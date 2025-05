Frasier: la serie de Paramount+ que trae de vuelta al famoso psiquiatra de la sitcom de los 90

La aparición del streaming permitió que la oferta audiovisual creciera con nuevos títulos, pero también le dio la oportunidad a viejos conocidos como Frasier de tener una segunda oportunidad.

Ya que tras el retorno de Perdidos en el espacio, Star Trek y Sex & the City con And just like that, es el turno del psiquiatra encarnado por Kelsey Grammer de volver a pantalla.

Lo que el Dr. Crane, como se apellida el profesional, concretó en el revival hecho por Chris Harris y Joe Cristalli, teniendo como base el personaje original de Glen y Les Charles.

Frasier-7.jpeg Chris Haston

Frasier | Paramount+

Los hermanos que dieron vida al snob terapeuta como un secundario de Cheers, la famosa comedia de los 80 con Ted Danson y Shelley Long, que luego tendría su propia serie de TV.

La que titulada simplemente Frasier se estrenó en septiembre de 1993 para completar 11 temporadas, durante las cuales se convirtió en uno de los sitcoms preferidos del público.

Frasier decide dejar Seattle

Frasier-6.jpg la-tercera

Frasier | Paramount+

Por lo que no es de extrañar que algunos productores decidieran revivir al personaje a casi dos décadas de su despedida, con una continuación de sus aventuras vía Paramount+.

La cual debutó en dicha plataforma para mostrar al Dr. Frasier Crane en la actualidad, a través de 10 emisiones que conservan el estilo de un sitcom de la vieja escuela.

Con todos sus ambientes recreados en un estudio, personajes caricaturescos y risas grabadas para complementar frases y situaciones humorísticas que dicen o enfrentan sus protagonistas.

Frasier-5.jpg la-tercera

Frasier | Paramount+

Los que para los tiempos que corren se sienten demasiado forzados, en especial cuando los chistes no merecen como respuesta una carcajada, sino más bien una tímida sonrisa.

En varios de los momentos que recorren esta historia de Frasier desde que decide volver a Boston, tras dejar atrás su natal Seattle y el programa de TV que realizó durante años.

El reencuentro con Freddy

Frasier-2.jpeg la-tercera

Frasier | Paramount+

Un retorno temporal a la ciudad que lo cobijó hace ya un tiempo, donde visitará a su único hijo Freddy (Jack Cutmore-Scott), quien abandonó Harvard y ahora trabaja como bombero.

Decisión laboral que todavía le pesa a su padre, como queda claro desde su reencuentro y será gravitante en sus primeras interacciones en la serie.

Frasier-8.jpg la-tercera

Frasier | Paramount+

Al mismo tiempo que Crane decide asentarse en Boston, tras aceptar ser catedrático en la misma universidad de Harvard, donde trabaja su viejo amigo Alan Cornwall (Nicholas Lyndhurst).

Y además se repite la dinámica de convivencia entre personalidades opuestas, como le pasó a Frasier al vivir con su progenitor y ahora le sucede al compartir departamento con Freddy.

Con el sofisticado psiquiatra sufriendo por el gusto en decoración de su hijo o discutiendo por las visiones opuestas que tienen de la vida, aunque a veces logren el consenso.

Todo lo que hace que esta Frasier sea como una repetición de la original, pero sin el ritmo de sus diálogos o la inigualable presencia de su hermano Niles (David Hyde Pierce) y el perro Eddie.

Ver en Paramount+