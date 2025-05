El Peso de la Sangre, el pasado, presente y futuro del Sida en un solo libro

Un poco renuente, Juan Luis Salinas, periodista de la U. Católica del Norte, magíster en edición de la U. Diego Portales y autor de El Peso de la Sangre: Un Viaje Personal al Sida, se decidió a contar cómo en febrero de 2003 fue internado de urgencia y debió asumir sin escapatoria su enfermedad.

El VIH era el que lo había llevado al borde de la muerte y al que le dedicó años de investigación para construir este volumen de más de 400 páginas, un trabajo en que no sólo da cuenta de su experiencia, sino también de los orígenes, el presente y el futuro del Sida, tanto a nivel local como en el mundo.

Por el tema, médico, podría pensarse que se trata de un texto denso, pesado de leer. Es, en cambio, uno que mezcla de manera equilibrada y atractiva el relato en primera persona con todo lo que Salinas recabó con avidez y consciencia.

El escritor nos pasea por Nueva York, San Francisco, Concepción, Valparaíso y Santiago, entre otras, para asistir a los albores de la infección. Él mismo viajó a Barcelona para instruirse en el centro de documentación de la ONG Sida Studi y a Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, donde algunos sitúan el origen del VIH.

Gracias al relato volvemos a los primeros años de la enfermedad, al oscurantismo de comienzos de los 80 en que a la enfermedad se le veía con desprecio y espanto, como un mal reducido a la comunidad gay.

Era un virus misterioso que los científicos a duras penas podían identificar, mientras en Chile, según los propios recuerdos del autor, la historia de Rock Hudson —el actor de Hollywood que murió de Sida en 1985— impactaba a diestra y siniestra.

Juan Luis Salinas | Foto: Lorena Palaviccino

El volumen revisa esos primeros casos, a la vez que recoge la historia de cómo el escritor se salvó de la muerte y enfrentó lo de muchos: las dificultades para conseguir medicamentos y cierta discriminación, solapada o directa. Reivindica, también, la lucha de muchos que, según sus propias palabras, la han tenido más difícil que él en este camino.

Tampoco se escapa del libro el análisis de las políticas sanitarias de los 80 y 90. O el activismo de aquellas organizaciones que se han dedicado a la lucha contra el Sida y la valentía de algunos médicos y enfermeras que se sobrepusieron al miedo ante lo desconocido.

El presente y el futuro del virus también están muy presentes en estas líneas, teniendo en cuenta que Chile muestra alarmantes cifras en los últimos años.

"En algún momento pensé que no lo lograría. Que este libro no tendría final. Tuve la convicción de que no lo terminaría", dice en la última página de El Peso de la Sangre el escritor. Por fortuna, Juan Luis Salinas firmó estas 424 páginas que sirven para conocer más sobre el VIH/Sida de la mano de alguien que sabe muy bien de qué habla.