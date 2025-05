The crowded room: el complejo drama de Apple TV+ protagonizado por Tom Holland

The crowded room

Aunque por visibilidad pareciera que otras plataformas nutren al streaming, Apple TV+ ha sido una vitrina esencial de nuevas producciones este 2023, sumando ahora a The crowded room.

La serie dramática que ofrece al actor inglés Tom Holland una nueva oportunidad de demostrar que es más que el adolescente Spider-Man que ha encarnado en las películas Marvel.

Algo que ya había intentado con la cinta Cherry, otro título original de este servicio -con el sello de los hermanos Russo-, y ahora busca alcanzar con el espacio concebido por Akiva Goldsman.

The-crowded-room-6.jpg la-tercera

The crowded room | Apple TV+

El guionista y realizador que tomó como inspiración para sus 10 capítulos la novela de no ficción The minds of Billy Milligan, de Daniel Keyes, sobre un caso ocurrido en los años 70.

El que sirve de base lejana -la serie modifica personajes y situaciones- a un relato que se siente un poco forzado, además de predecible si se conoce la esencia del libro escrito por Kayes.

Lo que juega en contra del suspenso que buscan reflejar sus primeras emisiones, a pesar de la intensidad de muchas escenas de la trama y el trabajo de sus actores, en especial Holland.

La verdad en torno a Danny Sullivan

The-crowded-room-3.jpg la-tercera

The crowded room | Apple TV+

Ya que el joven británico carga con el peso de interpretar al traumatizado protagonista: Danny Sullivan, el estudiante involucrado en un tiroteo en el Rockefeller Center de Nueva York.

El que ocurre en 1979 y lleva al arresto del chico, a pesar de que él afirma que la ideóloga de lo ocurrido es su amiga Ariana (Sasha Lane), con quien vive en casa de Yitzak Safdie (Lior Raz).

Sin embargo, todo es confuso y tras la detención de Billy no hay rastro de Ariana o Yitzak para corroborar su versión. Pero Rya Goodwin (Amanda Seyfried) tal vez pueda ayudar en su caso.

The-crowded-room-2.jpg la-tercera

The crowded room | Apple TV+

Ya que esta docente y experta en psicología, que comienza a visitar al joven acusado para conversar sobre los disparos y su autoría, tal vez logre desentrañar la verdad en torno a lo ocurrido.

En una serie de encuentros que permiten al espectador saber más sobre la infancia y adolescencia del protagonista, donde son claves las figuras de su madre y su padrastro.

Además de las vivencias con sus amigos o la chica que le gustaba, y cómo conoció a Ariana y Yitzak, piezas esenciales de su complicada situación y de la verdad que descubre Rya.

La que se conoce tras varios episodios -aunque se puede intuir antes- marcados por la redundancia, además de las buenas actuaciones de Holland y Seyfried, y una efectiva puesta en escena.

Ver en Apple TV+