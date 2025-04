Chile exporta mucho a cobre a Estados Unidos, pero ¿cuáles son los productos que más importamos desde allá?

El “Día de la Liberación”, como lo denominó el presidente estadounidense Donald Trump, se convirtió en un golpe al comercio global. Durante la tarde de este miércoles, el mandatario de EEUU comunicó los “aranceles recíprocos” que venía vaticinando desde hace días, a una lista de 185 países, incluido Chile.

“Recíprocos quiere decir: ellos nos lo hacen a nosotros, y nosotros se lo hacemos a ellos”, dijo el republicano durante una conferencia de prensa.

“Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, de la historia de Estados Unidos”, agregó.

Así, con tabla en mano, anunció la tarifa que le aplicará a cada país, con China a la cabeza y Chile en la parte baja de esa primera de varias tablas.

Qué exporta Chile a Estados Unidos y qué productos importa

En concreto, Trump anunció que EEUU impondrá un arancel base adicional de 10% ad valorem a todas las importaciones, pero para una serie de países la subida en los impuestos aduaneros será mucho más severa. Chile tiene actualmente un arancel de 0% para sus productos, por lo que la nueva tasa será de 10%.

En ese contexto es relevante recordar cuál es la relación que tiene Chile con la mayor economía del mundo. De acuerdo a los datos de la Subrei, el gigante del norte es el segundo socio comercial de Chile, después de China. El intercambio comercial creció de US$23.279 millones en 2019 a US$31.517 millones millones en 2024, con un crecimiento promedio anual de 6,2%. Mientras que el saldo de la balanza comercial, que fue negativo para Chile en 2019 (US$ -3.285 millones), en 2024 volvió a ser positivo (US$ 735 millones).

¿Pero cuáles son los productos que estarán en juego en la relación comercial con Chile?

Las exportaciones impactadas

Las exportaciones chilenas aumentaron de US$ 9.585 millones en 2019 a US$ 15.528 millones en 2024, destacando un crecimiento en la exportación de cobre (+18,2%). Las exportaciones de servicios tuvieron un crecimiento fuerte (+21,3% anual), pasando de US$ 364 millones en 2019 a US$ 954 millones en 2024, según el mismo informe.

Qué exporta Chile a Estados Unidos y qué productos importa

Entre los productos chilenos de mayor exportación hacia Estados Unidos se encuentran los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, con US$5.884 millones; los filetes de salmón del Atlántico y Danubio con US$1.566 millones; las uvas frescas con US$666 millones, los filetes congelados de salmón del Atlántico y Danubio con US$360 millones y los neumáticos para automóviles tipo turismo, con US$330 millones.

Según la Orden Ejecutiva firmada este miércoles por Trump, hay un grupo de bienes que no estarán sujetas a este nuevo “arancel recíproco”. Entre ellos se incluyen cobre, productos farmacéuticos, semiconductores y artículos de madera; además de productos de energía y otros minerales determinados.

Qué exporta Chile a Estados Unidos y qué productos importa

Con todo, no está claro si el metal será objeto de un arancel distinto en el futuro próximo, ya que se anticipa que pueden informarse aranceles por productos específicos.

Lo que Chile importa desde EEUU

Al revisar el intercambio comercial, es posible apreciar que el valor de las exportaciones de cobre a EEUU es equivalente a lo que se importa en materia de combustibles.

Qué exporta Chile a Estados Unidos y qué productos importa

Las importaciones desde EE.UU. también había subido, de US$ 13.694 millones en 2019 a US$ 15.989 millones en 2024, con un crecimiento del 3,1% anual, según datos del informe de comercio bilateral Chile-EE.UU. en 2024, elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Subrei).

Entre los principales productos que Chile importa desde Estados Unidos, se encuentran los aceites combustibles (gasoil, diésel) con US$ 4.266 millones, el gas propano licuado con US$ 578 millones, los volquetes y camiones mineros con US$ 500 millones, la gasolina de 93 octanos con US$ 472 millones y partes de maquinaria pesada con US$ 200 millones.

Con la subida del dólar, se espera que el costo de las importaciones en pesos aumente, porque las empresas chilenas deberán pagar más pesos por los dólares que necesitan para comprar productos en Estados Unidos.