llamado WestWorld, que permite a la gente experimentar el viejo oeste.

En ese lugar habitan androides que buscan satisfacer a las personas, quienes no pueden hacerle ningún daño al público, llevando a que estos puedan hacer lo que quieran con los androides.

La tercera temporadacuenta con la participación de Aaron Paul, reconocido por su personaje de Jesse Pinkman en Breaking Bad.

Los Soprano

Los-sopranos.jpg la-tercera

Los Sopranos | HBO

La mejor serie de la historia para muchos, además con una de las mejores intros, es este drama de la familia mafiosa de Los Sopranos, que se emitió desde 1999 hasta el 2007.

Sus seis temporadas muestran al mafioso de Nueva Jersey Tony Soprano (James Gandolfini) y las dificultades que debe vivir en su hogar y en el control de su negocio criminal.

Pero la serie también se centra en personajes cercanos a Tony, especialmente de su familia, como su esposa Carmela (Edie Falco) junto a su sobrino y protegido Christopher Moltisanti (Michael Imperioli).

Ganadora de distintos premios Emmy y Globos de Oro a lo largo de sus ciclos, Los sopranos es un imperdible para amantes de las series.

Silicon Valley

silicon.jpg la-tercera

Silicon Valley | HBO

El 2019 vio el final de esta tremenda serie cómica realizada por HBO.

Con seis grandiosas temporadas, esta historia seguía a un grupo de programadoras que busca el éxito en Silicon Valley.

Luchando contra diferentes grandes y poderosas empresas, este grupo busca crear una red de Internet libre, es decir, fuera de todo el control de información que tienen las grandes compañías.

Con actores como Thomas Steven, Martin James, Kumail Nanjiani y Amanda Crew, hacen una entretenida y corta comedia, con capítulos de 30 minutos que se te pasan volando.

The Wire

the-wire.jpg la-tercera

The Wire | HBO

Esta serie ambientada en Baltimore, Maryland, es otra que es considerada entre las mejores de la historia de la televisión estadounidense.

Emitida entre el 2002 y 2008, The Wire es una visión realista de la vida de esta ciudad estadounidense, centrada en el tráfico de drogas.

Uno de sus atractivos es que muchos de sus personajes se basan en personas reales de Baltimore y algunos actores interpretaban papeles de lo que eran en el mundo real.

Con eventos entre diversas instituciones ya fueran gubernamentales, públicas, policiales y los sectores marginales, son los protagonistas de estas historias, que mezclan historias policiales, crímenes y comedia.

Curb Your Enthusiasm

curb-your-enthusiasm-1.jpg la-tercera

Curb your Enthusiasm | HBO

Larry David, escritor, cocreador y productor ejecutivo de Seinfeld, en el 2000 lanzó su serie Curb Your Enthusiasm, que hoy va en su décima temporada y se ha vuelto una comedia de culto.

Ademas de muy premiada, con más de 20 premios Emmy y cinco Golden Globe.

Basado en la vida de Larry David, transcurre en Los Angeles, donde este guionista y productor de televisión vive retirado luego del éxito de Seinfeld.

Aunque, el mismo David ha dicho que el personaje no es un retrato 100% de su persona.

Una de las grandes particularidades es que se da el lujo de no seguir los guiones, ya que hay mucha improvisación, lo que le da frescura a esta comedia.

His dark materials

His Dark Materials HBO temporada 1 la-tercera

His dark materials | HBO

Esta serie de fantasía se basa en la ambiciosa trilogía de libros homónima del británico Philip Pullman, publicada originalmente en 1995 y que inspiró la película La brújula dorada.

Su historia muestra las aventuras de una adolescente huérfana, Lyra (Dafne Keen), quien vive en un mundo alteranativo donde a los humanos los acompañan unas criaturas, llamadas daimonions, que son manifestaciones del alma humana.

Tiene varios elementos para enganchar, por ejemplo, a los fans de Game of Thrones: un impecable trabajo de fotografía y escenarios, un elenco talentoso que equilibra caras conocidas con nuevos talentos y un guión que sabe dosificar el ritmo de una historia compleja y de muchas capas, que se plasma en la pantalla en una realidad que se funde con lo fantástico.

Ojo, que tendrá una segunda temporada, de la cual HBO ya adelantó su primer tráiler en la pasada Comic-Con @Home.

Band Of Brothers

band-of-brothers-1.jpg la-tercera

Band Of Brothers | HBO

Esta miniserie del 2001 fue coproducida por una pareja inigualable, Tom Hanks y Steven Spielberg, la misma que dio vida a la película de 1998 Salvando al Soldado Ryan, trajeron a HBO esta historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Basada en un libro del mismo nombre escrita por el famoso historiador estadounidense Stephen Ambrose, trata sobre un batallón de infantería estadounidense y su vida y desafíos mientras estuvieron en la segunda guerra mundial en momentos como el llamado "Día D" o la captura del Nido de Águila.

Band of Brothers trata retrata de manera fiel la historia en la que se basa la investigación de Ambrose. Todos los personajes que aparecen están basados en personajes reales de dicha compañía; algunos de ellos aparecen en entrevistas pregrabadas como prólogo a cada episodio, dándole un mayor realismo e importancia histórica a la miniserie.

Succession

Succession-OK.jpg la-tercera

Succession | HBO

Dos temporadas en HBO tiene esta serie que en los Emmy 2019 sorprendió al quedarse con los premios a Mejor Guión de Drama y a su creador y productor ejecutivo, Jesse Armstrong.

Ahora, en los Emmy 2020 está entre las grandes favoritas, con 18 nominaciones, entre las que están Mejor Drama y Mejor Actor Principal en Serie de Drama por Jeremy Strong.

¿De qué va su historia? De un clan, la familia Roy, los dueños de un imperio del mundo audiovisual y del entretenimiento, cuyo patriarca, Logan Roy (Brian Cox), está a pasos de retirarse del negocio.

Todxs Nosotrxs

Todxs-nosotres-ok.jpg la-tercera

Todxs Nosotrxs | HBO

Brasil es un país aparentemente liberal, pero en realidad es tremendamente conservador. Basta ver al presidente que hoy lidera el país más grande de Sudamérica.

Por eso es todo un atrevimiento esta producción, que se estrenó este 2020 y que busca abrir mentes al mostrar toda la riqueza que existe en las disidencias sexuales, al hablar de conceptos como género no binario, por ejemplo.

Lo hace con la historia de Rafa, una grafitere y tatuadore que llega a Sao Paulo a vivir al departamento de su primo Vini, joven gay, y que comparte con su mejor amiga, Maia.

La identidad sexual, la integración, la discriminación, el racismo y la violencia de género son algunos de los temas que trata en ocho capítulos esta serie, que se desarrolla en un Sao Paulo colorido, vibrante, pero que sigue siendo peligroso para las minorías.

Y entre las cosas valiosas que tiene es que se habla con lenguaje inclusivo y la mayor parte de las actrices y actores son parta de la disidencia sexual.

Run

Run-2-ok.jpg la-tercera

Run | HBO

Una de las mejore series en HBO del 2020 es esta, que reúne a dos genias de la comedia inglesa actual, la directora Vicky Jones y a la ganadora del Emmy Phoebe Waller-Bridge.

Juntas crearon esta comedia romántica escapista, en la que dos ex novios de la universidad, Ruby (Merritt Wever) y Billy (Domhnall Gleeson), se vuelven a reencontrar después de 15 años sin verse y de una manera particular.

"Run" es el mensaje que un día Billy a Ruby y ella le responde lo mismo de vuelta. Así ambos se reúnen en la Grand Central de Nueva York para tomar un tren que atraviesa el país.

¿Hacia dónde van? ¿De qué escapan? ¿Qué esconden? Esas son algunas de las preguntas que rondan en torno a esta pareja de amantes furtivos, a la que persigue una tensión sexual constante, pero también los secretos de su pasado.

Sí, es una comedia romántica, pero con un humor oscuro y algo de thriller, en la que brilla una estupenda Wever, quien el año pasado también se lució en la serie de Netflix Inconcebible.

