La vida post pandemia: ¿qué esperas hacer?

Para buena parte del mundo, la mesa dominical es hoy la mesa de todos los días. Y las preguntas que se hacen en ella son también siempre iguales: ¿cuándo se va a acabar esto? ¿que vamos a hacer entonces? Nadie sabe realmente si vamos regresar a la “normalidad” como la entendíamos antes de esta crisis y las pocas respuestas disponibles están llenas de incertidumbre.

En el intertanto, lidiando con la espera y el encierro, soñamos e imaginamos. Deseamos y extrañamos. Le preguntamos a personas de distintos ámbitos qué esperan hacer cuando el Covid-19 deje de dominar nuestros destinos, y estas fueron sus respuestas.

¿Cuáles serían las suyas? Recuerden que tenemos un canal abierto para ustedes, donde pueden hacernos llegar sus ideas y también sus preguntas. El próximo domingo publicaremos algunos de sus “Sueños post Coronavirus”, los que nos pueden enviar al WhatsApp +56993231780 y el correo tuspreguntas@latercera.com. Los estaremos leyendo.

Trinidad Riveros (Princesa Alba), Cantante

Quiero meterme al estudio. Acá puedo grabar, pero es muy distinto cuando se trabaja de manera colaborativa, Hacer shows, estar con mi banda, echo mucho de menos eso, se va haciendo una mini familia.

Alberto Fuguet, Escritor

A pesar del silencio, ha habido otro tipo de ruido que me tiene ya un poco chato. Me gustaría estar en un lugar sin wifi, sin diario, sin Twitter, sin Netflix. No enterarse de nada, donde realmente pueda leer.

Izkia Siches, Presidenta del Colegio Médico

Después de esta pandemia sueño con que Chile tome conciencia y construya un sistema de salud robusto, que no discrimine y que nos haga sentir orgullosos.

Ignacio Sánchez, Rector UC

Nuestro sueño es volver a recibir a nuestros estudiantes y profesores; sin ellos la universidad no tiene sentido. Pero lo más importante es retomar el contacto con nuestros seres queridos, hijos y nietos, en mi caso.

Marcela Sabat, Diputada RN

Sueño con un asado familiar, los amigos, y un fin de semana en la playa. Abrazar muy fuerte a mis padres, abuelos y hermanos. Ver jugar a mi sobrina con mi hijo. Escuchar música y bailar todos juntos, celebrando que nos queremos y nos tenemos vivos.

Paolo Bortolameolli, Director Asociado de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (Estados Unidos)

Quisiera que un día esto nos haya servido a todos para construir un mundo mejor y, que cuando podamos volver a recibirlos en un teatro, abracen esa experiencia y la hagan suya también.

Maisa Rojas, Climatóloga

Estamos viviendo cambios profundos y yo quiero que se me quede pegada esa mirada, de deconstruir la forma en que actuamos en este mundo, para hacerlo más sustentable.

Francisco Reyes, Actor

Si la Parca no se digna a llevarme en esta pasada, haría un buen encuentro con mis amigos y familiares, para abrazarlos bien y brindar por la memoria de los que partieron, como Luis Sepúlveda y tantos otros más.

Luz Vidal, Presidenta Sindicato de trabajadoras de casa particular

Sueño con reencontrarnos todas las trabajadoras, darnos un gran abrazo sabiendo que sobrellevamos esta pandemia y que la sociedad ha dejado de vernos solo como capital humano.

Sylvia Eyzaguirre, Investigadora CEP

Tengo ganas de retomar mi rutina. Ir a dejar a mi hija al colegio, poder trabajar tranquila, tomarse un vino, juntarse con las amigas y pasear; son cosas sencillas que uno echa de menos.

Luciano Cruz Coke, Diputado Evopoli

Me gustaría volver al Cerro San Cristóbal con mis hijos, hacer deporte.Creo que se van a revitalizar ciertos vínculos que teníamos postergados, por estar en una sociedad que va pidiendo ser muy productivos, que habrá una mayor valoración ciudadana de lo que es público, lo urbano, los parques.

Carmen Gloria Larenas, Directora del Teatro Municipal

Mi sueño para cuando acabe todo esto es volver al teatro. Recorrería cada piso, pediría que se encendieran todas las luces para ver esa sala preciosa y la imaginaría con un público entusiasta.

Gonzalo Müller, Analista político

Yo soy profesor en la universidad y, aunque Zoom nos ha ayudado, nada reemplaza el conversar cara a cara, debatir en clases, juntarse con los profesores. Uno echa de menos esas experiencias y a los seres queridos, mis padres en mi caso.

Javiera Contador, Actriz

Quiero mucho un carrete familiar. Tirar la talla sin esta presión, la risa en vivo es otra cosa. Que los niños vuelvan al colegio, uno hace lo que puede pero es duro a veces. Y volver a tener espacio para una, se necesita cierta soledad en la vida.

Gabriel Boric, Diputado Convergencia Social

Con el fin de la pandemia vamos a tener que enfrentar los temas ya estábamos discutiendo, a propósito del 18 de octubre. Espero poder aportar en ese debate y, cuando vuelva el futbol, ver a la Cato tricampeón.

Carolina Browne, Escritora

Quisiera ver a mis alumnos. Hay tantas cosas de las clases que tienen que ver con el contacto humano y que se pierden con la experiencia digital. También correr por el San Cristóbal y tomarme muchos copetes ricos en un barcito.

Ester Precht, Educadora

Lo más importante es juntarme con mi familia, pero también con los niños a quienes les envío cuentos. Ahora lo hago por email, pero quiero retomar las cartas de puño y letra, y hacer una gran fiesta para poder abrazarlos a todos en vivo.

Johnny Herrera, futbolista

Cuando termine todo esto, si Dios quiere, lo primero que haremos por acá es irnos al sur a recargar pilas.

Ximena Rincón, Senadora DC

Me gustaría abrazar a mi nieta y a mi hija, que están muy lejos. Y después de esos abrazos, recorrer mi Maule, ponernos a trabajar con su gente, como lo hacíamos antes.

Francisco Vidal, ex ministro

Quiero tener clases con mis alumnos en forma presencial y conocerlos, porque por computador es muy distante, y seguir haciendo trabajo político para ganar el plebiscito del 25 de octubre.

Alessia Injoque, Presidenta Fundación Iguales

Cuando todo esto acabe quiero besar a mi polola, abrazar a una amiga e ir a un lugar donde haya mucha gente. Además retomar esta conversación que estábamos teniendo, como país, respecto a las reglas con las que queremos convivir.

Alejandra Mustakis, Presidenta Asociación de emprendedores de Chile (Asech)

Yo soy una mujer muy de piel, así que la primera gran cosa es abrazar a los seres queridos, sobre todo a los más adultos, que se deben sentir muy solitos. También volver a estar con los emprendedores, en nuestros eventos, y volver a encontrarnos con la gente.

Jaime Bellolio, Diputado UDI

Sueño con que, al salir de la pandemia, confluyamos en un verdadero pacto social para reconstruir nuestras confianzas, nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestros trabajos y nuestra salud mental. Y claro, reencontrarme con mis padres y mis amigos.