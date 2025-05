¡No pares de ejercitarte! El Parque Metropolitano abrirá en la banda horaria deportiva

Actualización: Debido a los cambios en la banda horaria, el Parque Metropolitano anunció que abrirá de lunes a viernes, de 6 AM a 9 AM, y sábado y domingo, de 6 AM a 10 AM (solo se podrás ingresar media hora antes del cierre).

El jueves 25 se instauró la cuarentena a toda la región Metropolitana debido al alza de los casos de Covid 19.

Sin embargo, se hizo necesario mantener una banda horaria deportiva (sin necesidad de solicitar un permiso en Comisaría Virtual), para que las personas pudieran salir a ejercitarse sin vehículo motorizado.

El éxito fue inmediato y, por lo mismo, el Parque Metropolitano y toda su red de parques urbanos, como el de La Familia, en Quinta Normal, o el Bernardo Leighton, en Estación Central, se sumaron a este iniciativa.

¿Cómo? Desde este martes 30abrirá durante las mañanas, para que puedas ir a pedalear, caminar o trotar en sus bien equipados senderos.

Detalles del horario del Parque Metropolitano

Parque-Renato-Poblete-7.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha.

Así, en la semana podrás asistir entre las 6 AM y 9 AM, al igual que los sábados y domingos. El resto del día se mantendrá cerrado.

Por supuesto que desde el parque solicitarán que se respeten las medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el uso de alcohol gel. Además, es obligatorio el casco para los que lleguen en bicicleta.

Ojo, los parques Brasil, Pierre Dubois y Bicentenario de la Infancia se mantendrán cerrados hasta nuevo aviso.

Buena idea es revisar su plataforma virtual, para conocer más de esta área verde considerada la cuarta más grande del mundo.

Foto principal: Valentina Miranda Vega.