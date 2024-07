Celebridades de Hollywood se alinean en torno a Kamala Harris

Varios rostros famosos se apresuraron a rendir homenaje al presidente estadounidense Joe Biden después de que anunciara que no continuaría en carrera por la reelección y entregara su apoyo a su vicepresidenta Kamala Harris para que sea la candidata del Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre.

Hollywood ha sido durante mucho tiempo una fuerte base de apoyo y dinero para el Partido Demócrata, pero en las últimas semanas los donantes se alejaron de Biden después de su cuestionado desempeño en el debate presidencial con Donald Trump. De hecho, fue tal la magnitud del retiro de apoyo al mandatario, que algunas celebridades lo catalogaron como el “embargo” de donaciones políticas o “dembargo”, por parte de los patrocinadores de la meca del cine.

Pero con su paso al costado este domingo y con Harris como la nueva opción demócrata, el “embargo” dio marcha atrás. Una de las celebridades que ocupó este término fue el productor de “Lost”, Damon Lindelof, quien dijo a través de su cuenta de Instagram que sintió “un profundo alivio, gratitud... y luego, por primera vez, una EMOCIÓN genuina por las próximas elecciones” después de que Biden diera un paso al costado. “Basta con decir que el embargo se ha levantado. Y aquí estamos. ¡VAMOS!”, añadió Lindelof. No obstante, no ha expresado su apoyo por Harris ni por otro demócrata en particular.

Harris tiene un historial “confiable y probado”, según la actriz Jamie Lee Curtis, quien agregó que la vicepresidenta ha sido una “feroz defensora de los derechos de las mujeres y de las personas de color y su mensaje es de esperanza y unidad para Estados Unidos en un momento de gran división nacional”.

“¡Hagamos historia!”, publicó, en tanto, la comediante Kathy Griffin en X, mientras que la cantante Katy Perry compartió un video en Instagram donde canta “Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él”, una referencia a su último sencillo.

El actor de Star Trek, George Takei, dijo que el posible enfrentamiento electoral ahora será “fiscal contra delincuente”, haciendo referencia a la carrera anterior de Harris como fiscal en California y a los casos judiciales que complican a Donald Trump.

Por su parte, el cantante John Legend afirmó que estaba “agradecido por la gracia y el patriotismo” que Biden había demostrado al hacerse a un lado, y expresó su apoyo a Harris señalando que “ella está lista para esta pelea y estoy emocionado de ayudarla en todo lo que pueda”.

Charli XCX asiste a los Premios Billboard Mujeres en la Música en Inglewood, California, el 6 de marzo de 2024. Foto: Reuters

La vicepresidenta también fue respaldada por la cantante inglesa Charli XCX, quien publicó en X: “Kamala ES una mocosa”, en referencia a su último álbum “Brat”, que se ha convertido en tendencia en las redes sociales y ha alcanzado récords en las plataformas de streaming, con seguidores tuiteando memes de vídeos de Harris remezclada con la música de Charli XCX.

Kamala HQ, la página oficial de la campaña de Harris en X, también se sumó a la tendencia y cambió su foto de portada para que coincida con el color y el estilo de la portada del álbum Brat.

Los candidatos demócratas han buscado apoyo en el mundo del espectáculo durante décadas, explica Los Angeles Times. De hecho, a Hollywood se lo suele describir como un “cajero automático para demócratas”, apunta Reuters. En junio, a principios de este ciclo electoral, un evento repleto de estrellas organizado por los actores Julia Roberts y George Clooney recaudó más de 30 millones de dólares para la campaña de Biden.

Solo un par de semanas después del evento, Clooney escribió un artículo de opinión en el diario The New York Times pidiéndole a Biden que se retirara, argumentando que el partido debería elegir un nuevo candidato.

Pero este martes, en un comunicado a CNN, Clooney afirmó: “El presidente Biden ha demostrado lo que es el verdadero liderazgo. Está salvando la democracia una vez más. Estamos todos muy emocionados de hacer todo lo posible para apoyar a la vicepresidenta Harris en su búsqueda histórica”.

La decisión del presidente de retirarse de la campaña este domingo fue ampliamente elogiada entre los partidarios demócratas más activos. Robert De Niro, un crítico abierto de Donald Trump y narrador de uno de los anuncios de campaña de Biden, dijo a The Hill que sentía “respeto, admiración y afecto” por el mandatario tras su decisión.

Robert De Niro posa en la alfombra roja durante el CinemaCon 2022 en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada, el 28 de abril de 2022. Foto: Reuters

“En un acto de política astuta y patriotismo desinteresado, Joe Biden se hace a un lado para despejar el camino para que otro demócrata se convierta en presidente… porque no hay nada más importante para nuestro país que derrotar a Donald Trump en las urnas”, dijo en su declaración. “Con respeto, admiración y afecto, ¡gracias, señor presidente!”.

La cantante Barbra Streisand, una de las figuras de más alto perfil en Hollywood, escribió en X que “deberíamos estar agradecidos por su defensa de nuestra democracia”. Y en otra declaración a The New York Times este lunes, afirmó que “el presidente Biden y la vicepresidenta Harris sacaron a esta nación del caos provocado por Trump”.

También expresó “estoy muy agradecida con el presidente Biden y muy emocionada de apoyar a Kamala Harris. Ella trabajará para restaurar la libertad reproductiva de las mujeres y continuar con los logros iniciados en la administración Biden-Harris”. Y elogió al mandatario demócrata como “un líder honorable y compasivo” y calificó a Trump de “delincuente convicto” y “mentiroso patológico” que había sido declarado responsable de agresión sexual y que había “incitado una insurrección contra nuestra democracia”.

El comediante e histórico presentador del programa The Daily Show, Jon Stewart, quien previamente criticó la renuencia de Biden a considerar retirarse de la carrera presidencial, reaccionó con una sola palabra: “Leyenda”.

El documentalista Ken Burns dijo que Biden “pasará a la historia como uno de los grandes”. “La historia reconoce las acciones que van más allá de uno mismo... haber sacado al país del desastroso mandato de su predecesor y haber hecho silenciosamente cosas buenas para todos los estadounidenses, tanto en los estados republicanos como en los demócratas, logros que lo pusieron a la altura, en términos de acción legislativa, de LBJ (Lyndon Johnson) y FDR (Franklin Roosevelt). Joe, no puedo imaginar dónde estaríamos sin tu servicio desinteresado”, escribió.

El actor de Star Wars, Mark Hamill, quien visitó a Biden en la Oficina Oval en mayo, le agradeció y señaló que tenía “un historial de logros inigualable por cualquier presidente en nuestra vida” y que había “restaurado la honestidad, la dignidad y la integridad del cargo después de cuatro años de mentiras, crimen, escándalo y caos”, en alusión a la gestión de Trump.

Otros artistas, como Mindy Kaling, Cher, Billy Eichner y Mark Ruffalo, simplemente agradecieron a Biden por su tiempo en el cargo e instaron a los estadounidenses a votar en las elecciones de este año. “Gracias, señor presidente”, tituló Kaling, actriz y productora conocida por “The Office” y “The Mindy Project”, en una foto de ella con Biden en Instagram.

Si Harris gana en noviembre, será la primera presidenta mujer y afroamericana en ocupar la Oficina Oval. Ya ha recibido el respaldo de varias mujeres afroamericanas en Hollywood, como la creadora de “Grey’s Anatomy” y “Scandal”, Shonda Rhimes, quien publicó una foto de ella junto a Harris y le ofreció su respaldo. “La apoyé en 2016 cuando se postuló para el Senado, la apoyé cuando se postuló como vicepresidenta y sigo apoyándola hoy”, escribió Rhimes en Instagram.

The Hollywood Reporter recordó que cuando Harris anunció su candidatura en la carrera presidencial de 2020, tenía suficientes contactos en Los Angeles para atraer multitudes de primer nivel en eventos para recaudar fondos como el que el cineasta J.J Abrams organizó para ella en su productora Bad Robot. Ben Affleck, Reese Witherspoon, Jeff Shell, Donna Langley, Jessica Alba, Mindy Kaling, Ron Meyer, Jeff Bridges y Shonda Rhimes fueron todos tempranos partidarios. Incluso Leonardo DiCaprio fue visto en un evento, y se dice que Steven Spielberg hizo un cheque considerable para su campaña, antes de retirarse y convertirse en la compañera de fórmula de Biden en 2020.