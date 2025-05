Café Cajú: El nuevo local veggie con brunch "all you can eat"

Café Cajú es un nuevo local que acaba de abrir en Luis Pasteur casi al llegar a la calle los Abetos, con una propuesta 100% Plant Based, es decir, hecha en base a plantas o totalmente vegana.

De hecho, lo que ahí encuentras de lunes a sábado, es una carta con opciones variadas y una propuesta original.

Como "Grand cajú thrive burger" ($ 9.900), que es una hamburguesa hecha con beyond meat, un producto importado de Estados Unidos que por apariencia y sabor es una verdadera hamburguesa, jugosa incluso, pero hecha de distintos tipos de plantas y viene con un mix de hojas verdes, cebolla caramelizada, lechuga, berros y queso vegano. Más papas fritas de papa camote y yuca.

Otra opción es el "dúo Italia crudi" ($ 7.400), que es una lasaña de vegetales marinados con pesto de albahaca y tomate, acompañada de fetuccini de verduras crudas y crema de palta.

Además tiene buenas opciones de postres o para probar a media tarde, como la "tartaleta de frambuesa" ($ 2.800), que es de masa integral, con crema de limón y frambuesa. Ojo, puedes pedirla en versión gluten free ($ 3.100)

Foto: Valentina Miranda Vega

Brunch all you can eat

Foto: Café Cajú

Y ojo que aquí todos los domingos de 10.30 AM a 1.30 PM hay brunch all you can eat.T encontrarás con un buffet con distintas opciones, cosa que puedas repetirte cuantas veces quieras, y cuesta $ 13.500 por persona.

¿Que probar? Los huevos por ejemplo, que no son huevos propiamente tal, sino que están hechos en base a plantas y sal negra. Incluso, huelen a huevo.