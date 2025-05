Under Pizza amplía su catálogo con dos lanzamientos: Pizza Pollo Pesto y Rollitos de canela

Under pizza 1 ok

La reconocida pizzería, ha ampliado su menú con dos nuevos productos que ya están disponibles para sus clientes: la deliciosa Pizza Pollo Pesto y los irresistibles Rollitos de Canela.

Estos lanzamientos forman parte de la campaña 'Otra más de Under Pizza' y se suman a los lanzamientos que ya ha tenido la marca durante el año.

En su afán de estar en constante crecimiento sostenido en el mercado chileno, la marca se ha destacado por su capacidad de respuesta ante las tendencias del consumidor.

Es por esto que la inclusión del pesto en su oferta, es un movimiento estratégico que posiciona a la marca como la primera en el segmento "low value" en ofrecer este tipo de producto, tradicionalmente asociado a opciones más gourmet.

"Este enfoque nos permite responder a la creciente demanda de opciones más sofisticadas y diferenciadas, manteniendo precios asequibles para nuestros clientes. En Under Pizza hemos crecido en los últimos años gracias a la confianza y preferencia de nuestros consumidores.

Por ello, siempre buscamos innovar y estamos convencidos de que hemos logrado mantenernos a la vanguardia. Continuamente pensamos en nuevos productos que satisfagan las diversas preferencias y seguiremos en esa búsqueda para mejorar y ampliar nuestra oferta día a día", comentó Gonzalo Torrens, Gerente de Marca Under Pizza.

Los nuevos Rollitos de canela

Under-rollitos-ok.jpg la-tercera

Foto: Under Pizza

Con respecto a los rollitos de canela están diseñados para compartir, presentándose en un formato de cuatro unidades, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Cada rollo, cuidadosamente elaborado con una receta especial y cubierto con un irresistible frosting que es horneado al momento el cual, garantiza que cada bocado ofrezca una experiencia deliciosa y única.

Ambos lanzamientos no solo refuerzan el concepto de la campaña "Otra más de Under Pizza", que busca destacar diversos lanzamientos a lo largo del año, sino que también se alinean con los datos de Growth from Knowledge (GFK).

Según GFK, desde 2023 el consumo de comida rápida se ha mantenido estable en el país, y además, el 66% de las ocasiones en que se consume pizza ocurren en celebraciones y reuniones, donde se busca disfrutarla con diferentes agregados.

Ambos productos ya están disponibles a un precio de $8.990 para la Pizza Pollo Pesto en tamaño familiar y $4.490 para los Rollitos de canela.

Los clientes pueden adquirirlos en los 26 locales de Under Pizza, a través del sitio web oficial www.underpizza.com, o mediante las principales aplicaciones de entrega a domicilio.