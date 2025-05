Fondas Parque O'Higgins 2024: artistas, programación, entradas y todo lo que debes saber de la gran fiesta del 18

Fondas Parque OHiggins Jaime_Valenzuela 2023 3 ok

Con el tradicional pie de cueca entre las autoridades se inauguraron la noche del lunes las fondas Parque O'Higgins 2024.

La primera de muchas patitas que se bailarán este 18 en las ramadas más grandes y tradicionales que se realizan en la Región Metropolitana.

El inicio también de una celebración que este año está recargada, con nada menos que seis días de fiestas en el emblemático pulmón verde de la comuna de Santiago.

Ahí, las fondas Parque O'Higgins 2024 se están realizando desde el martes 17 hasta el domingo 22 de septiembre.

¿Vas a ir a celebrar el 18 en estas ramadas? Entonces toma nota, que acá tienes todas las coordenadas e información que debes saber del evento.

Artistas y programación

Los-Jaivas-archivo-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Ad hoc con su formato XL, este año las fondas Parque O'Higgins 2024 tienen una programación con más de 100 artistas.

Los que durante los seis días se están desplegando por sus cinco escenario: el Central, el Cuecódromo, el Teatro La Cúpula, La Cuarta Fonday el Escenario del Parque.

Mucha cumbia y ritmos tropicales, rancheras, pop, ritmos urbanos y folclor chileno en sus distintas expresiones son parte de los géneros y estilos que suenan ahí este año.

Entre los nombres destacados se cuentan los de Los Jaivas, Los Mirlos, María José Quintanilla, Américo, Pablo Chill-e y Yorka.

Además de La Sonora de Tommy Rey, Garras de Amor, La Regia Orquesta Quinteto, Leo Rey, Juanito Ayala, Karla Melo, Sonora Malecón, Los Viking’s 5, Amerikan Sound, El Bloque 8 y muchos otros.

Puedes ver en esta nota el detalle de la programación por día.

Accesos, horarios y cómo llegar

Fondas-Parque-OHiggins-2023-@danielsaez.cl-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Jaime Valenzuela

Para ingresar a las fondas Parque O'Higgins 2024 puedes hacerlo por los accesos de Av. Rondizzoni y Av. Matta.

Los horarios de apertura son los siguientes: el martes 17 a las 3 PM y entre el miércoles 18 y el domingo 22 las puertas se abren a las 11 AM.

Mientras que los horarios de cierre son a las 2 AM entre el 17 y el 21 y a las 12 AM el último día, el domingo 22.

Para llegar al parque tienes varias opciones, pero recuerda que por la realización de las fondas hay varias calles con el tránsito cortado.

Por lo mismo la manera más eficiente de ir es a través de Metro, a través de la Línea 2 y con Parque O'Higgins y Rondizzoni como estaciones más cercanas.

Además, durante el 17, 18 y 19 de septiembre, Metro tiene servicio extendido hasta las 12.30 AM en las Líneas 1 y 2, con Parque O ́Higgins, Toesca y Rondizzoni como únicas estaciones de acceso en ese horario.

Si de todas maneras quieres ir en auto, hay estacionamientos en el Club Hípico. Cuesta $ 12.000 y el ticket se vende a través de Eventrid.

Entradas, precios y descuentos

Fondas-Parque-Ohiggins-Jaime_Valenzuela-1.jpg JAIME VALENZUELA

Foto: Jaime Valenzuela

En ambos accesos, por Av. Matta y Av. Rondizzoni, hay boleterías donde puedes comprar las entradas a las fondas Parque O'Higgins 2024.

Pero para evitar las filas asegúrate de adquirirlas antes de manera online.

Estas se venden a través de Eventrid y cuestan $ 10.000 el ticket general.

También hay descuentos de 50% para adultos mayores sobre 65 años y niños y niñas entre 8 y 12 años ($ 5.000).

En tanto, los menores hasta los 8 años no pagan entrada.

Ojo, que también hay un ticket especial, que cuesta $ 15.000, que incluye acceso preferencial al evento y acceso a La Cuarta Fonda.

Además, en la misma plataforma se venden las entradas para las funciones de El Circo del Mundo en el Teatro La Cúpula.

Puedes ver también esta guía con más fondas en Santiago para celebrar el 18.