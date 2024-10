Defensa de Tohá responde a acusación republicana: invoca “cuestión previa” y también alude al gobierno de Piñera

Hasta el próximo martes tiene plazo la comisión de diputados encargada de revisar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), para votar su recomendación a la sala.

Este lunes, a través de un correo electrónico enviado al secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, la defensa de la secretaria de Estado, encabezada por Juan Ignacio Piña, respondió en tiempo récord al libelo presentado por la bancada del Partido Republicano.

La premura de Tohá tiene una motivación táctica para obligar a votar la acusación en la sala en un plazo breve a modo de evitar que la arremetida republicana siga escalando y ganando apoyos. Además, existe el riesgo de que cualquier hecho criminal de alta connotación pública cambie el viento en contra que hoy tiene la presentación. Hasta el momento los dos diputados de Evópoli ya anunciaron que no apoyarían el libelo, mientras que los legisladores de la bancada Demócratas Independientes se mantienen en suspenso. Sin ellos, la acusación hoy no tiene los votos para ser aprobada.

Por el contrario, el gobierno cuenta con un piso tentativo de 72 votos sumando a los 67 legisladores oficialistas y a los cinco parlamentarios de la DC.

La contestación de Tohá, que tiene una extensión de 174 páginas, presenta argumentos de fondo para tratar de desestimar el libelo republicano, pero también cuestiona problemas de forma de la presentación. Por ello, invoca la llamada “cuestión previa”, para dar cuenta de presuntos vicios formales que tendría el escrito.

Por ejemplo, menciona que los acusadores confunden los conceptos de orden público y seguridad y que no habrían detallado cuáles son las leyes que la ministra dejó sin ejecutar.

“La causal de infracción de la Constitución o las leyes sólo procede frente al incumplimiento de obligaciones jurídicas regladas. Para imputar responsabilidad constitucional se debe estar frente a una obligación o mandato que permita hacer un reproche completo. En otras palabras, no puede existir un reproche si se entrega un margen abierto o discrecional de apreciación al ministro sobre el modo concreto de cumplir con un mandato”, dice la respuesta de Tohá.

El equipo jurídico de la titular del Interior también hace alusión al gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, que de acuerdo a la acusación de los republicanos, fue el origen de la crisis migratoria y de seguridad. “Al terminar el gobierno de Sebastián Piñera, cientos de miles de chilenos en el norte y en el sur del país, se encontraban bajo estado de emergencia constitucional, declarado por la incapacidad del gobierno anterior de enfrentar la inmigración ilegal en el norte y el terrorismo y la violencia en el sur”, dice el escrito republicano, a lo que la defensa de Tohá agrega: “Resulta difícil comprender en qué sentido la gestión de esta ministra puede haber empeorado aquello. Enfrentar este fenómeno requiere de capacidades estatales que recién ahora se están desarrollando”.

Ramírez (DI): “Mezquindad” republicana

La acusación contra Tohá, elaborada por la bancada del Partido Republicano, le dedica al menos una página para culpar a la anterior administración.

Incluso, la introducción del texto plantea una suerte de atenuante a Tohá. “¿Cuándo comenzó esta debacle? Reiteramos lo que dijimos en la presentación de la acusación constitucional a la ministra (Izkia) Siches en 2022: la crisis no es atribuible exclusivamente al gobierno del Presidente Gabriel Boric ni a las ministras del Interior y Seguridad Pública, que han ejercido el cargo, Izkia Siches y Carolina Tohá”, dice el libelo.

La actual acusación repite exactamente lo que decía el escrito contra la primera titular del Interior, con la diferencia de que ese libelo fue firmado por diputados elegidos con la bandera de los republicanos, salvo Leonidas Romero (quien postuló por RN, pero en la presidencial de 2021 hizo campaña por José Antonio Kast y era un declarado crítico de la administración piñerista).

En la bancada del partido que lidera Kast siempre existió una visión severa de la gestión de Piñera en materia de migración, seguridad y orden público. Por lo tanto, esa mención no era extraña. Lo novedoso es que ahora el libelo contra Tohá, que hace esa misma condena a la administración piñerista, lo suscriben legisladores elegidos con la bandera de la UDI y RN, que -al menos hasta el año pasado- defendían el legado de Piñera. Se trata de las diputadas Sofía Cid y Catalina del Real (ambas ex RN) y de su par Renzo Trisotti (ex UDI).

“Más allá de las responsabilidades que, en origen, pertenecen a los gobiernos anteriores, incluyendo a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, hoy quien gobierna es Gabriel Boric, y su ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, es quien debe rendir cuenta de los aciertos y rotundos fracasos de su gestión ministerial”, dice, por ejemplo, la actual presentación contra Tohá.

“El gobierno anterior, liderado por el Presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, también fracasó en materia de seguridad pública, combate al terrorismo y las drogas y control de la violencia. Durante los últimos cuatro años Chile se volvió más violento que nunca y lo que en algún minuto impropiamente fue calificado como un oasis, rápidamente derivó en un infierno para millones de chilenos… El peak de la catástrofe social se verificó en el estallido antisocial de octubre de 2019″.

Estas menciones generaron molestia en Chile Vamos y entre excolaboradores del expresidente, al punto de que algunos legisladores de la UDI, RN y Evópoli lo consideraron como una provocación.

Este lunes, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que esas referencias al difunto exmandatario eran una “mezquindad” de los republicanos que “al deslindar responsabilidad en el Presidente Piñera”, a su juicio, le hace “el juego a la izquierda para zafar de la responsabilidad que tienen en materia de seguridad, de falta de control del narcotráfico, del crimen organizado y el terrorismo en la macrozona sur”. Pese a ello, Ramírez, que además es miembro de la comisión revisora del texto, aseguró que los diputados de su partido aprobarán el libelo contra la ministra.