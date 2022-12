Felipe Guevara niega acusaciones que lo vinculan con caso de desvío de fondos en Vitacura: “Es enfermizo y totalmente falso”

Al menos en tres ocasiones, Domingo Prieto Urrejola (76) declaró ante el Ministerio Público para dar cuenta de cómo, según él, se malversaban fondos municipales para entregárselos en efectivo al alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

Fue así como el exencargado de las corporaciones Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes no solo dio cuenta de las supuestas entregas de dinero en efectivo a Torrealba -indagado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos-, sino que también vinculó al exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, en el caso.

“Esto lo inventó Felipe Guevara, una vez que comenzaron a funcionar las organizaciones comunitarias funcionales. Él fue director de desarrollo comunitario en Vitacura, luego ese cargo lo ejerció Renato Sepúlveda y luego Antonia Larraín. Todos sabían y consentían en este mecanismo. Le indiqué también al director jurídico que esta práctica se hacía mediante la entrega de sobres con dinero en efectivo”, dijo ante los investigadores.

Sin embargo, Guevara descarta -en conversación con La Tercera- haber cometido cualquier acción que tenga que ver con el desvío de fondos, incluso, asegura no haber tenido ningún tipo de relación laboral con Prieto.

“Estos organismos Vita existían desde la alcaldesa Patricia Alessandri, uno se llamaba Vita Groso, otro Vita Mayor, pero esas organizaciones ya venían desde antes de la administración Torrealba y, en segundo lugar, cuando yo llegué, el señor Prieto ya estaba en la municipalidad. Yo llegué a una municipalidad donde todo esto ya existía”, explica el exintendente de Santiago.

En esa misma línea, el exalcalde de Lo Barnechea (entre 2008 y 2019) relata que él llegó a Vitacura el año 98 y que “me integré a algo que ya estaba funcionando. Decir que yo inventé un sistema es totalmente falso”.

Otra de las acusaciones de Prieto es que “cuando dejó el cargo de director de desarrollo comunitario (decom) de la Municipalidad de Vitacura, Felipe Guevara Stephens, aproximadamente el año 2007-2008, por instrucción de Renato Sepúlveda, se le debía pagar $ 2.000.000 mensuales, suma que salía de Vita Deportes y que se respaldaba con una boleta o factura que emitía un familiar de Felipe Guevara (...). Esta solicitud venía directamente por instrucción del alcalde Raúl Torrealba a Renato Sepúlveda”.

Esto también es rechazado por Guevara: “Es enfermizo y totalmente falso. Cómo se le puede ocurrir decir algo así. No me ha requerido siquiera la fiscalía, porque nadie puede creer esa tontera, es falso. Si me requieren, no tengo inconveniente, pero es completamente falso”.

¿A qué atribuye que le imputen estas acciones?

No tengo la menor idea. Al señor Prieto no lo veo hace 20 años, yo trabajé en Vitacura hace 15 años atrás. Estamos hablando de largo periodo de tiempo, no he tenido relación con esa gente, ni telefónicamente. No tengo ni el correo de ese señor. Él tendrá que explicar de dónde saca estas cosas. Estoy molesto.

El señor Prieto declara, incluso, que usted habría ideado este sistema de entrega de dinero en sobres...

Cómo va a ser posible eso. El señor Prieto es anterior a mí en Vitacura. Cuando yo llegué él ya estaba, ahora, yo desconozco sus costumbres, pero decir que yo inventé esto es totalmente falso. Yo no tenía ninguna relación con él en nada del municipio. Todo esto me parece muy raro y me deja bastante molesto.

El año pasado, al conocerse las denuncias que el municipio de Vitacura -ahora dirigido por Camila Merino (Evópoli)- estampó en contra de la gestión de Torrealba, Guevara, entonces delegado presidencial de la Región Metropolitana, le entregó su respaldo. “Creo en la inocencia de Raúl Torrealba… si se demuestra lo contrario, me tragaré mis palabras”, dijo a La Tercera.

Prieto dice que a usted le entregaron dinero, incluso, cuando ya era alcalde de Lo Barnechea… ¿Es así?

Falso, ¿cómo se le puede ocurrir esto? No me ha requerido siquiera la fiscalía porque nadie puede creer esa tontera, es falso. Si me requieren, no tengo inconveniente, pero es completamente falso.