El protagonismo de Rincón y la reaparición de Guevara: lo que no se vio en el homenaje a Piñera

Si bien las palabras de Cecilia Morel y de los presidentes de los partidos de Chile Vamos -Javier Macaya (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Gloria Hutt (Evópoli)- fueron el centro del homenaje que este miércoles le rindió el sector al expresidente Sebastián Piñera a un mes de su fallecimiento, durante la ceremonia, que se celebró en la sede del Congreso en Santiago, hubo una serie de hechos que ocurrieron tras bambalinas.

En aquella jornada se vio el aterrizaje de expersoneros de la derecha que hacía tiempo habían salido de la escena pública, y también se notaron algunas ausencias. Asimismo, hubo protagonismos inesperados que captaron la atención de todos.

Rol estelar del centro político

Una idea que el expresidente Piñera promovió en vida fue buscar una coalición desde la derecha -incluyendo a Chile Vamos y el Partido Republicano- hasta el centro con Amarillos y Demócratas. Por lo mismo, para su coalición era clave que los representantes de estos dos partidos se hicieran presentes en el acto. Fue así que se les dio un trato especial. Los representantes de Amarillos -su presidente, Andrés Jouannet, y su secretario general, Isidro Solís-, además de los dirigentes de Demócratas, Ximena Rincón, la presidenta, y el vicepresidente Matías Walker, y el presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno, fueron colocados en primera fila.

Lo que no se vio en el homenaje a Sebastián Piñera. En la imagen, Matías Walker y Ximena Rincón, de Demócratas, junto a Evelyn Matthei (UDI).

Cuando llegó Rincón fue bien recibida por todos los dirigentes, quienes se acercaron a saludarla. Los presidentes de partido y Morel agradecieron su presencia, lo que fue aplaudido por todos.

Fue valorado que los presidentes de Amarillos y Demócratas firmaran el compromiso por Chile, que fue una frase de Piñera en la que afirmó que “sueño con un Chile más unido. En que todos nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos. Un Chile más libre, más justo y próspero. Sin violencia y en paz. Sueño con un Chile en que todos puedan desarrollar los talentos que Dios nos dio, realizar sus proyectos y alcanzar sus sueños. Un Chile que todos podamos vivir en familia, plena y feliz, junto a nuestros seres queridos. Si podemos soñarlo… podemos lograrlo”.

Varios vieron una señal política en la firma del texto, pues se da en momentos en que Chile Vamos busca acercamientos con las tiendas de centro para negociar para las elecciones municipales y de gobernadores que serán en octubre de este año. Además de las intenciones de algunos de formar una coalición desde Chile Vamos con las tiendas de centro.

Pero lo cierto es que desde esos partidos desdramatizaron el gesto, y desclasificaron que en realidad fue estando en el mismo acto que se les pidió firmar, sin haber concordado previamente con los partidos de Chile Vamos. Jouannet dice que “lo que ocurrió es que yo estaba sentado y había comenzado el acto, y se acercó una señorita y me dice: ‘Mire, se va a firmar un papelógrafo, hay una frase del Presidente Piñera’. Y yo me di cuenta que todo el mundo iba a firmar y que uno no puede adherir a un sentimiento del Presidente en el que quiere lo mejor para Chile. Eso es un acto republicano. No tiene nada más que eso”.

Rincón, en tanto, relató que “nos plantearon esto en el mismo acto, nos pasaron el texto por WhatsApp y nos dijeron si nos queríamos sumar a algo que ellos tenían acordado. Lo revisamos con el senador Walker y nos pareció un texto absolutamente correcto. Lo conversamos rápidamente con el presidente de Amarillos, quien nos señaló que también estaba de acuerdo”.

Con todo, su aparición fue bien valorada en Chile Vamos. El diputado Andrés Longton (RN) sostuvo que “los estándares de Piñera están siendo reconocidos con gran amplitud desde el punto de vista del arco político y ahí es la presencia de ellos, si bien no es un augurio de lo que puede venir, pero sí es muy coincidente con lo que quería el presidente Piñera”.

El homenaje al expresidente Sebastián Piñera.

La reaparición de Guevara

Un dirigente que llamó la atención entre los asistentes fue el exintendente y exalcalde de Lo Barnechea Felipe Guevara (RN). Hace algún tiempo que la exautoridad no se mostraba en actividades públicas de campaña. En el Congreso Nacional de Santiago, en tanto, estuvo ubicado en los asientos al interior del jardín y desde ahí pudo conversar y saludar a varios dirigentes que acudieron al homenaje.

Su reaparición llamó aun más la atención, pues Guevara ha estado en la polémica últimamente debido a una denuncia que hizo el gobernador regional de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en su contra. Este último denunció presunto mal uso de recursos como proyectos de zumba y spinning por cerca de $500 millones -que fue confirmada por la Contraloría-, a lo que se suma además otra investigación del ente contralor por un eventual conflicto de interés en la adjudicación de un millonario contrato a su hermano. A todo ello se agrega que Guevara además ha sido mencionado por uno de los testigos clave en el caso de Vitacura, aunque él ha negado cualquier participación.

De todas maneras, la reaparición de Guevara se da en momentos en que hace algunos pocos días ha manifestado intenciones de ser candidato a alcalde por San Miguel, en las elecciones municipales y de gobernadores de octubre de este año.

La hija del expresidente Magdalena Piñera regaló lápices a los exfuncionarios.

Los lápices de regalo

La hija más política del expresidente, Magdalena Piñera, tuvo la idea de hacer regalos a los exfuncionarios de gobierno. Fue así que se les regaló en una bolsa un lápiz negro, un lápiz rojo, una regla de metal y una foto del expresidente acompañada de la letra de una de sus canciones favoritas: “Gracias a la vida”, de la cantautora chilena Violeta Parra.

El regalo tenía un carácter significativo pues durante su gobierno los lápices Bic fueron icónicos, pues Piñera acostumbraba llevarlos consigo a todas partes y tomar apuntes respecto de asuntos en los que estaba involucrado el gobierno. En ese sentido, es que para muchos fue icónico el “estilo” de trabajo de Piñera, a quien calificaban como mateo, riguroso y exigente. De hecho, durante los discursos de los presidentes de Chile Vamos ese estilo de trabajo fue resaltado, e incluso algunos compararon cómo era el gobierno de Piñera en el manejo de las crisis, en comparación con la administración de Boric.

Desde los partidos, en tanto, también hicieron regalos a la familia de Piñera y se le entregó un cuadro con una foto del expresidente, además de tres libros de condolencias desde los distintos militantes de la UDI, RN y Evópoli.

También se hicieron parte las icónicas chaquetas rojas que fueron símbolo del trabajo en terreno durante su gobierno.

Lo que no se vio en el homenaje a Sebastián Piñera. En la imagen, el exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI). Foto: Juan Farías / La Tercera.

Las ausencias

Una ausencia notoria fue la de la plana mayor del Partido Republicano de José Antonio Kast, la que definió institucionalmente no acudir al evento -pese a estar invitados- debido a que lo percibieron más como un acto de campaña interno de Chile Vamos. Por lo mismo, no acudieron referentes de la tienda que sí habían ido al funeral de Estado, como el propio Kast, el presidente del partido, Arturo Squella; la secretaria general, Ruth Hurtado, y el brazo derecho de Kast, el abogado Cristián Valenzuela. Tampoco acudió el jefe de campaña de republicanos, Martín Arrau, de quien se decía que podía asistir debido a que fue intendente durante el gobierno de Piñera.

Pero sí hubo dos parlamentarias del Partido Republicano, la senadora Carmen Gloria Aravena y la diputada Catalina Del Real. Ambas, eso sí, habían sido parte de Chile Vamos en los gobiernos del exmandatario. La senadora Aravena estuvo tres años militando en Evópoli y, en esa colectividad, coincidió poco más de un año del segundo gobierno de Piñera, entre marzo de 2018 y abril de 2019.

La diputada Del Real, por su parte, estuvo todo el segundo gobierno de Piñera militando en Renovación Nacional.

Entre quienes no asistieron se notó la ausencia de una de las colaboradoras más cercanas a Piñera, la exvocera Cecilia Pérez (RN). La otrora secretaria de Estado no pudo estar presente debido a problemas personales que le impidieron asistir.

Tampoco se vio a otras figuras de la derecha como el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y el expresidenciable Sebastián Sichel.

Pero también se hicieron parte algunos asesores íntimos de Piñera que no habían estado en el funeral de Estado, como la periodista Fernanda Otero.

En la organización en tanto trabajaron desde el piñerismo los excolaboradores de Presidencia como la exjefa de gabinete Magdalena Díaz, el exjefe de producción presidencial Rigoberto Cornejo, el exlíder de avanzada presidencial Claudio Pontillo y el periodista Juan José Lagorio.

Las chaquetas rojas icónicas de los gobiernos de Piñera se hicieron presente en el homenaje a Sebastián Piñera. En la imagen, Felipe Guevara.

El rol de Matthei

En otros partidos de Chile Vamos algunos esperaban que la figura presidencial de la UDI y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, tuviera un rol estelar en el acto, lo que era visto con molestia en algunos sectores de RN, donde critican la ausencia de liderazgos del partido, y las intenciones de algunos en el partido de la estrella tricolor de apoyar a Matthei por sobre un candidato propio.

Por lo mismo había desconfianza en el acto, y en RN algunos comenzaron a criticar que Matthei presuntamente aparecía mucho en la señal de internet desde donde se estaba transmitiendo el acto. Lo cierto es que la alcaldesa fue sentada en primera fila y en el evento varios que se acercaron a ella pudieron comentarle que debía ser candidata presidencial.

“No puedo creer que haya pasado un mes de su partida y me alegra enormemente que se haya organizado todo esto porque nos permite volver a encontrarnos, a recordarlo, a quererlo, a reírnos juntos, porque la última vez estábamos todos tan tristes y a estas alturas hay que empezar a recordarlo con alegría”, dijo Matthei a su llegada, pero evitó hablar de temas políticos.