Lira v/s Guevara, el match de fondo detrás de la sorpresiva primaria municipal de Chile Vamos en Lo Barnechea

Cristóbal Lira Ibáñez (independiente pro UDI) lleva casi once meses como alcalde de Lo Barnechea. Asumió el 6 de noviembre de 2019 cuando su antecesor, Felipe Guevara Stephens (RN), se hizo cargo entonces de la Intendencia Metropolitana. El ex subsecretario de Prevención del Delito en Piñera, Parte I enfrenta una elección primaria que no estaba en su horizonte hace algunos meses porque RN la demandó para tener una chance de recuperar la comuna y para subir el precio de haber cedido ante Evópoli con la primaria en Vitacura, que es una teleserie aparte. Lo que dicen los documentos presentados anteayer ante el Servel es que su retadora es la directora ejecutiva del Instituto Libertad (IL), la cientista política Consuelo Alvial Soler.

Eso dicen los papeles. Lo que describen casi todas y todos los consultados para esta historia es que el verdadero rival de Lira es Guevara. Él reinó en la comuna casi 11 años, desde que el 2008 ganó unas municipales luego que su partido -entonces dirigido por Carlos Larraín- sacara del camino a Marta Ehlers, cuestionada por irregularidades vinculadas al plan regulador. El comidillo en RN relata que el intendente quiere volver, que después de todo el tiempo que estuvo allá quedó gente de su confianza en el aparato cercano a Lira, partiendo por Alvial (que fue la Directora de Desarrollo Comunitario, Dideco entre el 2015 y abril de este año), y que todos dan por hecho que esta pugna de poder va a revolver el municipio de acá a fines de noviembre.

Consulelo Alvial, candidata de RN a la primaria de Lo Barnechea.

Alvial está en el IL desde junio de este año. Guevara figura como presidente del directorio del Instituto o al menos eso dice su website, aunque en ese bando dicen que ella no llegó a ese cargo por él, sino que tuvo que pasar los filtros internos. La candidata RN renunció al municipio para dejar que Lira armara su equipo, pero allá queda más gente que -dicen en la comuna- le responde al intendente.

En el mismo piso en que está el despacho del alcalde Lira tiene oficina Hugo Bugueño Pino, desde el 2018 presidente regional metropolitano de RN y por tanto involucrado en la campaña para la primaria. Trabaja allí porque desde el 2017 es secretario ejecutivo de la Asociación entre las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea para la seguridad ciudadana de la zona oriente de Santiago (Amszo). Él llegó al aparato con Guevara, el 2008; después fue Dideco, luego consejero regional, y más tarde le ayudó al exalcalde en tareas como modelos de seguridad para la comuna. Como Alvial, es de su confianza.

Lo Barnechea no le paga el sueldo, sino que la asociación. Pero además de él quedan todavía leales a Guevara, en el aparato dicen que casi todo lo que hace Lira lo sabe su bando (“hasta cuando va al baño”, dicen), y dado un ambiente que se está enrareciendo porque entre ambos bandos se cruzan trascendidos de qué va a pasar con toda esta gente, Bugueño está por estos días tramitando su renuncia a la Amszo. Ya lo ha conversado con Lira, recalcando precisamente que en este cuadro lo mejor es que no siga. A otros les ha dicho que no quiere problemas con el incumbente sino que una relación cordial con él. Todavía no firma un papel formalizando su salida.

Hasta el chofer del alcalde, Hernán Valdivia, es el mismo que tenía Guevara. También su secretaria, Sofía Salim. Por lo mismo, ella fue reubicada hace aproximadamente un mes en el Juzgado de Policía Local. La gente del intendente acusa fuera de comillas que la de Lira está “corriendo” a los suyos, pero la del alcalde aclara que para desmentir esos rumores revisaron a fondo y que a la fecha solo registran una renuncia voluntaria, la de Alvial.

La administradora municipal, Macarena Rivera Martínez, también es la misma que estaba en tiempos de Guevara (aunque la gente de éste dice que llegó al final, en agosto del año pasado). Ese cargo subroga al alcalde en ocasiones. Si Lira gana la primaria, un mes antes de las municipales de abril tendrá que suspender su cargo.

Rosario Bruna fue la jefa de gabinete de Guevara desde diciembre de 2016, y siguió siendo la de Lira hasta mayo de este año. Ahora es la jefa de la Dideco.

Entre medio de este laberinto de confianzas inciertas e intrigas que ya circulan, Lira ha tomado algunas medidas. Como no quiere despedir gente para no encender más la pugna con su verdadero rival -y no generar desempleo, dicen en su equipo- está aplicando la siguiente regla: que quienes quieran hacer campaña por su candidato preferido, que lo hagan fuera del horario de oficina y jamás durante éste. Es lo mismo que les dijo cuando asumió: que las labores políticas quedan fuera de esa franja.

En Lo Barnechea cerca de la mitad de la población laboral está con trabajo presencial, cuentan, y la jornada termina a las 17:30 horas. Y admiten que lo más probable es que el municipio se enerve -es vox populi que Guevara desea que Lira no llegue a la papeleta de abril-, y que quizás, o tal vez no, haya que cambiar algunas reglas del juego más adelante.

Los heridos que dejó la candidatura de Alvial

La nominación de Alvial tuvo su propio drama porque en RN hubo y hay gente que prefería al concejal Cristián Daly. Otros dicen que la carta de Guevara -precisamente por todo lo relatado más arriba- tiene más posibilidades. Y ojo porque hay gente del partido que está por cuadrarse por Lira.

“Entiendo que la directiva nominó a Consuelo Alvial porque representaba a la mayoría de las bases del partido”, dice el diputado por ese distrito (el 11) Gonzalo Fuenzalida. Karin Luck, también diputada RN por ahí, recalca que RN ya la inscribió, “que ahora tenemos que trabajar para recuperar la comuna”. Y que “espero que el actual alcalde le permita a directivos y funcionarios hacer campaña de acuerdo a las normas existentes, y que no tome represalias contra ellos".

El diputado RN Tomás Fuentes -del distrito contiguo, el 10- reclama otra cosa: que aunque ya esté inscrita Alvial, que el partido la baje “y que haga una encuesta entre el alcalde y Daly. Alvial se presentó recién hace dos semanas y muy pocos la conocen”.