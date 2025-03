Oposición lamenta rechazo de AC contra Fernández y oficialismo acusa “payaseo” de republicanos

Con 70 votos en contra y 64 a favor, la Cámara de Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra la exministra Maya Fernández por su participación en el contrato de la truncada compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

Tras los resultados de la votación, los diferentes sectores manifestaron su postura sobre la ofensiva promovida por Chile Vamos y Republicanos.

Desde la UDI, por ejemplo, lamentaron el rechazo del libelo. Así lo transmitió el jefe de la bancada gremialista, Gustavo Benavente, en un punto de prensa. “Lamentablemente, muchos prefirieron aferrarse ideológicamente a un apellido que parece que en Chile no se puede tocar, que es el apellido Allende, pero que hemos visto que es un apellido que está bastante manchado. Y en consecuencia, se dieron esos resultados. Estuvimos a seis votos. Solo a seis votos, a siete para ser estrictos, a seis del empate, pero a siete para aprobar la acusación constitucional. La verdad que, bueno, yo creo que fue un resultado que yo lo esperaba mejor, pero no estuvimos tan lejos”, reprochó.

Dicho eso, Benavente apuntó contra sus pares de sector. “Me sorprendió que siempre ellos hablan, siempre ellos hablan de la pureza, del sector y siempre están dando lecciones al resto que no estuvieron. Hay un diputado del Partido Republicano y una diputada libertaria que no estuvieron y no estaban pareados. Bueno, pues el diputado Benjamín Moreno y la diputada Gloria Naveillán”, acusó.

GUSTAVO BENAVENTE EN LOS PASILLOS DEL CONGRESO NACIONAL.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócratas) aseguró que “aquí, evidentemente, ninguna autoridad política puede desconocer la ley y la Constitución es muy clara y señala que un ministro de Estado y ningún parlamentario, puede celebrar contratos con el Estado y la verdad es que la firma de la exministra está de público conocimiento, se realizó y por eso nosotros finalmente votamos a favor de esta acusación constitucional por el mérito técnico, jurídico que la sustentaba”.

En tanto, desde la DC, su timonel Alberto Undurraga defendió que las razones presentadas no justificaban la AC. “Hemos rechazado la acusación constitucional sobre un error manifiesto y reconocido, pero que no se concretó, y de una exministra que asumió su responsabilidad dejando el gabinete”, argumentó.

FOTO PABLO VÁSQUEZ R.

Mientras que en el PS criticaron duramente a sus pares opositores por “perder” el tiempo en votar el libelo. “Casi tres horas de pérdida de tiempo en esta jornada, donde pudimos haber estado discutiendo temas que le importan a la población (...) Lo que hay de fondo en esta acusación constitucional, es el deseo de la derecha de socavar la figura del expresidente Allende y que naturalmente el Congreso Nacional mayoritariamente rechazó. Queremos decirle con toda claridad que la historia no se puede distorsionar. Si hay alguien que le robó al país, justamente fue la familia Pinochet. La familia Allende jamás le ha robado un peso al país. Y naturalmente que el gesto que da este Congreso Nacional de respaldo finalmente a la ex ministra Maya Fernández es entre otras cosas porque se entiende de que no hay ningún delito”, aseveró el diputado Juan Santana (PS).

Asimismo, Tomás de Rementería (Ind.-PS), acusó: “Las acusaciones constitucionales tienen un fin específico, que es sobre las conductas que cometen ministerialmente, y acá no lo hicieron. Y ya los republicanos nos tienen acostumbrados a este payaseo constantemente. Ya cuántas acusaciones constitucionales han presentado y todas las pierden y hacen el mismo payaseo, hablan las mismas tonteras, sin ningún sustento jurídico ni político”.