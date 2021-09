Felipe Guevara, delegado presidencial y exalcalde de Lo Barnechea: “Creo en la inocencia de Raúl Torrealba… si se demuestra lo contrario, me tragaré mis palabras”

Por estos días la agenda del delegado presidencial, Felipe Guevara, no para. Suele hablar con unos audífonos conectados vía Bluetooth y no se despega de su celular y hasta altas horas de la noche sigue conectado.

“Ahora estaba conversando con el ministro del Interior”, dice de entrada en una conversación con La Tercera PM, en la que hace un balance al cumplir un mes en su nuevo cargo.

“Hace un mes todo era distinto, hoy hay otro actor que es el gobernador regional (el DC Claudio Orrego). Hemos intentado trabajar juntos en aquello que nos corresponde”, relata. Dice que ha estado mucho en terreno y concentrado en alcanzar el 80% de vacunación que recién esta semana dejó a la capital con el toque de queda a la medianoche.

“La gente no se vacunó y ahora viene un período de incendios forestales que será duro por la baja precipitación y las altas temperaturas anunciadas. Y afortunadamente, salvo ese inconveniente que tuvimos hace un mes y medio en Lastarria, el tema de orden público ha estado muy movido, pero no violento. Hemos tenido muchas manifestaciones pero no violentas”, agrega.

¿Se volvió costumbre la protesta los viernes en Plaza Italia?

Sí, pero no tenemos la violencia que teníamos hace un año atrás.

Pero Guevara también aborda otro flanco: el escándalo que remece a la Municipalidad de Vitacura, donde el exalcalde de la comuna, Raúl Torrealba (RN), está acusado de recibir sobres con dinero en efectivo. El exintendente no sólo es su amigo y correligionario; también por 12 años trabajó en ese municipio como director de Desarrollo Comunitario y de Educación y Salud, periodo en el cual se crearon -dice- algunas de las organizaciones Vita que hoy están en la mira de la Fiscalía y cuyo modelo llevó luego a Lo Barnechea, cuando ganó la alcaldía en 2008.

El exintendente pide respetar el Estado de Derecho y que el “Tronco” no sea prejuzgado antes de un pronunciamiento de los tribunales. Además cuestiona la arremetida de su sucesor en Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), quien esta semana pidió a Contraloría auditar la gestión anterior y presentó una denuncia ante la Fiscalía por publicidad impaga. “Él fue concejal antes, por lo tanto estaba dentro del sistema”, asevera.

¿Cómo se enteró de que su sucesor, Cristóbal Lira, iniciaría una auditoría a los contratos entre Prodeportes y Global Media y enviaría los antecedentes a la Fiscalía?

Me enteré al igual que todo el mundo, por los medios. Me parece que está en su total derecho. En el tiempo que estuve alcalde de Lo Barnechea (2008-2019) hacíamos auditorías permanentes, tanto de la Contraloría como internas. De hecho, hay una en la que se auditaron todos los gastos de la municipalidad en el periodo de 2019 y fue entregada el año pasado y arrojó que estaba todo en regla. Lo normal es que cuando uno asume un cargo hace una revisión, y es lo que he visto en todas partes. Y en segundo lugar, normalmente se hace sin publicidad. Cuando yo salí del gobierno regional, hace un mes atrás, oficié al contralor pidiéndole que auditara mi gestión. Lo que es curioso es que esto se difunda por los medios de comunicación. Uno, si tiene alguna duda cuando llega, pide una auditoría y está perfecto. No al cabo de dos años.

¿Cómo califica estas medidas que toma Lira? ¿Las apoya o las objeta?

Yo desde luego que las apoyo. Creo que todo lo que sea transparencia es muy bueno. En el tiempo en que fui alcalde tuvimos más de doce auditorías de la Contraloría y ningún problema.

Al tomar estas medidas, ¿Lira pone en tela de juicio la transparencia de las organizaciones funcionales de Lo Barnechea bajo su mandato?

Yo no lo tomo así. Creo que cuando uno llega a una institución grande quiere tener una mirada de un tercero. Él fue concejal antes, por lo tanto estaba dentro del sistema y creo que tener una mirada de afuera siempre es positivo. Por eso, yo mismo lo hice en Lo Barnechea y también como intendente.

¿Qué pasó con este caso específico? ¿Hubo un trato directo con la empresa Global Media? ¿Por qué una organización como Prodeportes puede hacer tratos directos como éste?

No hay trato directo. En ese caso lo que Prodeportes hace es una licitación, cuyas ofertas se abren frente a un notario. Lo que hay es una licitación privada, se llama, y que ellos como organización lo pueden hacer perfectamente bien. Pero esta empresa ingresa mediante una licitación privada, con un notario sentado y recibiendo sobres sellados y gana la licitación.

¿Le ha manifestado personalmente al alcalde sus reparos al propio alcalde Lira?

No, porque esas conversaciones privadas se malinterpretan. Prefiero que avance la auditoría de la Contraloría y veremos cuál es el resultado.

Ustedes tuvieron un conflicto público durante la primaria municipal de Lo Barnechea. ¿Hay o no una motivación política en todo esto, además del deber de transparentar cómo se manejan estas organizaciones funcionales?

Yo no acostumbro a ver bajo el agua ni asignar interpretaciones a los actos de otros. Eso tendrá que juzgarlo la gente. Me parece bien la medida y la apoyo, pero, ¿por qué en esta oportunidad? ¿Por qué con publicidad? A mí me llama la atención. Yo también como alcalde pedí auditorías internas y externas, públicas como con la Contraloría y privadas. Nosotros éramos auditados por Deloitte y Ernst & Young. En Lo Barnechea hay una cultura de transparencia muy arraigada.

¿Está en condiciones de aseverar que no hubo irregularidades en estas organizaciones funcionales?

No tengo ningún antecedente de algún hecho no transparente en la gestión de la Municipalidad de Lo Barnechea. Y no lo tengo respecto del tiempo en que me tocó ser alcalde, ni tampoco respecto del período del alcalde Lira. Es natural que cuando haya un cambio de alcalde se realice una auditoría. Tener una mirada de un tercero independiente es fundamental. El alcalde saliente debe entregar un Pendrive con un montón de cosas. Los juicios, las deudas y los sumarios pendientes.

Caso Vitacura: “Es malo para la presidencial de Chile Vamos”

Usted es amigo y trabajó 12 años para el alcalde y también RN Raúl Torrealba. ¿Qué le pasó cuando se entera de la situación que él enfrenta?

Es muy duro lo que está pasando. Creo que es malo para Chile Vamos, porque estamos a dos meses de la elección presidencial y parlamentaria. Por lo tanto, la oportunidad de nuevo me parece un tema importante a considerar. Siempre he estado por la transparencia, pero en lo personal me causan mucha extrañeza los datos que hemos conocido de una persona que se autodenuncia con los hechos que describe.

Son lamentables los hechos que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Yo creo que es una obligación de la autoridad denunciar cualquier cosa irregular y la alcaldesa actuó bien.

¿Cree que fue capaz de haber recibido, como se ha denunciado, sobres con millones en efectivo?

Creo en la inocencia de Raúl Torrealba. Creo que la presunción de inocencia es clave en un Estado de Derecho. Y si se demuestra lo contrario, bueno, tendré que comerme mi palabras, pero uno no puede condenar a alguien o adjudicarle a alguien un delito sin antes tener un debido proceso. Mientras no se demuestre la culpabilidad de Raúl Torrealba, creo que tiene derecho a la presunción de inocencia.

¿Pone las manos al fuego por él de que no cometió una irregularidad o delito?

Aquí se debe respetar el Estado de Derecho, sino se nos va a ir a las pailas la democracia, el Estado de Derecho, todo. Si vamos a ir por la vida condenando a la gente por lo que dijo alguien, por lo que denunció alguien, bueno, entonces estamos realmente farreándonos el Estado de Derecho.

¿Usted ha hablado con él?

No he tomado contacto con él. Uno no quiere importunar. Seguramente, lo está pasando mal.

Aclare por favor por qué una serie de funcionarios cercanos a usted y Torrealba tuvieron honorarios cruzados en Lo Barnechea y Vitacura como Aldo Sabat y Andrés Ibarra.

Sabat trabajó conmigo en la Corporación Cultural. Ya no trabaja ahí, y Andrés Ibarra ganó una licitación por Mercado Público. Nunca tuvo un trato directo, al contrario, se presentó a una licitación donde hubo otro oferente y su adjudicación lo acordó el Concejo Municipal.

Organizaciones funcionales: “En Lo Barnechea, sí son transparentes”

Lo que se investiga hoy por la Fiscalía son los aportes municipales a organizaciones funcionales. ¿Se transformaron en una fuente de ilícitos?

No lo sé. Yo creo que es importante exigirles mayor nivel de transparencia, aunque la ley no lo exija. O sea, que tenga transparencia activa, que sean auditados por un ente independiente, deberían ser requisitos para recibir apoyo económico de la municipalidad.

¿Durante su gestión como Dideco en Vitacura se crearon estas organización funcionales?

Algunas. Durante los últimos 15 años, Vitacura ha crecido una enormidad. Hay muchas que se crearon en esa época.

En su gestión en Lo Barnechea también las llevó adelante, ¿por qué, si son poco transparentes?

Depende. Hay que distinguir dos cosas: hay corporaciones y organizaciones funcionales. El nivel de transparencia que tengan depende de ellas. Por ejemplo, en Lo Barnechea todas estas organizaciones tienen auditorías privadas. Primero tenemos una auditoría interna. Segundo, la revisión de la Contraloría General de la República. Y en tercer lugar, tienen auditorías externas. Mientras, estuve de alcalde estaba Deloitte y ahora es Ernst & Young. Tú me preguntas ¿son transparentes? Depende del nivel de transparencia. Yo creo que en Lo Barnechea, sí son transparentes.

¿La transparencia exigida en ese momento era distinta a la de hoy?

Creo que los cánones de transparencia afortunadamente han ido mejorando, pero estas organizaciones debieran estar sujetas a transparencia activa. Los parlamentarios debieran legislar para aumentar el estándar de transparencia de estas entidades.