El arte abre sus puertas

Las principales galerías de Santiago se reunirán en un evento: Galería Weekend Santiago.

Esto, para mostrar sus exposiciones durante cuatro días en un ambiente relajado.

Revisa la opciones para celebrar el arte de otra forma este fin de semana.

Arte en el Persa

La galería de los precios convenientes

sta-rosa.jpg la-tercera

Desde el año 2010 que la Factoría Santa Rosa, que está en barrio Franklin, organiza el Persa del Arte.

Es una especie de feria anual en la que se puede ir a comprar óleos sobre tela, grabados y fotografías de mediano y pequeño formato a precios más convenientes (entre $ 100.000 y $ 300.000).

Aprovechando el Galería Weekend Santiago, los dueños de ese espacio inauguraron eljueves el persa, el que estará funcionando hasta el domingo 20 de mayo (sólo el lunes 14 estará cerrado).

Ahí podrá vitrinear piezas hechas por 36 artistas nacionales emergentes y consagrados, entre ellos, el premio nacional de Artes Visuales 2007 Guillermo Núñez, quien tendrá su conocida imagen de la boca con la lengua afuera y algunos otros grabados.

Entre los más nuevos estará Iñaki Muñoz, conocido por hacer música experimental y ambiental, y quien llevará pinturas abstractas.

HORARIO: Vi. a do. (hasta el 20 de mayo), 11 AM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Street art en el Persa Bíobio

victor-manuel.jpg la-tercera

Al Persa Biobío no solo se va a cachurear y a comer rico. Ahora, ahí también se va a apreciar arte, además del de las galerías, el callejero.

Este domingo se organizó en el galpón de los anticuarios, el Persa Víctor Manuel, un tour guiado que mostrará el street art que exhiben sus muros.

Para asistir, llegue a las 12.30 PM a la plazoleta central de ese espacio, donde lo esperará el arquitecto Sebastián Cuevas para recorrer obras como la que Vasco Bazko acaba de pintar en el cielo del galpón, inspirado en la iconografía del persa.

Luego de eso, visitarán la galería del reconocido muralista Alejandro “Mono” González, también ubicada dentro del galpón.

La actividad termina en la azotea de este espacio, donde podrá apreciar Borde sur, la obra de 700 m² que plasmó en el suelo el conocido grafitero Cekis, quien vive desde 2004 en Nueva York.

Arriba, además de la vista en 360°, verá una performance de danza callejera, con hip hop y otros ritmos negros.

HORARIO: 12.30 PM PRECIO: Gratis EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Espacios en el centro

En las alturas de Plaza Italia

03-Cima.jpg la-tercera

Una de las galerías nuevas que más ruido han generado es Cima, que el año pasado inauguró Dj Caso, ex integrante de las bandas Makiza y Tunacola.

El espacio tiene la gracia de funcionar en un penthouse de Plaza Italia y de albergar desde muestras de arte contemporáneo hasta fiestas.

Para Galería Weekend Santiago armaron una exposición colectiva llamada Elástica, que reúne el trabajo de cinco chilenas jóvenes, que trabajan formatos diversos.

Ponga ojo a los dibujos de 1989, artista que crea paisajes imaginarios de estética pop, usando el software de diseño Autocad.

Los tres días de la muestra habrá Dj tocando, como el mismo Caso (viernes), Flakodiablo (sábado) y Elisita Punto, del grupo MKRNI (domingo).

También habrá cervezas de cortesía, para apreciar el arte y la vista privilegiada que tiene esta galería. Eso sí, antes de ir, debe inscribirse en el sitio galeriacima.cl.

SITIO:galeriacima.cl HORARIO: Vi., 8 PM; sá., 11 AM a 8 PM; do., 11 AM a 6 PM PRECIO: Gratis EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En calles como Coronel Santiago Bueras, gratis.

En un garaje del barrio República

04sagrada-mercancia.jpg la-tercera

A pesar de que abrió en el año 2014, probablemente no conozca el espacio de arte Sagrada Mercancía, en el barrio República.

Lo crearon tres artistas visuales y un historiador del arte de la U. de Chile, en un antiguo garaje de dos pisos ubicado en Sazié y, al igual que el año pasado, volverán a participar en este evento de arte.

Vaya a recorrerla este sábado, a las 5 PM, porque aparte de ser guiado por los mismos artistas que exponen en la muestra Dialéctica Menor-inaugurada el viernes- le regalarán una cerveza.

Ahí verá las obras de ocho creadores emergentes, quienes elaboraron instalaciones relacionadas con el trabajo industrial.

Seguro que se sorprenderá con Cortes, de Adolfo Bimer, una escultura con forma de cuerpo humano de gran formato hecha con poliestireno morado, y con la de Matías Solar, que pintó una tela de satín con spray de distintos colores.

FACEBOOK:Sagrada MercancíaHORARIO: Vi., 8 PM a 10 PM. Sá. y do., 12 PM a 10 PM ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.

Novedades en Vitacura

Galería Aninat renovada

05Galería-Aninat.jpg la-tercera

Una de las galerías más longevas de Chile, la de Isabel Aninat, está estrenando una nueva ubicación en Av. Alonso de Córdova con Av. Américo Vespucio.

Lo que ahí habilitaron sus dueñas, Isabel Aninat y su hija, Javiera García-Huidobro, son tres salas, la primera de ellas Pieza Única, pensada para una sola obra de arte.

Ahí se encontrará con Biblia/Pietá, una video-performance que en 1982 protagonizaron los precursores de la performance en Chile en los 80, Juan Domingo Dávila, Carlos Leppe y Nelly Richard, cuyo montaje lo registró la fotógrafa Julia Toro.

En el segundo espacio, llamado Gabinete, está Teresa Aninat, quien muestra el estudio que hizo sobre la navegación en el extremo sur y que documentó en fotografías, videos y mapas.

Finalmente, al fondo de la galería y bien iluminada por la luz de ventanales, está la Sala Principal, con una retrospectiva del chileno radicado en Puerto Rico Elías Adasme, quien tiene algunos de sus trabajos en museos como el Reina Sofía de Madrid.

HORARIO: Lu. a vi., 10 AM a 8 PM; sá., 11 AM a 2 PM PRECIO: Gratis ESTACIONAMIENTO: En A. de Córdova, con parquímetro.

Edificio lleno de sonidos

09.jpg la-tercera

En el zócalo del edificio Alonso, ese nuevo que está en Av. Alonso de Córdova con El Coihue, hay una especie de patio interior techado de 500 m², donde ya se han instalado muestras de arte y organizado conciertos, como el tributo a Talking Heads, que hizo ahí, en diciembre pasado, la banda MKRNI.

Este sábado vaya a ver lo que ahí montó el Colectivo Ecuco, formado por los artistas Santiago Errázuriz, Raimundo Arrau y Gonzalo Miralles, quienes llevaron al espacio una colorida instalación llamada Subconjuntos, hecha con objetos de uso cotidiano, como guantes, cordeles, tarros de basura, extintores y conos.

A las 9 PM, en tanto, cuatro músicos se sumarán a la propuesta, para seguir las instrucciones del colectivo e improvisar, durante 12 minutos, una pieza musical, la que deberán interpretar con esos mismos objetos.

HORARIO: Sá., 9 PM EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Música, fiesta y talleres

Gala con Atom TM

08atom-tm.jpg la-tercera

Para premiar la mejor muestra de las galerías que se sumaron al Galería Weekend Santiago, este domingo se hará una ceremonia-celebración en el Teatro Oriente, abierta a todo el público pero previo retiro de entradas (aún quedan en boletería).

La premiación parte a las 6 PM, luego de la cual aparecerá un reconocido Dj en el escenario: hasta allá llegará Atom TM a mostrar un disco -HD- que, apenas empezó a mostrar en algunos escenarios hace cinco años, agotó las entradas.

Si se lo perdió, esta es su oportunidad para ver en vivo la faceta más rítmica y pop de Uwe Schmidt, un show que, además, incluye visuales sobre una pantalla gigante.

EDAD: Mayores de 18 ESTACIONAMIENTO: Av. Providencia 1971, $ 47 el min.

Una fiesta con letras y cerveza

madhaus.jpg la-tercera

El evento artístico trae talleres también.

Si le gustan el dibujo y la caligrafía, vaya este viernes, a las 8 PM, a la Galería Madhaus, porque ahí se estará haciendo uno de lettering, el arte de dibujar letras.

Dirigido por el chileno Rojas León, uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial en este estilo, se llama Drink & Write, porque mientras tres conocidos ilustradores nacionales (Fab Ciraolo, Fabrián Faya y Miguel Hamstter) dibujan letras y frases en botellas y lienzos de tela junto al público, les convidarán cerveza mientras de fondo suena DJ Boogie.

Ojo, que para participar debe inscribirse antes en promotuborg.cl.

INSCRIPCIÓN: Hasta el viernes 11, en promotuborg.clHORARIO: Vi., 8 PM PRECIO: Gratis EDAD: Mayores de 18 ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Espacios bailables

Galería Weekend la-tercera

No solo de galerías y talleres se vivirá estos días.

Este sábado, desde las 10.30 PM, se podrá llegar a celebrar con baile y cocteles al Parque Titanium.

Ahí, cuatro destacados exponentes de la electrónica chilena -entre ellos IARAHEI, colaboradora de Kali Mutsa- se pondrán tras las perillas.

También estará tocando en vivo Alejandro Paz, el músico que el año pasado lanzó Sin llorar, un disco de pop sintetizado bien ochentero.

El plato fuerte de esa jornada será el live set de un chileno experimentado, F600, el proyecto de Miguel Conejeros, el mismo que en los 80 fundó la banda punk Pinochet Boys y que luego, en los 90, fue pionero de la electrónica local.

Aquí estará mostrando sus beats experimentales, que invitan a bailar, pero también a pensar.

Acérquese a la barra, porque ahí podrá pedir cocteles preparados con vodka, como uno de berries y otro de manzana.

EDAD:Mayores de 18 años ESTACIONAMIENTO: En el lugar, $ 35 el minuto.