La serie sobre Sergio Jadue en Amazon Prime ya tiene fecha de estreno y tráiler oficial

El Presidente es una de la series de Amazon Prime Video más esperados de este año, al menos en Chile.

Eso, porque el personaje principal de esta nueva producción es un conocido acá, el que fue presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sergio Jadue.

El mismo que es uno de los principales involucrados del millonario escándalo de corrupción, conocido como FIFA Gate.

Precisamente esa conspiración de sobornos por $150 millones de dólares es la que abordará este serie, a través de la historia de este dirigente chileno, que partió a la cabeza del pequeño club de La Calera y que pasó a ser uno de los hombres más poderosos del fútbol internacional.

Tras revelarse sus primeras imágenes y un teaser, ahora Amazon Prime da a conocer la fecha de estreno de El Presidente, que será el viernes 5 de junio próximo.

En total, tendrá ocho capítulos, de una hora cada uno, que contarán la historia de este escándalo y de la participación en él de Jadue, a quien en pantalla interpretará Andrés Parra, el actor que encarnó a Pablo Escobar en la serie El patrón del mal.

Karla Souza (How to Get Away with Murder), como la esposa de Jadue, y Paulina Gaitán también serán parte de esta producción que dirigen Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y el director y guionista ganador del Oscar Armando Bo (Birdman).

También se acaba de estrenar el tráiler oficial de El Presidente, que deja ver una trama cargada de lujos, intrigas y muchos millones.