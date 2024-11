Alcaldes electos de la RM dejan “en visto” a Senapred: servicio los citó a una inducción y sólo llegó la mitad

Tal como ha ocurrido en otras ocasiones, distintas instituciones del Estado comenzaron a convocar a los alcaldes que por primera vez fueron electos en la Región Metropolitana para una inducción sobre las funciones que asumirán al llegar a sus respectivos municipios.

Entre las entidades que han propiciado estas instancias están la Subsecretaría de Prevención del Delito y ahora último el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Este último, sin embargo, enfrentó una baja convocatoria en su reunión convocada para la mañana de este miércoles, la cual buscaba introducir a los alcaldes en temas de gestión de riesgos.

El encuentro, programado para las 09:00 horas en el Salón Plenario Tomás Poblete Grbic del Gobierno Regional Metropolitano, tenía como objetivo explicar los mecanismos y planes de respuesta ante emergencias y catástrofes, con especial énfasis en el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

Según el mensaje enviado a los participantes, “la razón del presente obedece a la necesidad de reunirnos para hacerles una inducción en Gestión del Riesgo de Desastres antes de que asuman sus cargos, de manera tal que, si se llegara a generar una emergencia o desastre en su comuna, sepan cómo opera el sistema”.

A las 12:21 horas de este miércoles, Senapred confirmó a La Tercera que fueron invitados los 22 alcaldes nuevos de la Región Metropolitana, pero solo 8 acudieron a la reunión.

Entre los que sí asistieron se encontraban los alcaldes de La Granja, Puente Alto, Huechuraba, Til Til, San Pedro, Macul, Peñalolén y Talagante. Además, asistieron representantes de los ediles de Santiago, Curacaví, Las Condes y una cuarta comuna no identificada, cuyo delegado estuvo presente, pero no firmó el acta de asistencia. Pese a los esfuerzos por contactarlos a través de WhatsApp, correos electrónicos y llamados telefónicos, más de la mitad de los convocados no se presentó al encuentro.

La baja convocatoria generó desazón en Senapred, especialmente considerando que la inducción se enmarcaba en el Plan de Acción de Prevención, Mitigación y Control de Incendios 2024-2025, diseñado tras los incendios que recientemente afectaron a comunas como La Florida, Til Til y Paine.

Toma Dignidad sufre emergencia en cerca de 30 viviendas/Fotos: X.

Una reunión que tenía como propósito central preparar a los nuevos alcaldes para enfrentar posibles emergencias en sus territorios, además de reforzar el llamado a la ciudadanía para prevenir incendios durante la temporada estival.

No obstante, algunos alcaldes reelectos no participaron en esta inducción debido a que, según dicen en privado, ya cuentan con experiencia en la gestión de desastres, especialmente aquellos de comunas identificadas por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) como de alto riesgo de incendios forestales.