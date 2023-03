Caras nuevas, dudas e interinatos: el panorama de Sudamérica a seis meses del inicio de las Eliminatorias

Las ligas entraron en receso debido a la primera fecha FIFA del año, la primera después del Mundial de Qatar, que consagró a la selección argentina por tercera vez en su historia. La Copa del Mundo en territorio árabe ya es cosa del pasado y automáticamente el foco se dirige hacia Norteamérica 2026, una edición que romperá los esquemas al contar con tres sedes y 48 equipos. El tiempo corre y se acerca el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas. En medio del último Congreso de la FIFA, en Ruanda, se ratificó que el proceso parte en septiembre de este año y con el mismo calendario que la clasificatoria rumbo a Qatar.

Diez selecciones buscarán los 6,5 cupos que tiene la Conmebol para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En esta nota, se repasa el momento de cada uno de los elencos de este lado del mundo, que ya diseñan un camino tan extenso como pedregoso.

No es novedad decir que la selección chilena atraviesa por un momento en el cual la falta de una forma de juego y los malos resultados tienen a Eduardo Berizzo en el paredón, aunque todavía no enfrente ningún partido por los puntos. La Roja no gana desde febrero de 2022 (el 3-2 a Bolivia, en La Paz) y el choque de este lunes con Paraguay, en el Monumental, tiene una carga mayor aunque solo sea un duelo preparatorio. Los bastiones de la Generación Dorada (Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez) siguen siendo el sostén del equipo.

Las Eliminatorias tendrán una gran novedad: participará el campeón del mundo vigente. Argentina todavía vibra con el recuerdo de aquel 18 de diciembre de 2022, cuando le ganaron por penales a Francia. Lionel Scaloni, el conductor de la famosa ‘Scaloneta’, sigue al mando de la Albiceleste. Después de dilatar la definición sobre su continuidad, finalmente el DT firmó su vínculo hasta 2026. “Nos ven como héroes y eso es una alegría enorme. Quiero agradecerle nuevamente a los jugadores por haber conseguido el título, pero también les digo que esto sigue. Ahora nos va a costar más que nunca, porque todos nos van a querer ganar, aún más que antes”, afirmó antes del amistoso de este jueves ante el equipo reserva de Panamá, que servirá de celebración ante su gente.

Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina. FOTO: REUTERS/Agustin Marcarian

La base del conjunto argentino se mantiene respecto a los que jugaron en Qatar, mezclando a los referentes (Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi) con los nuevos cracks (como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister).

La otra potencia de Sudamérica no tiene tanta claridad. Después de su eliminación en cuartos de final del Mundial, a manos de Croacia, Brasil se quedó sin técnico por la salida de Tite. La CBF sigue en la búsqueda de su reemplazo, aspirando a un nombre extranjero. Incluso, hace días, el portero Ederson deslizó que la opción de Carlo Ancelotti a la Canarinha tiene asidero. Mientras tanto, el Scratch tiene como interino a Ramón Menezes, campeón con la Sub 20 en el último Sudamericano. Dirigirá al elenco en el amistoso del sábado ante Marruecos.

La otra selección que no ha definido a su seleccionador es Uruguay. La AUF ha manifestado su interés en renovar a Diego Alonso, quien dirigió en el cierre de las Clasificatorias pasadas y en el Mundial, quedando eliminado en la fase grupal. Como todavía no hay acuerdo, quien está al mando provisoriamente es el DT de la Sub 20, Marcelo Broli. Dirigirá a la Celeste en la gira asiática, para enfrentar a Japón y Corea del Sur.

Cambios

Hace pocos días, un par de selecciones presentaron novedades en sus banquillos. Una fue Ecuador, que confirmó al español Félix Sánchez como su flamante estratega. El hispano llega a la mitad del mundo proveniente de Qatar, donde desarrolló una larga carrera en el seleccionado, primero en las juveniles y luego en el adulto. Su misión es mantener el buen ritmo que La Tri acarrea y que le permitió meterse en el Mundial. “Hay muy buena predisposición; es un grupo unido. Es importante de cara a ser un grupo fuerte y conseguir objetivos importantes”, declaró Sánchez. El nuevo DT llegó reemplazando a Gustavo Alfaro, quien no salió en buenos términos con la Federación. De hecho, presentó una demanda ante la FIFA por salarios impagos, premios e impuestos de parte de la FEF.

Fernando Batista junto a Pekerman en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Foto: Twitter de la Selección de Venezuela.

Por su parte, Venezuela también tiene un nuevo jefe. José Néstor Pekerman renunció a su puesto por supuestos incumplimientos de la FVF. El reemplazante es el también transandino Fernando Batista. El Bocha llegó con Pekerman en su cuerpo técnico y fue oficializado como la cabeza técnica de la Vinotinto, que jugará amistosos ante Arabia Saudita y Uzbekistán.

La selección de Colombia aspira a tomarse revancha tras quedar fuera del Mundial, con Reinaldo Rueda al mando. Néstor Lorenzo, quien fuera ayudante de Pekerman en los cafetaleros, asumió en junio del año pasado, tratando de volver a un modelo que le dio réditos al fútbol de ese país. Hasta la fecha, lleva cuatro partidos dirigidos y está invicto. Mientras tanto, Perú confió en Juan Reynoso para continuar con el gran trabajo de Ricardo Gareca en el país incaico. Al igual que Chile, en la Blanquirroja también está la búsqueda del recambio a una generación de jugadores que clasificaron a Rusia 2018 y rozaron la entrada a Qatar 2022.

Guillermo Barros Schelotto sigue en Paraguay. FOTO: AP

En el caso de Paraguay, que juega contra la Roja este lunes, se mantiene Guillermo Barros Schelotto, quien llegó durante las Clasificatorias pasadas. Y Bolivia se llevó a Gustavo Costas (quien metió a Palestino en la Copa Sudamericana) para generar un proyecto que le permita ser un elenco competitivo. Lo que le juega en contra a la Verde es que tiene muy pocos jugadores inmersos en las grandes ligas.