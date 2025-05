Barra Fundición, el nuevo café de Providencia donde todo se hace a mano

Planchados con queso tipo manchego hecho en Casablanca, yogur casero con salsa de naranjas naturales y submarinos con chocolates elaborados a pequeña escala en Recoleta, son algunas de las delicias que puedes probar en Barra Fundición, el nuevo café y emporio de Providenciar.

Todo lo que se ofrece ahí es 100% artesanal, hecho a mano por pequeños productores chilenos, que todas las semanas abastacen de cosas ricas a esta cafetería de especialidad.

Está en Miguel Claro casi al llegar a Av. Santa Isabel, en el frontis de la casona que ocupa la Casa de Oficios, ese lugar donde se imparten desde talleres de panadería artesanal hasta de zapatería.

De hecho, algunas de las profesoras que hacen clases ahí elaboran también algunos de los productos que puedes probar en el café, como los quesos del Colectivo Fermento.

Sentarse en la barra

Barra-Fundición-4.jpg Aryeh Kornfeld K

Foto: @barra.fundicion/@aryeh_kornfeld

Detrás de Barra Fundición están dos arquitectos y un diseñador, quienes tenían la idea de abrir un lugar donde ir a disfrutar productos seleccionados con pinzas y en un ambiente informal.

Apenas entres notarás la mano de este equipo, porque tiene una estética minimal pero bien cuidada, donde la que se roba la película es una gran barra cubierta por una pieza de bronce.

Te puedes sentar directo ahí y pedirle al barista, que te prepare el café como más te gusta.

Aquí usan granos recién tostados, de marcas locales como We Are Four y Coffee Culture, de diferentes origenes, que cambian todas las semanas.

Puedes pedir desde un expresso o un americano, hasta alguno filtrado, como el chemex o el V60, que por su método de elaboración tienen un sabor más intenso.

Qué probar en Barra Fundición

Barra-Fundición-3.jpg Aryeh Kornfeld K

Foto: @barra.fundicion/@aryeh_kornfeld

Todo lo que se ofrece en Barra Fundición puedes comprarlo para llevar a casa o comerlo en el local.

Como el ambiente es relajado, puedes pedir una baguette, que son de La Popular Pizzas y Pan -la famosa panadería artesanal de calle Bilbao- y disfrutarla con alguno de los quesos del Colectivo Fermento, como el viñedo, uno de cabra al vino tinto ($ 3.800 los 100 grs).

Esos mismos quesos los puedes disfrutar en las tablas de quesos ($ 5.000), que aquí son de dos tipos: de frescos, como el campiña, o maduros, como el solana, que es uno de vacas que pastan libres en la Región de los Ríos.

La charcutería es de Jo Charcuterie, una pequeña empresa que elabora el jamón serrano y el charqui de wagyu y jabalí que se ofrece aquí.

Todas estas delicias las puedes disfrutar juntas en el planchado ($ 2.600), un sándwich hecho con hogaza de semilla de La Popular, jamón serrano y queso sierra.

En Barra Fundición también hay miel de colmenas urbanas, yogur casero, mermeladas de frutas de la estación, chocolates Hans Andresen y repostería de Maillard Deli, el emporio de Vitacura donde se elabora el exquisito brownie con mantequilla de maní que puedes disfrutar en esta nueva cafetería.

Ojo, que afuera hay bicicletero y también un tablón donde en los días soleados puedes sentarte a tomar tu café.