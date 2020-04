El avance del brote en la “zona roja”: Se dispara la tasa de contagios en San Joaquín, San Miguel, Quinta Normal y La Reina

En Chile, 30 de cada 100.000 habitantes están contagiados de coronavirus. Según el último reporte del Ministerio de Salud, esa es la tasa nacional de incidencia de la enfermedad, la que se duplicó en nueve días, pero que no ha crecido en todas las comunas por igual.

Por ejemplo, si se comparan el primer y el quinto informe epidemiológico del ministerio, publicados el 1 y el 8 de abril, respectivamente, se observa que, en la Región Metropolitana, Vitacura es la comuna donde más creció la tasa de contagios, la que pasó de 85,8 a 117,8 enfermos por cada 100.000 habitantes en dicho período.

Le siguen las comunas de Lo Barnechea, cuya tasa creció de 54,8 a 84,6 contagios por cada 100.000 personas, y Santiago, donde la tasa aumentó de 25,2 a 53,9. En todas estas comunas, se está aplicando una cuarentena, que se levantará, parcialmente en algunos casos, el próximo lunes.

Pero hay otros territorios de la RM donde la tasa de contagios también se ha disparado, pero que hasta ahora no cuentan con la medida de confinamiento. Ese es el caso de San Joaquín, cuya tasa de incidencia pasó de 12,6 a 40,6 infectados por cada 100.000 personas, el alza más significativa de todas las comunas de la capital que están sin cuarentena.

Le siguen Quinta Normal (cuya tasa creció de 14,5 a 41,8 en el mismo período), San Miguel (18,8 a 42,1) y La Reina (23,9 a 43,9). Todas ellas, además, están por sobre la “tasa 40”, que es la regla con la cual el ministerio analiza la distribución de enfermos y decide qué zonas deben ser confinadas.

Es por ello que, para las autoridades de estas comunas, es urgente que se les aplique una cuarentena de inmediato. El alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría (PPD), dice que el ministerio “debe proceder de inmediato a ampliar la cuarentena” en su comuna y en San Miguel.

“Ayer se produjo el primer deceso en San Joaquín, en el Hospital Barros Luco, y fue catalogada de sospechosa de contagio el 2 de abril, pero recién ayer le informaron eso a sus parientes, y el Minsal no tomó medidas para aislarlos. Haremos una denuncia, porque es vergonzoso. La tasa de incidencia se está expandiendo en las comunas del sur de Santiago”, reclama.

El alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza (RN), dice que también tienen un fallecido, pero afirma que las autoridades no quieren confinar a la comuna porque “es un centro de muchos servicios públicos y bancos. Acá el distanciamiento social no existe. Hago un llamado a que se evalúe (la cuarentena en la comuna), porque los contagiados aumentaron 80% en siete días”.

Falta de información

En Quinta Normal, la alcaldesa Carmen Gloria Fernández (DC), comenta que están tomando medidas dirigidas a los adultos mayores, que representan el 17% de su población, pero que “nos damos cuenta que no ha sido suficiente y tampoco lo será solo por nuestra cuenta”.

Fernández cuenta que ha hecho gestiones con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, porque “lo que necesitamos es pasar a una cuarentena obligatoria como ya lo tienen otras comunas”, pero asegura no entender por qué no se les aplica esta medida.

“El aumento de la tasa de incidencia ha sido significativo. No sé qué hay que esperar. Vamos muchos pasos atrasados. Si no se decreta cuarentena en Quinta Normal, mi sensación es que estaremos muy mal y vamos a lamentar varias muertes. Eso es lo que queremos evitar”, concluye la autoridad.

Desde el otro lado de la Región Metropolitana, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), se hace una reflexión muy similar: “Ante la pregunta, desconozco por qué no estamos en cuarentena”.

“Efectivamente ha ido subiendo la cantidad de contagios y eso nos preocupa. El problema es que no sabemos cuáles son los criterios y variables que analiza el gobierno para determinar cuándo una comuna sí y cuándo no”, dice el alcalde.

Palacios agrega que “es necesario llegar a una cuarentena total y extremar las medidas”, pero reconoce que no sabe por qué La Reina sigue fuera de esta norma. “Si tuviéramos esos criterios de por qué no hemos sido incluido en las cuarentenas, podríamos entenderlo y darles una señal a los vecinos. Pero actualmente no podemos ni explicarles sobre la estrategia que se está aplicando, porque la desconocemos”, dice Palacios.

Tasa al alza en comunas sin cuarentena

Esta mañana, el ministro de Salud, Jaime Mañalich abordó las dudas sobre los criterios para aplicar las cuarentenas. “Hemos adoptado como política las propuestas de la OMS y el ejemplo de Corea del Sur, que ha funcionado extraordinariamente bien, para dictar una medida de cuarentenas dinámicas que se acentúan o desacentúan de acuerdo a la tendencia de los casos nuevos”, dijo.

Es decir, se consideran “cuántos casos nuevos tenemos en la última semana, en las últimas dos semanas, ya que son pacientes potencialmente contagiantes (…) Lo que nos interesa es ver la tendencia respecto a cuál es el número total de personas que está con posibilidad de infectar a otros y en ese sentido las medidas que se han tomado son durísimas”, añadió.

El centro de estudios Espacio Público publicó un análisis, con datos hasta el 8 de abril, sobre la “evolución del contagio y fallecidos por Covid-19”. Su presidente ejecutivo, Diego Pardow, explica que el objetivo es hacer un “observatorio diario con fuentes oficiales de información para aportar al debate en políticas públicas basadas en evidencia”.

El estudio más reciente incluye una tabla en la cual se ordenaron los datos de la cantidad de “contagiados en el Gran Santiago” respecto de las “comunas con y sin cuarentena”. La tabla muestra que las comunas sin cuarentena tienen una tasa de crecimiento semanal de 112%, mientras que las que están en confinamiento es de 50%.

“En las comunas con cuarentena la enfermedad ha crecido menos, eso significa que la medida ha sido más o menos efectiva. Si es que hay que extenderla, eso no es claro solo con los datos que ahí mostramos. Hay que ser cuidadosos con las conclusiones que se pueden extraer, no es evidente solo con esa tabla que haya que extender las cuarentenas”, dice.

Sin embargo, Pardow coincide en la falta de información. “No hay que olvidar que los datos desagregados tienen un problema de privacidad. Pero respecto de los datos agregados deberían estar disponibles con más velocidad y de manera más transparente. Creemos que sin duda es necesario mejorar la información pública que se pone a disposición”, dice el abogado.