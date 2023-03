Mauricio Isla aborda su complejo presente en la UC: “Si se critica a Messi, imaginen con un jugador normal como yo”

Mauricio Isla pasa por un momento complejo. El Huaso suma criticas, perdió la titularidad en el once de Ariel Holan y no ha podido exponer el nivel que lo llevó a ser seleccionado nacional por más de una década. Eso sí, desde San Carlos de Apoquindo niegan que el zaguero tenga intenciones de salir de la UC. Algo que este jueves expuso el mismo futbolista, previo al viaje de los cruzados a La Serena, donde jugarán un amistoso.

“Estoy bien, contento y con ganas, eso no ha cambiado nunca. Como jugador nunca he hablado mucho, pero en el equipo está todo bien. Han pasado cosas que son difíciles para el hincha”, dice el defensor.

En esa línea, el marcador de punta le baja el perfil a sus salidas, que han causado ruido en las últimas semanas. “He tenido compromisos con mi familia y mis amigos, pero nunca he faltado a un entrenamiento. Siempre llegó y me doy al 100 por ciento. No tengo ningún problema con Matías Dituro. Si uno no está rindiendo, lo mejor que puede hacer es estar callado y seguir trabajando para ganarse el puesto. En mis 16 años de carrera siempre he trabajado de esta manera”, sostiene.

El ex Juventus remarca que vino a Chile dejando muchas cosas de lado y que cree que puede retomar su mejor versión. “Tengo contrato vigente en la Católica. Si el entrenador no está contento con mi rendimiento, tiene todo el derecho de dejarme afuera. Hace un año estaba en el mejor equipo de Sudamérica, pero elegí venir para estar feliz. Creo que puedo volver al nivel que se me conoce”, enfatiza.

Marcelo Díaz y Mauricio Isla en el partido entre Cruzados e Itálicos. FOTO: AgenciaUNO

Isla expone que, por su condición de jugador mayor, sabe cuando su rendimiento no es el ideal. “También puedo ir a la banca. Ante Unión Española todos decían que debo jugar siempre y no es así”, declara.

Además, realiza una curiosa comparación: “Si critican a Lionel Messi, que es el mejor jugador de toda la historia, en París, imaginen que pasará con un jugador normal como yo”, es lo que dice. El carrilero afirma que ha tenido el apoyo de sus compañeros en el mal momento futbolístico que atraviesa: “Desde el primer día que llegué he intentado aportar cosas, sobre todo dejar enseñanzas a los más chicos. Lo que más quiero es recuperar mis energías”.

Mauricio Isla, tras anotarle a Paraguay en las Eliminatorias.

El momento de la Selección

Mauricio Isla es uno de los emblemas de la Generación Dorada, sin embargo, desde el final de las Eliminatorias rumbo a Qatar, ya no participa de la Selección. Aun así, este martes compartió con sus excompañeros. “Están viejitos, bastante viejos. Pero muy contentos y motivados. Apoyan al entrenador, que trabaja muy bien. Espero que el lunes comiencen a mostrar cosas importantes”, dijo, entre risas.

El lateral agrega que los veteranos del plantel aún tienen mucho que dar en la Roja. “Todavía tienen ganas. Son futbolistas extraordinarios, ojalá que el lunes ganen para que comience a quedar atrás el mal momento”, suma.

A varios meses del comienzo de las clasificatorias, el Huaso no descarta un retorno al elenco nacional. “Eso va de la mano con buscar mi mejor rendimiento. Cuando uno pasa por un momento difícil, es complejo aportar”.