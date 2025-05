Who is America? La serie de Showtime que ha botado políticos en EE.UU.

Borat ok

Muy al estilo de sus anteriores programas de entrevistas como The Ali G Show y su película Borat, la nueva serie del actor británico Sacha Baron Cohen,Who is America?("Quién es América?") tiene a varios con urticaria en EE.UU.

No sólo a políticos, sino que a buena parte de la Norteamérica republicana.

Emitida el 15 de julio por Showtime, ya lleva cuatro capítulos mostrando los bochornosos comportamientos de los norteamericanos pro política antiinmigración, pro porte de armas y, al fin de cuentas, que viven muy a gusto en la era Trump.

En capítulos, el humorista elige entre las filas republicanas aciudadanos comunes y corrientes y a connotados políticos y ex autoridades de gobierno (Dick Cheney, entre otros), para ridiculizar al país del Norte.

Y es Baron Cohen quien se mete en distintos personajes para llevar a cabo sus entrevistas.

Uno de ellos es el muy bien caracterizado coronel Erran Morad, un "ex agente" del Mossad, experto en tácticas antiterroristas y de acento israelí.

Él es quien lleva a cabo la mayoría de sus fechorías.

En tanto, otro de los personajes es un periodista republicano y ex uniformado de EE.UU. que sufre discapacidad, quien le sacó ronchas a la ex candidata presidencial Sarah Palin.

Ella ya reclamó por su cuenta de FB haber sido víctima "del malvado y enfermo humor" de Cohen.

Además, entre otros de los personajes de Cohen está un profesor liberal, quien en uno de los capítulos le comunica a un grupo de vecinos de un barrio de Las Vegas que en sus inmediaciones se instalará una mezquita.

Hay que ver la reacción de estos, para dejar en claro la postura real del estadounidense promedio frente a los musulmanes.

"Feliz tiroteo, niños"

El primer capítulo deWho is America? ha sido de los más comentados y más controvertidos.

En su personaje de Erran Morad entrevista con el presidente de la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Virginia y defensor de porte de armas, Phillip van Cleave.

Éste postula la necesidad de enseñarle el uso de armas a los niños a partir de los 3 años.

Por eso, Morrad lo convence para grabar un spot publicitario en que les muestra a los infantes una serie de armas disfrazadas de peluches disponibles en el mercado.

Son los llamados "peluches pistola", entre las que está la "Magical Uzicorn", una Uzi disfrazada de unicornio, "especial para niñas".

También está la "Gunny Rabbit", la que publicita al son de la canción "cabeza, hombros, rodillas y pies".

Y el broche de oro del capítulo es lo que hace el humorista cuando va al Congreso y convence a varios congresistas para lanzar frases en una campaña que son pro porte de armas entre los niños.

Imperdible es la del ex congresista Joe Walsh, quien remata la campaña audiovisual diciendo "feliz tiroteo, niños".

El republicano que hizo dimitir

Jason Spencer era congresista republicano por el estado de Georgia hasta el 31 de julio pasado.

Ese día dimitió luego de que Who is America? lo mostrara gritando insultos racistas y ventilando su trasero en uno de sus capítulos.

Sucedió luego de que el personaje de Morrad lo convenciera de que la única manera de defenderse de un ataque yihadista era mostrándoles el trasero.

Tratando de tocarlos así, los terroristas temerían convertirse en homosexuales y huirían.

Fue tanta la presión sobre Spencer después de ese bochorno, que tuvo que abandonar la carrera política.

También en la larga lista de víctimas de la humillación de Cohen está en Dick Cheney, ex vicepresidente de la administración George W. Bush, y Roy Moore, senador por Alabama.

Está por verse cuándo se emitirá el capítulo de Sarah Palin, en que la ex candidata a la vicepresidencia de EEUU, también figura en la lista de las víctimas de la serie.

Al enterarse de la "encerrona" del actor, la ex gobernadora de Kansas, reclamó en RR.SS.: "Me pillaste, ¿te sientes mejor ahora? Formo parte de la lista de personalidades públicas americanas que han sido víctimas del cruel, atómico y enfermo humor del comediante".