Tres brunch para suspirar en Santiago

Sabores hechos en casa

Don-Bono-9.jpg la-tercera

En el primer piso de un nuevo edificio de Av. Los Leones, casi al llegar a Traiguén, abrió hace unos meses la cafetería Don Bono, con sabores colombianos, porque sus dueños lo son.

Y se nota, sobre todo en la factura de las masas, como el “pan de bono” ($ 900), hecho con harina de yuca, relleno con queso blanco y que llega calientito a la mesa.

En este local donde todo es hecho ahí mismo -desde el yogur hasta la bollería- hay brunch a partir de las 10.30 PM, de martes a domingo.

Por $ 13.000 llega a su mesa café a su gusto (americano, capuccino, latte), jugo de naranja recién exprimido, brownies o galletones, y huevos benedictinos sobre un pan de canela que le da un delicioso toque.

HORARIO: Ma. a do. 10.30 AM a 2.30 PM. ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.

Cocina de autor en el subsuelo del hotel W

Margó-6.jpg la-tercera

En el subterráneo del hotel W, ahí donde estuvo el restaurante de Coquinaria hasta fines de diciembre pasado, se instaló Margó, un local de cocina de autor y bien casera.

Partió en 2013 en La Dehesa y que, ahora, puso su tercera sucursal en este espacio (Coquinaria quedó como emporio al lado de éste).

Ahí, de lunes a domingo, ofrecen un brunch a la carta, es decir, cada uno elige qué poner sobre su mesa.

Hay tres versiones de huevo pochado, entre ellos el de “salmón” ($ 6.200), que explota al más mínimo contacto con el tenedor, un “yogur con granola” muy natural ($ 3.100) y un “pie de nuez tibio” ($ 2.850), que no hay en ningún lado más.

HORARIO: Lu. a vi., 8.30 AM a 12 PM. Sá., y do., 9 AM a 12 PM. ESTACIONAMIENTO: Subt., Isidora Goyenechea 3051, $ 1.000

Panadería orgánica

Le-Pain-Quotidien-6.jpg la-tercera

Le Pain Quotidien es una famosa panadería especializada en comida saludable, que partió como un pequeño local en Bélgica en los años 90 y que aterrizó en Chile hace seis meses con un par de locales.

El del barrio El Golf está a pasos de la Plaza Perú y, ahí, sirven un brunch de lunes a domingo, y este último día con horario extendido, de 9 AM a 3 PM.

Pida el “brunch para dos” ($ 19.500), con dos cafés, dos jugos naturales y una gran tabla con panes hechos en el lugar, que vienen con mermelada, dulce de leche y miel para untar.

Además de eso, se le suman dos vasos de granola casera con yogur y miel, dos huevos de campo, y una opción a elegir, que puede ser de quesos -como mimolette, brie y sbrinz-, y jamón, o salmón con langostinos y guacamole.

HORARIO: Lu. a Vi., 8 AM a 12 PM. Sá y do., 9 AM a 3 PM ESTACIONAMIENTO: Subt., Isidora Goyenechea 3051, $ 1.000 la hora.