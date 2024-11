El amargo epílogo de los exconstituyentes republicanos: seis renunciaron a la colectividad y una acusa “abandono político”

Hace justo un año, el Consejo Constitucional cerraba sus puertas. El segundo intento por tener una nueva Constitución llegaba a su fin y se iniciaba un camino del cual ya todos saben la historia: un nuevo fracaso en las urnas. El rechazo al texto redactado por los entonces consejeros constitucionales fue rotundo y los deseos de quienes quería reemplazar la Carta Fundamental quedaron sepultados.

Todo eso ya es historia y parte del pasado. Lo mismo pasó con quienes fueron la mayoría que controló el Consejo, la bancada de 22 consejeros del Partido Republicano que manejaban casi la mitad de los escaños del órgano redactor.

A 12 meses de que terminara ese proceso, la que fue la bancada más numerosa del organismo pasó del éxito y la fama, al olvido y con el paso de los meses se ha ido diluyendo. Según fuentes de esa misma bancada, ya son seis los exconstituyentes que optaron por abandonar el partido.

La exconsejera Ninoska Payauna quiso hacer pública su salida. La exconstituyente fue uno de los rostros que el partido quiso potenciar. Tanto así que la colectividad que lidera Arturo Squella la presentó como su carta para que asumiera la presidencia del órgano. Sin embargo, un antecedente judicial de su pasado, impidió que asumiera la testera. Este martes, Payauna publicó una carta -que incluso se compartió en Chile Vamos- en la que explicó las razones por las cuales decidió renunciar a su militancia.

Parte de la bancada de consejeros republicanos en una reunión de trabajo durante el proceso.

“Existe un abandono político por parte de la directiva nacional y del mundo republicano (Acción Republicana, Ideas Republicanas, etc.) con respecto a los exconsejeros constitucionales. Me refiero particularmente a que después del plebiscito de salida realizado en diciembre de 2023 no existió una instancia para poder conversar, reflexionar y analizar los resultados, invisibilizando la mirada que pudiéramos tener las personas que fuimos parte del proceso y de la campaña”, se lee en uno de los párrafos de su carta.

El punto que aborda Payauna fue algo que, luego del plebiscito de diciembre de 2023, algunos de los exconsejeros comentaron en privado. En una bancada marcada por la disciplina, el golpe que implicó la derrota dejó a varios exconstituyentes alejados de la colectividad que fundó José Antonio Kast.

De hecho, algunos de ellos no estuvieron de acuerdo con que el partido quisiera simplemente dar vuelta la página y desentenderse de lo que había pasado. Uno de ellos lo dice así: “En los hechos el partido quiso borrar de su memoria el proceso constitucional”. Luego de la derrota en las urnas, hubo un par de reuniones telemáticas por Zoom en que se compartieron análisis de lo sucedido y que funcionaron como espacios de catarsis.

“En varias oportunidades se solicitó esta instancia formal, pero la directiva nacional hizo caso omiso al respecto, excusándose que no tenían los tiempos y que debían organizar las municipales 2024. A la fecha hay siete exconsejeros constitucionales que han renunciado, casi un tercio, sin que sorprenda que este número pueda aumentar en las próximas semanas o meses”, continúa la misiva de Payauna.

Las otras renuncias

La carta, que Payauna publicó en X, tuvo la respuesta de Mariela Fincheira, otra exconsejera republicana que también renunció al partido -por razones similares a las de Payauna- según pudo conocer este medio. “Valiente”, le replicó Fincheira en dicha red social. Según dos exconsejeros republicanos, a Payauna y Fincheira se suman las renuncias de Carlos Solar, Patricia Spoerer, Jorge de la Maza y Sebastián Parraguez.

Las mismas fuentes aclaran que de todos ellos, las razones para irse del partido son diversas. Algunos de ellos han tenido conflictos internos en el partido y otros como Parraguez se vieron forzados a dar un paso al costado por una denuncia penal en su contra que complicó su permanencia en la colectividad. Parraguez enfrenta una investigación de la Fiscalía por eventual abuso sexual en contra de menores de edad, situación que hizo que el partido suspendiera su militancia y luego él optó por salir.

En el caso de Solar, su salida de la colectividad se dio por el apoyo que le dio al candidato a gobernador de Antofagasta de Chile Vamos Carlos Cantero, en desmedro de la carta republicana de Carlo Arqueros. Respecto de Spoerer, la exconsejera renunció el 31 de marzo de este año ya que optó por ser independiente.

El caso del exconsejero de la Maza, por ejemplo, se aleja de las razones entregadas por Payauna. El expresidente regional de los republicanos en la Región de Los Ríos terminó con su militancia debido a diferencias políticas con la estrategia de la colectividad en las elecciones municipales y regionales, sobre todo porque terminó apoyando al candidato a gobernador de Chile Vamos.

De la Maza tuvo diferencias con la decisión de la tienda de competir con Carolina Zúñiga, ya que él se inclinó por el de Chile Vamos Omar Sabat. “Me importa mucho más mi región y mi gente, que lo que pueda pensar o decir el Partido Republicano. De hecho la lógica del partido de llevar candidatos a gobernadores en todas las regiones del país obedeció a una estrategia en que si me preguntas no adhiero para nada, porque pone en riesgo casos como Los Ríos”, dijo de la Maza cuando presentó su renuncia el pasado 2 de agosto.

“¿Todo eso a cambio de qué? De un incentivo perverso que es la devolución de dinero por votos emitidos que paga el Servel al partido, ya que son las elecciones a gobernador las que dejan mayores devoluciones, más aún considerando el voto obligatorio. ¿Eso para qué? Para financiar las campañas parlamentarias del próximo año de los candidatos que no alcanzaron a obtener alcaldías”, agregó en ese momento quien durante el proceso participó de la comisión de Sistema Político.

En esa misma línea, a juicio de de la Maza, su disidencia apunta a un abuso del sistema: “El problema de eso es que instrumentalizas el sistema a costa de ocupar las municipales como medio para tener parlamentarios el próximo año. Desde un punto de vista finalista lo comprendo, pero lo hemos pasado tan re mal en Valdivia con Carla Amtnamnn que, para mi, el fin no puede justificar los medios. En este caso lo que criticamos tan severamente en el Consejo Constitucional el año pasado termina siendo una herramienta a favor de obtener cupos parlamentarios. No puedo estar más en desacuerdo con ello cuando son las regiones y comunas en manos de la izquierda las que requieren soluciones ahora. No estoy dispuesto a inmolar una municipal por los candidatos de José Antonio”.

A los seis, se sumó una sétima renuncia, de la exconsejera Ángeles López, quien optó por retirarse del partido por diferencias con la dirigencia local. Sin embargo, luego de un tiempo López volvió a fichar.

La Tercera consultó a la colectividad sobre las renuncias de los exconsejeros, sin embargo, indicaron que no van a referirse al respecto.