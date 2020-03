De festivales virtuales a series para pasar el encierro: Cómo el streaming sale a salvar el planeta

“Y si de verdad te sientes parte de La Resistencia demuéstralo resistiendo en casa”. Álvaro Morte, El Profesor de la serie española La casa de papel, así anunció la semana pasada el nuevo poster de la producción en su cuenta de Instagram. Publicaciones similares salieron en las cuentas de otros actores de la ficción que llega con su cuarta temporada este 3 de abril, en medio de la crisis sanitaria que afecta al mundo.

Cuando el llamado es a no salir de los hogares, la apuesta de Netflix luce decidida: consolidarse como la mejor distracción posible para millones que deben permanecer en casa, aprovechando la coincidencia que a la vuelta de la esquina está uno de sus títulos más emblemáticos, cuya fecha de estreno sigue intacta desde diciembre. Porque al contrario de las salas de cine, que sufren entre cierres y un calendario de estrenos incierto, el streaming puede respirar tranquilo por un tiempo.

En Europa Disney+ canceló su evento de lanzamiento, pero de todos modos este martes 24 debutará en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Austria, Suiza e Irlanda. Toda la oferta de contenido histórico de la compañía, más nuevos estrenos y títulos originales como The Mandalorian, estarán disponibles en cada hogar del continente más afectado por el Covid-19. Algo similar, aunque en la pantalla del celular, ocurrirá con Quibi, que pese a suspender su evento en Los Angeles, mantiene su puesta en marcha para el 6 de abril en Estados Unidos.

The Mandalorian.

Si bien los rodajes de las nuevas producciones o temporadas de los servicio de streaming no han quedado al margen de las pausas producto del coronavirus (desde el cuarto ciclo de Stranger things a la serie de Amazon sobre El señor de los anillos), hay material suficiente para darle continuidad al calendario. Prueba de ello es que hoy La casa de las flores anunció que estrenará su tercera y última temporada este 23 de abril.

-Los dramas juveniles: Élite y Toy Boy (Netflix)

Desde su estreno el viernes pasado, Élite es lo más visto de la plataforma en Chile. En su tercer ciclo incorpora nuevas interrogantes en torno a un asesinato y despide a algunos de sus personajes. Toy boy no es una serie nueva (Antena 3 la dio en septiembre), pero llegó a inicios de mes a la plataforma y es lo segundo más exitoso en el país. También apuesta por un componente erótico y de misterio: es sobre un estríper que busca probar que no mató al marido de su amante, contando con la colaboración de una abogada (María Pedraza, de La casa de papel y Élite).

Élite, tercera temporada.

-Better call Saul (Netflix)

La serie derivada de Breaking bad, completamente madura y cerca del final, estrena cada martes un nuevo capítulo en Netflix, un día después que en EE.UU. Hoy debutó el quinto episodio de su penúltimo ciclo, dominado por las figuras de Mike y Gustavo Fring, mientras su protagonista –Jimmy McGill– continúa su irredimible viaje que lo llevará a ser Saul Goodman.

Better Call Saul.

- Westworld 3 y The Plot Against America (HBO GO)

La serie de ciencia ficción volvió este domingo, aunque planteando un escenario distinto y con un nuevo personaje encarnado por Aaron Paul, un exsoldado con un pasado turbulento. Es la apuesta más grandilocuente que tiene hoy el canal líder de TV paga, que ya ofrece su primer episodio en su plataforma HBO GO. Lo mismo con la serie basada en la novela de Philip Roth, y adaptada por David Simon (The wire), que plantea un escenario alternativo en que en 1940 el demócrata Franklin D. Roosevelt pierde las elecciones ante Charles Lindbergh, simpatizante nazi, y los hechos se siguen a través de la mirada una familia judía.

Westworld.

- ZeroZeroZero (Amazon Prime Video)

Basada en libro del mismo nombre de Roberto Saviano (Gomorra), cuenta con una historia que sigue el rastro de la cocaína, salpicando a México, Italia y Estados Unidos e incluso África. Amazon no tenía su propia Narcos y aquí la encuentra, con ocho episodios en que figuran actores como Gabriel Byrne, Andrea Riseborough y Dane DeHaan.

ZeroZeroZero.

-Tales from the Loop (Amazon Prime Video)

Música de Phillip Glass y dirección de Mark Romanek guían la serie, basada en las pinturas del artista sueco Simon Stålenhag y centrada en quienes viven sobre “The Loop”, una máquina construida para descubrir y explorar los misterios del universo. Llega el 3 de abril con un reparto que incluye a Rebecca Hall y Jonathan Pryce.

Tales from the Loop.

-Disney a Amazon

Como parte del acuerdo que Disney firmó hasta el segundo semestre con Amazon Prime, continúan llegando títulos del estudio a la plataforma. A comienzos de mes fue la adaptación en acción real de La Bellla y la Bestia, y el 20 de marzo será el turbo de El libro de la selva. Ambas se suman a películas recientes que ya están disponibles en el servicio de streaming, como Toy story 4, Dumbo, Aladdín, Avengers: Endgame y Capitana Marvel.

El libro de la selva.

- Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (Netflix)

Habituada más a roles secundarios que a protagónicos (premio Oscar incluido), Octava Spencer llega a Netflix este viernes con una historia basada en hechos reales. Encarna a Madam C.J. Walker, quien se convirtió en una empresaria y filántropa a finales del siglo XIX y se considera como la primera mujer en convertirse a sí misma en millonaria, gracias a sus negocios en el rubro capilar, además de una figura prominente de la historia afroamericana.

De Chris Martin a Sol y Lluvia: la música en vivo se vuelve virtual

Las imágenes parecen sacadas de un capítulo de Los Supersónicos o de una novela de J.G. Ballard: estrellas del pop y el rock tocando desde sus casas para audiencias virtuales de miles de personas, a través de una pantalla y recibiendo interacción inmediata de parte de sus seguidores.

El coronavirus, de alguna forma, hizo real una imagen que parece sacada de un futuro imaginado en el pasado. Con la cancelación de prácticamente todos los eventos en vivo en el planeta, a causa de la expansión global del Covid-19, sumado a la obligación de aislamiento social para prevenir el contagio, diversos artistas han presentado en los últimos días conciertos virtuales a través de sus redes.

Todo lo anterior, como una forma de mantener el contacto con su audiencia y de concientizar sobre las campañas para quedarse en la casa, en una nueva muestra del triunfo del streaming en días de pandemia planetaria.

Uno de los más comentados fue el que realizó ayer Chris Martin, quien usó la cuenta oficial de Coldplay en Instagram para interpretar un set de media hora con algunos éxitos del cuarteto en formato acústico. Una transmisión en vivo bajo el hashtag #TogetherAtHome (algo así como "Juntos en casa") y linkeando en la publicación a la Organización Mundial de la Salud.

"Hola a todos. Espero que ustedes y sus familias estén seguros y saludables. Si alguien tiene ganas de chatear y escuchar algo de música, voy a hacer una transmisión en vivo en el Instagram de Coldplay", anunció el vocalista.

La iniciativa es organizada por Global Citizen, organismo detrás de un proyecto de música virtual llamado "Sesiones de solidaridad: juntos, en casa", ideado para "personas unidas en todo el mundo durante la actual pandemia de coronavirus", explicaron.

Así, la idea fue recogida por el cantante de R&B John Legend, quien a través de las redes sociales anunció que esta tarde, a las 17.00 horas de Chile, repetirá la idea de Martin con un show desde su casa.

Otras figuras de la música anglo también se han sumado a la tendencia virtual durante esta semana, y no sólo a través de conciertos: la cantante estadounidense Pink utilizó sus redes para compartir "lecciones gratuitas de piano de mi corazón para el suyo", indicó. Y su colega Lizzo, una de las últimas sensaciones del pop norteamericano, usó su Instagram para guiar a sus fanáticos en "una meditación y un mantra para promover la curación durante esta crisis global".

Ante el cierre de prácticamente toda la actividad cultural en Estados Unidos, incluido el circuito de Broadway, una de las grandes estrellas del teatro musical de ese país, Lin-Manuel Miranda, se volcó a Periscope para interpretar My shot, de su aclamada obra Hamilton.

La iniciativa, incluso, llega hasta a los festivales: en las últimas horas, los organizadores del recientemente cancelado Ultra Music Festival de Miami, uno de los más populares eventos consagrados a la electrónica, anunció que la edición 2020 del espectáculo se hará de forma virtual y con participación de algunos de los artistas que habían confirmado.

Esto, como parte del llamado "Ultra Virtual Audio Festival", que se emitirá de manera limitada a través de la radio oficial del evento (UMF Radio) a partir de este viernes 20. Allí se presentarán DJ sets exclusivos a cargo de artistas que debían subir a los escenarios del evento esta semana, como Armin van Buuren, Afrojack, Martin Garrix y Major Lazer.

"Con el aplazamiento de los eventos, los cambios necesarios en la vida cotidiana de las personas y la necesidad de distanciamiento social, sabemos que nuestros oyentes están buscando un sentido de comunidad más que nunca", dijo el presidente y director de contenido de SiriusXM, Scott Greenstein. "Para alentar eso, nos complace trabajar con Ultra Music Festival para proporcionar a nuestros oyentes este festival de audio virtual que presenta la diversa formación de artistas que ofrece la UMF año tras año, así como exclusivos y nuevos sets de algunos de los grandes nombres de la música dance".

En Chile, en tanto, la iniciativa agarró fuerza entre ayer y hoy: al anunciado set virtual que presentará el trío de hip hop Movimiento Original este viernes 20, a través de la plataforma enprimerafila.cl, se suma ahora "Música en cuarentena", un festival vía streaming organizado por el grupo Sol y Lluvia, que debutará este sábado en las redes.

La idea, explican sus organizadores, es invitar a diversos grupos y solistas nacionales al proyecto, que nace con la idea de reinventarse ante la crisis sanitaria que se vive en el país, y como una forma de apoyar a músicos y técnicos que viven una difícil situación laboral.

Otros artistas nacionales como Quilapayún y Denise Rosenthal también pretenden sumarse a los shows por streaming, una tendencia que, por lo visto, recién comienza y se irá expandiendo con el correr de los días.