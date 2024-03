Matthei por homenaje a expresidente Piñera: “Esto nos une mucho, nos hace muy bien”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al expresidente Sebastián Piñera en la antesala al acto de homenaje que se realiza este miércoles en el ex Congreso Nacional, asegurando que el acto ayuda a la unidad de Chile Vamos y que “nos hace muy bien”.

Para las 19 horas estaba convocado el acto en memoria del fallecido expresidente Piñera, lo cual se retrasó y se espera que se inicie pasadas las 20 horas. En el intertanto, exautoridades y excolaboradores del exjefe de Estado han recordado su figura y abordado el acto en su memoria.

En ese sentido, Matthei, quien se perfila como eventual sucesora de Piñera, evitó hablar de una posible candidatura presidencial durante el acto.

“Yo estoy acá nomás por el Presidente, por las personas, por la figura. No quisiera entrar en temas políticos, porque hoy es él”, aseguró Matthei.

En ese sentido, afirmó que el homenaje “nos une mucho, nos hace muy bien. Obviamente todos queremos ver a la familia también, la familia ha sido increíble, así que esta va a ser una jornada que yo creo que a todos nos va a hacer muy bien”.

“A mí me pasa que no puedo creer que haya pasado un mes de su partida. Me alegra enormemente que se haya organizado todo esto, porque nos permite volver a encontrarnos, a recordarlo, a quererlo, a reírnos juntos porque la última vez que estábamos todos tan tristes y la verdad es que yo creo que ya a esta altura, hay que recordarlo más bien con alegría, con agradecimiento y esto va a ser una jornada para ello”, sostuvo quien fuera ministra de Trabajo y Previsión Social durante la primera administración del exmandatario.