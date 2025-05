Cinco bares increíbles en el barrio Bellavista

Loom Bar

Bar-Loom-24.jpg la-tercera

Uno de los buenos bares cerveceros del barrio, es el Bar Loom, que está en Bellavista justo atrás de la clínica Santa María.

Es muy visitado por extranjeros porque, además de transmitir muchos partidos de fútbol en sus pantallas gigantes, tiene una atractiva carta de cervezas nacionales e internacionales, y siete tipos de shop que sirven en vasos de medio litro.

Con música a buen volumen, este bar tiene una nueva delicia en su carta que debe probar: Las "papas rústicas" ($ 5.000), que se posicionan como la nueva joyita y que llevan porotos negros, carne, verduras salteadas y mozzarella. Ideales para acompañar las cervezas artesanales del bar.

Ojo a su página de Facebook porque para los primeros días de abril tiene pensada una cata de cervezas, para los que quieran aprender más sobre este refrescante brebaje.

HORARIO: Lu. a sá., 12.30 PM a 2 AM. ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, gratis.

Kross Bar

Kross-Bar-7.jpg la-tercera

Lo que marca a este bar, que está en Dardinac al llegar a Constitución, es su apuesta por la cerveza artesanal. Con dos pisos y dos terrazas —una interior y otra exterior— donde se pueden beber más de 60 opciones embotelladas, entre nacionales y extranjeras.

Además, en el lugar hay una gran barra con 10 dispensadores de este refrescante brebaje, ocho de ellos con cervezas Kross, y los otros dos con cervezas "invitadas" que cambian todas las semanas. Elija su preferida y vaya probando de a poco, el vaso de 350 cc cuesta al rededor de $ 2.900 y el de 500 cc $ 4.600, dependiendo de la cerveza que pida.

Uno de los fuertes es su carta de comida, a cargo del joven chef Matías Arteaga. Sus preparaciones son caseras, ideales para compartir y tienen guiños cerveceros. Las pizzas, por ejemplo, se hacen de masa madre y orujo (cáscara) de cebada. Pruebe la “colonia”, con pomodoro, mozzarella, prieta, manzana y cebolla caramelizada ($ 5.900). Y la carne del sánguche de pechito de chancho ($ 6.700) se cocina en cerveza Golden Ale.

También hay opciones rápidas para picar en la barra, como el cordero desmenuzado, con tostadas y pepinos encurtidos ($ 4.800) o las empanadas fritas de prieta, carne y acelga ($ 6.800 las seis).

HORARIO: Lu.a mi., 12.30 Pm 1 AM. ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

The White Rabbit

The-White-Rabbit-10.jpg la-tercera

El estiloso gastrobar que está frente a la Plaza Camilo Mori, en Bellavista es un lugar que debe visitar en estas agradables tardes de verano tomando un rico coctel en su terraza que da a Chucre Manzur.

Y ojo que su carta veggie, estrenada hace poco tiempo, tiene que ser varias propuestas. Una de las más tentadoras son las "Alcachofas grilladas", que se sirven con limoneta y una salsa especial ($ 6.000).

Lo más seguro es que quiera acompañar esta preparación con un cóctel, revise la carta con estos ítems, que también se renovó. Uno recomendado para esta temporada es el “bitter bliss”, con gin, campari, jugo de pomelo y goma de chicha morada ($ 5.500)

HORARIO: Lu. a vi., 7 PM a 12 AM. Sá. y do., 12 PM a 4 PM y 7 PM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Ootoya

Ootoya-Noodles-House.jpg la-tercera

Se trata de un restaurante de dueños venezolanos, en el que el chef chino Peiyi Cai se luce con una carta japonesa tradicional.

Lo que puede ir a probar ahí son seis tipos de ramen —esa sopa clásica japonesa— como la “Kakumi ramen” ($ 8.880), con tallarines hechos ahí mismo, bife de cerdo, huevo, choclo y diente de dragón.

Además, si hablamos de tragos, tienen una sorpresa que probablemente no encuentre en ningún otro lado: el “Mojito green”, que preparan con té matcha ($ 3.900).

HORARIO: Ma. a sá., 12.30 PM a 11 PM. Do., 12.30 PM a 7 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Siete Negronis

7-negroni-3.jpg la-tercera

Un bar que hay que conocer en ese barrio es el Siete Negronis, la barra de calle Mallinkrodt comandada por cuatro destacados bartenders chilenos —Matías Peredo, Rodrigo Otaiza, Fernando Costa y Matías Supan—, que se ha hecho famosa por revivir los cocteles clásicos y los de autor.

Ahí hay varias preparaciones que probar; vaya por el “Negro mosky” ($ 5.400), hecho con gin infusionado con té lapsan gsouchon, campari, vermouth rosso, ahumado con chips de ciprés de las guaitecas.

Si quiere uno con frutas, pida el “Café del mar tiki” ($ 5.200), una rica mezcla de rones blanco, añejo y gran añejo, jugo de naranja, maracuya y mango, mix falernum (maceración de jengibre, clavo, almendras y cascara de limón), gotas de angostura, decorado con hojas de menta y fruta fresca.

Para acompañar los cocteles está la "Tabla el muro" ($ 15.800), que trae tres mini hamburguesas, tres mini tacos surtidos, papas rusticas, dados de pollo apanado, nachos con guacamole y todo acompañado de tres salsas.

HORARIO: Ma. a mi., 6 PM a 2 AM. Ju., 6 PM a 3 AM. Vi., 6 PM a 4 AM. Sá., 7 PM a 4 AM. ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.