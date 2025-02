Dmytro Kuleba: “La motivación de Putin no es terminar la guerra, es ganar tiempo para alcanzar la destrucción de Ucrania”

El exministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba fue, hasta su renuncia en septiembre del año pasado, uno de los miembros más visibles del equipo del Presidente Volodymyr Zelensky desde que comenzó la invasión rusa a gran escala en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Fue el canciller más joven de la historia de Ucrania y dirigió la diplomacia del país en sus momentos más difíciles durante la agresión rusa.

Desempeñó un papel clave en la construcción de alianzas, la obtención de armas, la imposición de sanciones, el avance de las candidaturas de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN y la ampliación de los vínculos con África, Asia y América Latina.

Bajo su liderazgo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania se destacó en las comunicaciones en tiempos de guerra. En conversación con La Tercera por Zoom, Kuleba analiza tanto el estado de la guerra a tres años de la invasión a gran escala y también las negociaciones para un alto el fuego.

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss (2.ª a la derecha), y el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba (a la derecha), posan tras depositar flores frente al monumento del Holodomor en el Museo Nacional del Genocidio del Holodomor en Kiev, el 17 de febrero de 2022. Foto: Archivo

¿Qué se puede esperar de las conversaciones que se iniciaron entre Rusia y Estados Unidos y en la que se dejó de lado a Ucrania?

Todo el mundo quedó al margen, y el sueño del Presidente Putin siempre ha sido sentarse con Estados Unidos y dividir el mundo, y resolver los problemas sin que nadie más esté en la mesa. En este sentido, Putin ha logrado lo que buscaba. Ucrania y Europa no están incluidas en esta conversación, lo que es un gran problema para ambos, pero no espero que se tomen decisiones ni se produzcan avances en esta reunión, porque todavía estamos en la fase inicial del proceso.

¿Cómo evalúa la reacción de Europa, cuyos líderes se reunieron en París?

Europa se sorprendió menos con las palabras del Presidente Trump y más con el discurso que pronunció su vicepresidente, J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Munich, el sábado pasado. Así que Europa se dio cuenta de que Estados Unidos ya no la considera como un socio y que no puede contar con Estados Unidos. Fue una ducha fría para ellos, y ahora tienen que decidir cómo manejarlo y cómo proceder, cómo seguir adelante con su propia seguridad, con su propia defensa y con la ayuda a Ucrania como parte de Europa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba (izquierda), y el presidente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, visitan el Muro Conmemorativo de los Defensores Caídos de Ucrania en la Guerra Ruso-Ucraniana en Kiev, Ucrania, el jueves 10 de febrero de 2022. Foto Archivo

Países como Reino Unido y el Presidente Macron han mencionado la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, ¿cuál es su visión sobre eso?

Hay una gran pregunta sobre el envío de tropas. ¿Cuántas y cuál será su tarea? Así que no veo el potencial para una misión de mantenimiento de la paz en toda regla en la comprensión clásica de esta noción, porque en Ucrania hay una línea del frente de 3.000 km de largo. Medio millón de tropas de Rusia y Ucrania se enfrentan entre sí. El Presidente Zelensky dijo que Ucrania necesitaría al menos 200.000 soldados de mantenimiento de la paz. Simplemente no veo cómo se puede enviar a tanta gente, tantos soldados y poner en riesgo sus vidas. Entonces, lo que los políticos en Europa comenzaron a decir es que no es una misión de mantenimiento de la paz. Es como un contingente estable. Ni siquiera es una fuerza estabilizadora. Es una fuerza de presencia, diría yo, solo para demostrar que estamos aquí. Pero, por ahora, en principio, este avance es positivo, pero no puede impedir que Rusia siga con su ofensiva, y ese es el mayor problema.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, descartó la entrada de Ucrania en la OTAN, aunque también se ha mencionado que Ucrania sea parte de la Unión Europea, ¿esto le podría dar las garantías de seguridad en un eventual acuerdo de alto el fuego?

Por supuesto, la membresía de Ucrania en la Unión Europea debería tener lugar lo antes posible. La Unión Europea y Estados Unidos consideran este punto como parte de las negociaciones, pero en su forma actual, la Unión Europea es una alianza comercial. Por lo tanto, no es una alianza militar, por lo tanto, no garantiza la defensa, por lo tanto, la pregunta sigue siendo: ¿Todavía se puede ser miembro de la UE, pero todavía se puede ser atacado militarmente? Sí. Hay tratados en la UE que estipulan la creación de una alianza militar entre los miembros de la UE, pero no se ha hecho nada serio para que esto suceda. Aunque la pregunta ahora es qué va a pasar con la OTAN cuando Estados Unidos tenga una política claramente diferente en cuanto a la protección y defensa de Europa. Así que tal vez la crisis dentro de la OTAN impulse a los europeos a desarrollar seriamente su alianza militar. La alianza militar de la UE. Eso puede cambiar la perspectiva, pero estamos muy lejos de eso.

Un hombre tira de un carro cerca de un edificio dañado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en Avdiivka (Avdeyevka), una región de Ucrania controlada por Rusia, el 16 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Ucrania pareciera que está peleando por la seguridad de Europa…

Pero eso es exactamente lo que está sucediendo. Los europeos están empezando a entender una cosa: si Ucrania cae, Putin vendrá por ellos. Al mismo tiempo, la gente en Europa no quiere pensar en la defensa, porque durante décadas les han dicho que todo está bien y que nadie los va a atacar nunca. Así que no tiene sentido construir armas. Gastemos dinero en construir carreteras. Así que el problema en Europa es que, aunque los políticos y los generales ya están de acuerdo en que Europa puede verse bajo ataque ruso, la gente no quiere oírlo. Y cuando la gente no quiere oírlo, significa que los políticos no pueden defender sus argumentos ante la gente e invertir en defensa, porque la gente sigue creyendo que la amenaza militar no existe y, por tanto, el dinero debería gastarse en fines sociales y no en fines militares. Y este es el mayor dilema en Occidente. Y Ucrania también lo sufrió, porque cuando comenzó la invasión, resultó que Europa no tenía suficientes armas, porque no invertía en su producción y compra. Así que ha llegado el momento de que el mundo se arme, si así lo desea. Porque las reglas ya no importan. La fuerza se ha vuelto más importante que las reglas y, por lo tanto, es mejor estar armado si se quiere evitar la guerra.

Rusia siempre destaca su posición de fuerza, dice que está ganando. Si están ganando, ¿por qué aceptaron hacer negociaciones para fin del conflicto?

Ya saben, el famoso estratega chino que vivió hace 3.000 años, Sun Tzu, escribió el libro más famoso sobre la guerra. Y una de las reglas de la guerra es esta: si eres débil, finge que eres fuerte. Si eres fuerte, finge que eres débil. Así que Putin no es tan fuerte como pretende. No tiene más apoyo de otros países que Ucrania. Aunque tiene a Corea del Norte, que envía tropas para luchar por él, cosa que ninguno de los socios de Ucrania hace. Su economía está bajo presión. Y lo que buscará, en primer lugar y sobre todo en las negociaciones, será aliviar su economía para poder seguir armándose y construyendo su ejército. Así que su motivación no es terminar la guerra. Su motivación es ganar tiempo para resolver sus problemas y alcanzar su objetivo final, que es la destrucción del Estado de Ucrania. No vino por un pedazo de tierra, ni por la pertenencia de Ucrania a la OTAN. Vino por Ucrania. Es como si España -perdón, es un ejemplo, porque España es muy buena amiga de Ucrania, no me malinterpreten- atacara a Chile o a cualquier otra nación latinoamericana, porque simplemente cree que es suya, que le pertenece. En eso está Putin. Así que para él, el objetivo de cualquier negociación no es poner fin a la guerra, sino ganar tiempo.

Miembros de las fuerzas armadas rusas pasan junto a un edificio residencial destruido durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en Pisky (Peski), una región de Ucrania controlada por Rusia, el 14 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Como ocurrió en la primera invasión...

Sí, entre 2014 y 2022 se llevaron a cabo negociaciones, pero el alto el fuego no se mantuvo y al final todo condujo a una invasión a gran escala.

¿Cuál es la situación militar actual en las líneas del frente en Ucrania?

Militarmente es difícil, pero está bajo control. Y Ucrania tendrá los recursos para resistir durante más meses. Y es por eso que Zelensky no tendrá prisa en hacer concesiones, porque conoce la capacidad del Ejército. Esto no es un conflicto local. Esto no es una guerra de guerrillas. Este es un conflicto al estilo de la Segunda Guerra Mundial, con millones de personas involucradas en ataques con tanques, ataques de artillería, ataques con misiles. Esto es realmente grande. Y toda la nación está cansada, por supuesto. Y nadie quiere la paz más que Ucrania. Pero todos entienden que Putin vino por todos nosotros, y no tendrá piedad de nosotros. Entonces, eso es lo que mantiene a la gente luchando, a pesar de estar cansada y a pesar de esta sensación de traición que flota en el aire después de los acontecimientos recientes.

Si finalmente se llega a una negociación con Ucrania, ¿cuáles son las líneas rojas que Ucrania está dispuesta a aceptar en una futura negociación?

Nadie te va a decir qué se puede considerar y qué no. Por supuesto, la posición maximalista de Ucrania es la integridad territorial dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, la membresía en la OTAN y la recuperación de las inversiones o los pagos para recuperar el daño. Pero, al final, la verdadera línea roja será el no reconocimiento legal de los territorios ocupados. Entonces, ningún político o negociador ucraniano puede firmar un documento que reconozca que estas tierras ahora son rusas. Y segundo, lo que sea que el Presidente Trump piense de la membresía de Ucrania en la OTAN. Pero Ucrania no puede renunciar a esa aspiración y no podrá firmar un documento en el que se diga que Ucrania no buscará ser miembro de la OTAN, simplemente porque ambos puntos están en la Constitución ucraniana, la frontera y la OTAN. De modo que no, ningún negociador irá en contra de la Constitución.

¿Usarán Kursk como una moneda de cambio?

Por supuesto. Ucrania intentará utilizar a Kursk como moneda de cambio en las negociaciones, pero Putin entiende que si hay un acuerdo, Ucrania tendrá que retirarse de Kursk de una forma u otra. Incluso pueden empeorar las cosas. Pueden decir que el acuerdo sólo se aplica al territorio de Ucrania. ¿Y luego? Entonces enviarán las tropas que serán liberadas de Ucrania a Kursk y emprenderán una contraofensiva. Así que no sé cómo terminará, pero en resumen, sí, Ucrania intentará vender Kursk al precio más alto posible durante las negociaciones.

¿Cómo evalúa que Trump haya llamado primero a Putin que a Zelensky? ¿Se sienten traicionados?

Permítanme decir esto: hay una sensación de traición en la opinión pública, pero en términos reales, hasta ahora no ha habido ninguna traición. Por supuesto, cuando Trump llama a Putin, cuando habla de que las tierras ucranianas pueden permanecer bajo control ruso, cuando su gente dice que Ucrania no estará en la OTAN, cuando su ministro de Asuntos Exteriores va a reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, por supuesto que la gente entra en pánico y piensa que eso es todo. Ucrania ha sido traicionada. Pero repito, estamos en la fase inicial del proceso y será posible decir que Ucrania ha sido traicionada cuando veamos los términos del acuerdo.

Y ahora Putin se siente más fortalecido…

Por supuesto. Putin está contento, porque siempre ha querido esto. Que Rusia y Estados Unidos se sienten juntos y que Estados Unidos reconozca a Rusia como igual. Él desprecia a los europeos. Desprecia a los ucranianos. Desprecia a todo el mundo. Quiere decir: ‘Yo soy el gran tipo. Los estadounidenses hablan conmigo y resolvemos los problemas. Resolvemos los problemas en Ucrania, en otros países, en Europa, y todos los demás no importan. Tendrán que aceptar nuestros acuerdos’. Este era un sueño de Putin y Trump lo hizo realidad. Pero el problema es que Trump y Putin pueden hacer tantos acuerdos como quieran, pero no será posible implementarlos sin Ucrania en Europa, por supuesto.