Navidad en casa: un puñado de ideas entretenidas para celebrar en familia

No hay Navidad en casa sin pan de pascua. Al menos eso creemos nosotros y todas esas personas que aman este tradicional queque, que tiene diferentes versiones según el país.

Con fruta confitada o sin, generoso en frutos secos, vegano o sin glutén: todas esas alternativas las puedes encontrar en Santiago, en panaderías y cafés que por estas fechas se lucen con su mejor receta de pan pascua.

Para disfrutar junto a una cola de mono bien refrescante, armamos esta guía con nuestros panes de pascua favoritos en la capital.

Hay desde algunos bien tradicionales hasta uno que sigue una antigua receta mediterránea.

Pavo listo para disfrutar

Fortunata es una fábrica y emporio que probablemente conoces, por sus pastas frescas y secas hechas ahí mismo, 100% naturales y sin una gota de preservantes.

Además, se lucen con sus platos listos para llevar y disfrutar en casa, la opción perfecta si no tienes ganas de cocinar la noche del 24.

Son preparaciones como la “lasaña campesina” ($ 12.900 para tres o cuatro personas), rellena de asado de tira, espinacas y champiñones.

En estas fechas, en sus cinco locales encuentras un “pavo al limón” ($ 22.000 para seis a ocho personas), que viene al vacío, listo para que lo pongas a calentar, con bolsita y todo, en una olla con agua hirviendo por 30 minutos.

Así, no pierde ni una gota de su jugo y, además, no ensucias nada cocinando.

Un pavo asado que viene marinado en vino blanco y jugo de limón y con una salsa de hierbas como perejil, menta y cilantro más un toque de limón.

Ahí también puedes llevar buenas opciones para el aperitivo, como un “hummus” ($ 3.300) bien cremoso, o “aceitunas marinadas” ($ 4.900 los 450 cc).

Receta de cola de mono casera

¿Andas en busca de una receta de cola de mono para hacer esta Navidad en casa? Acá te compartimos una, que es imbatible.

Se trata de la Felipe Gálvez, el cocinero más conocido como Doctor Pichangas, quien participó en programas en Chilevisión y famoso por su libro Manual de Urbanidad y buenas costumbres parrilleras.

Además de por su habilidad por las recetas de platos ricos y fáciles.

Razón suficiente para pedirle que nos hiciera un cola demono, que además de ser el cóctel de esta temporada, resulta una opción conveniente y rica para regalar.

Puedes revisar la receta acá.

La plataforma de streaming se viene preparando para esta fecha hace un par de meses, con buenos estrenos tanto en series como en películas. No son cintas para un Oscar, pero sí de esas que hacen aflorar los mejores sentimientos humanos en estas fechas.

Ahí puedes encontrar clásicos instantáneos, como Klaus, un entretenido filme de animación para toda la familia que llegó desde España, hasta El Caballero de la Navidad, encantadora cinta protagonizada por Vanessa Hudgens, una verdadera musa navideña de Netflix (en la foto).

Aquí, una lista con 10 buenas sugerencias.

En HBO GO y FOX

En el conocido canal de cable FOX habrá clásicos navideños que nunca pierden vigencia. El martes 24 de diciembre, a partir de las 4 PM, podrás ver Mi Pobre Angelito y MiPobre Angelito 2, los títulos que catapultaron a Macaulay Culkin a la fama y se convirtieron en clásicos navideños de todos los tiempos.

A continuación, desde las 8 PM, se darán los mejores capítulos temáticos para esta fecha de Los Simpson, la familia amarilla más querida de la TV.

El miércoles 25 de diciembre, en tanto, desde las 2 PM FOX emitirá Cómo Entrenar a tu Dragón, Un Jefe en Pañales, Los Pingüinos de Madagascar y La Era del Hielo: Choque de Mundos. Además, a las 10 PM será el turno de La Vida Secreta de Las Mascotas para cerrar un día completo en familia.

Si tienes suscripción a HBO GO, atento, porque ahí habrá una serie de películas especiales para esta época del año.

Entre éstas, no te pierdas Santa Cláusula y Santa Cláusula 2, Los Gremlins, El hombre que inventó la Navidad (The Man who invented Christmas), Pie pequeño (Small Foot), Paddington y The Muppet Christmas Carol (Una Navidad con los Muppets), sin olvidarnos de una que no puede faltar: El Grinch.

Hacer regalos de Navidad

No es necesario que los regalos de Navidad tengan que comprarse en tiendas, también se pueden confeccionar a través de lindas manualidades que, incluso, tienen más valor.

Eso es lo que busca el sitio Chile Para Niños, de la Biblioteca Nacional, que entre todo su entretenido y didáctico material, también encontrarás unos links que enseñan el paso a paso, para hacer obsequios que cuiden el medioambiente o valiosas artesanías.

Por ejemplo, hay una propuesta llamada Maceteros para Chile, en que reducirás, reutilizarás y reciclarás una botella plástico que, luego, convertirás en una maceta. Ahí, le enseñarán a darle forma de búho, para después plantar las semillas que tu quieras.

Otra opción es hacer tu propio Run Run, el juguete tradicional de América Latina que se estira y contrae al abrir los brazos, y genera un sonido parecido a cuando los gatos ronronean.

En la web te recomiendan realizarlo con un hilo de cerca de 50 centímetros y un botón mediano o grande con dos hoyos, así podrás pasar la cuerda por ambos orificios y atarlas en sus extremos. Ya unidas las partes, lánzate a jugar estirando los brazos.