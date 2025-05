Fauna Primavera 2024 ya tiene lineup, fecha de venta de entradas y precios

La temporada de festivales para este año se viene recargada y una de las citas imperdibles será Fauna Primavera 2024.

El regreso del festival organizado por Fauna y Lotus y que es uno de los destacados de la música alternativa en el país.

Y ya alista su próxima edición, que se realizará el viernes 8 y el sábado 9 de noviembre en el mismo recinto donde se hizo el año pasado, el Parque Ciudad Empresarial, en Huechuraba.

Hasta ese lugar volverá con dos jornadas cargadas de música y esperados nombres de la escena alternativa, indie y electrónica.

Y es que junto con confirmar su realización, fecha y lugar, Fauna Primavera 2024 también anunció su cartel.

Fauna-Primavera-cartel-ok.jpg la-tercera

Imagen: Fauna Primavera

El que encabezan dos emblemas del rock, The Smashing Pumpkins y Franz Ferdinand, en sus respectivos retornos a los escenarios chilenos.

A los que se suman Air tocando su legendario disco Moon Safari, Dinosaur Jr., Jerry Cantrell, The Kooks, Boy Harsher, Lianne La Havas, The Magic Numbers, Sofia Kourtesis, Las Ligas Menores, Usted Señalémelo y The Nation of Language.

Además de los chilenos Dënver, Chini.png y Francisco Victoria.

Entradas, precios y fecha de venta

Fauna-Primavera-ok.jpg la-tercera

Foto: Fauna Primavera

¿El cartel te convenció de ir a Fauna Primavera 2024? Entonces atento a las coordenadas para adquirir las entradas, a través de la plataforma Livetickets.

De hecho, la venta parte este viernes 9 de agosto al mediodía con una preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile y con los pases generales para dos días.

Ojo, que pagando con las tarjetas del banco mencionado hay 20% de descuento en todos los tipos de pases, con cupos hasta 6.000 tickets.

En tanto, la venta general empezará el lunes 12 de agosto al mediodía.

¿Y cuáles son los precios de Fauna Primavera 2024? Van desde los $ 142.500, que es el valor del pase general por dos días, con descuento del Banco de Chile y con cargo por servicio incluído.

Puedes ver en la gráfica siguiente el detalle de los precios y descuentos.

Fauna-Primavera-precios-ok.jpg la-tercera

Imagen: Fauna Primavera

Mientras habrá que esperar para la venta de los pases de un día al festival.