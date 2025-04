¿Fuego aliado entre los republicanos? Los riesgos internos que enfrenta Trump en EE.UU. por su guerra arancelaria

La aplicación masiva de aranceles durante el llamado “Día de la Liberación” de Estados Unidos podría haber generado olas de molestia y preocupación no solo en países amigos y la oposición local al presidente Donald Trump, sino también en los aliados del Partido Republicano y su propia base de votantes.

Luego de que este miércoles el mandatario anunciara una masiva aplicación recíproca de aranceles, con algunos países terminando más golpeados que otros por la medida, expertos han puesto en duda la efectividad inmediata de la política exterior y comercial de Trump.

Según Trump, “ahora nos toca a nosotros prosperar, y al hacerlo utilizar billones y billones de dólares para reducir nuestros impuestos y pagar nuestra deuda nacional, y todo ello ocurrirá muy rápidamente”, dijo tras el anuncio de los aranceles mundiales. El problema, han destacado distintos medios y expertos, es que estos los pagan los importadores, no los países extranjeros. Y, para colmo, los costos adicionales suelen recaer en los consumidores.

¿Aguantarán las bases MAGA?

El republicano siempre ha sido crítico de los acuerdos internacionales de libre comercio -llegó a decir que la palabra “arancel” era su favorita de todo el vocabulario-, pero lo realizado en miércoles elevó su política a un nuevo nivel. Con ella, busca alentar a los consumidores estadounidenses a comprar productos hechos en el propio país norteamericano y, a muy largo plazo, que empresas hagan sus productos en Estados Unidos y no fuera.

Y si bien su base MAGA (como se conoce a los seguidores del movimiento Make America Great Again) se mantiene alineada, algunos republicanos han cuestionado la dirección que tomó Trump. Esto, porque expertos advierten que tomará años a las industrias manufactureras poder reactivarse, pero también modificar las cadenas de suministro y traer de vuelta la producción.

Esta foto del 7 de septiembre de 2020 muestra el "Mitin del Día del Trabajo de Oregon por Trump 2020" en el Clackamas Community College en Oregon City. Foto: Archivo

Mientras eso no ocurra, lo que probablemente verán los ciudadanos estadounidenses serán precios más altos en los bienes que compren, además de una posible recesión. En el papel, Trump puede aspirar a una mejora a mediano y largo plazo para los estadounidenses, pero estos mismos podrían no estar dispuestos a esperar, lo que se hace aún más relevante considerando que las elecciones de mitad de término están programadas para el próximo año, en 2026.

El anuncio de los aranceles coincidió con la publicación de una encuesta realizada por Reuters/Ipsos, la que entregó entre sus resultados que el índice de aprobación del mandatario republicano cayó al 43%, la cifra más baja desde su regreso a la Casa Blanca. Y si bien el sondeo se realizó previo al anuncio de la inmensa tanda de aranceles realizada el miércoles, los encuestados ya citaban a las tarifas recíprocas aplicadas previamente como una de las razones de su disgusto con la administración republicana.

Su mejor índice registrado por la encuesta fue del 49%, a principios de su primer mandato, en 2017. El más bajo llegó en diciembre del mismo mes, cuando cayó al 33% de aprobación ciudadana.

Mike Dubke, exdirector de comunicaciones del mandatario durante su primer mandato, dijo a Reuters que Trump “tiene una alta tolerancia al dolor, pero podría convertirse en un dolor real en las urnas (en) noviembre de 2026″. Y añadió: “La preocupación aquí es ¿en qué momento vamos a ver los beneficios que él y sus asesores creen que vamos a obtener? Porque solo tiene 18 meses antes de las elecciones de mitad de mandato”.

Justamente la economía fue uno de los caballitos de batalla del entonces candidato Donald Trump, cuando se enfrentaba a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris. Según el republicano, arreglaría la “destrozada economía” que había dejado Joe Biden.

Según la citada encuesta, el 62% de los republicanos consultados cree que los aranceles traerán consigo un aumento el precio de los comestibles y otros bienes de consumo. Además, el 53% piensa que las medidas de Trump son más perjudiciales para sus bolsillos que beneficiosas, y solo el 31% dijo estar de acuerdo con su aplicación.

“Uno es un riesgo inmediato sobre los precios y lo que eso significa para un presidente que fue elegido en parte para bajar los precios”, complementó a la agencia de noticias Lanhee Chen, miembro de la Hoover Institution y exasesor de los líderes republicanos Mitt Romney y Marco Rubio. Por otro lado, continuó, está el riesgo de que la economía de EE.UU. entre en recesión.

Cuestionamientos en el partido

Quizá el mayor problema en el corto plazo para Trump sería una desalineación tras de sí por parte de los miembros del Partido Republicano, y algo de eso ya se está observando.

La primera grieta apareció el martes, cuando, en una elección para reemplazar dos asientos de la Cámara de Representantes que quedaron vacantes en Florida, bastión republicano, el resultado fuera mucho más ajustado que el visto en noviembre pasado. De poco más de 30 puntos de distancia obtenidos hace cinco meses, los reemplazantes republicanos vencieron, pero por cerca de 15 en ambos casos.

Peor fue el caso de Wisconsin, donde su cercano asesor, el multimillonario Elon Musk, invirtió un gran capital político y económico en la carta conservadora al puesto de juez de la Corte Suprema local. Pese a ello, perdió por un amplio margen ante la candidata apoyada por los demócratas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un gráfico mientras pronuncia un discurso sobre los aranceles recíprocos durante un acto en la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025. Foto: AFP

Sin embargo, la fisura se transformó en fractura al día siguiente, cuando este miércoles el Senado -de mayoría republicana- aprobó una ley que pondría fin a nuevos aranceles contra Canadá. La votación finalizó 51 votos contra 48, y contó con el apoyo de cuatro republicanos y la totalidad de los demócratas en la Cámara Alta.

Los díscolos fueron Lisa Murkowski, de Alaska; Susan Collins, de Maine; el exlíder republicano Mitch McConnell; y el senador Rand Paul de Kentucky, quien copatrocinó la propuesta de ley.

La resolución no es solo un golpe al interior del partido, también podría hacer tambalear la emergencia nacional que el presidente está utilizando para imponer los aranceles, explicó CBS News.

A sabiendas de lo que podía desencadenar, el propio Donald Trump apretó a su partido previo a la votación mediante un mensaje en redes sociales señalando que “los republicanos en el Senado DEBEN votar para mantener la Emergencia Nacional en su lugar, para que podamos terminar el trabajo, y poner fin al flagelo”, escribió en su red social, Truth Social. “No dejen que los demócratas tengan una Victoria”, siguió, “sería devastador para el Partido Republicano y, mucho más importante, para Estados Unidos”.

También cuestionó a los cuatro senadores. “El proyecto de ley del Senado no es más que una estratagema de los demócratas para mostrar y exponer la debilidad de ciertos republicanos, en concreto de estos cuatro, en el sentido de que no va a ninguna parte porque la Cámara nunca lo aprobará”, aseguró. “Han sido extremadamente difíciles de tratar e increíblemente desleales con el líder de la mayoría, John Thune, y con el propio Partido Republicano”.

De todos modos, la moción debe pasar por la Cámara de Representantes, también en manos de la mayoría republicana. Ahí, aseguró CNN, se ve menos probable un quiebre en la colectividad oficialista, por lo que la señal de protesta en el Senado podría convertirse en una queja simbólica, más que una efectiva.

Según The Associated Press, “la legislación del Senado no tiene prácticamente ninguna posibilidad de pasar la Cámara controlada por los republicanos y ser firmada por Trump, pero mostró los límites del apoyo republicano a la visión de Trump de rehacer la economía estadounidense restringiendo el libre comercio”.