Fiscalía ordena peritajes eléctricos para determinar causa de accidente del helicóptero de expresidente Piñera

Es un proceso largo y que requiere la revisión de cada detalle.

Así lo advirtieron de entrada en el Ministerio Público cuando asumieron la investigación del accidente que provocó la muerte del expresidente Sebastián Piñera, el 6 de febrero, en el Lago Ranco.

Si bien ya pasó un mes desde el accidente, para la Fiscalía no existe premura en determinar el origen del accidente, pues entienden que este tipo de siniestros debe estar sujeto a informes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como también a peritajes en terreno y así estudiar cómo las condiciones meteorológicas pueden haber afectado el vuelo.

Hoy el helicóptero Robinson R-44 ya fue desarmado y permanece en un hangar de la DGAC, en la comuna de Cerrillos. Allí los peritos se encuentran analizando todas las partes de la aeronave, junto con estudiar qué pudo haber fallado ese martes 6 de febrero.

Eugenio Campos, director de la unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, y quien indagó en 2021 el accidente del Hércules C-130, señala a La Tercera que “una vez que la aeronave fue sacada a reflote se dispuso la primera visión del helicóptero para ser trasladado terrestremente a un hangar de la DGAC, en coordinación con la Fiscalía Regional de Los Ríos (...) A partir de eso, se está constatando qué causo la caída”.

Entre los peritajes que se ordenaron últimamente por el Ministerio Público, detalló Campos, está “la solicitud de peritajes eléctricos al fabricante, la revisión de estructura, y todo lo necesario en el marco de esta investigación. En forma paralela, además, la PDI hizo el empadronamiento y toma de declaración de testigos, peritajes fotográficos y distintos análisis que hoy forman parte de la carpeta investigativa”.

Lo que busca determinar la Fiscalía es por qué el expresidente Piñera -quien piloteaba el helicóptero- decidió devolverse y bajar hacia el lago. Si bien los sobrevivientes del caso han reconocido que todo fue muy “repentino”, aún se desconoce el motivo de la maniobra.

Fueron cerca de 90 segundos los que alcanzaron a estar en el aire, entre despegar y caer al lago, donde lo determinante -a juicio de los investigadores- fue que la “pala” (hélice) tocara el lago, al momento en que el helicóptero se cargara hacia la derecha.

Aún no se determina si fueron las condiciones climatológicas las que afectaron la visión del piloto (Piñera), si hubo un “error humano” al momento de cerrar las puertas, colándose un poco de aire empañando el parabrisas, o bien una falla propia del helicóptero.

Bautista Guerrero -uno de los cuatro tripulantes del helicóptero- dijo a El Mercurio, el 10 de febrero, que “por poca visibilidad dimos la vuelta donde se podría ver mejor sobre la costa y ahí nos topamos con el agua (...). Lo último que escuché bien es que (el expresidente) cambiaría de rumbo. Después pudo haber dicho algo más, pero yo no escuché”.

Según Bautista, el golpe en el agua no fue fuerte. “Abrí la puerta primero, luego me quité el cinturón y al llenarse el helicóptero salí. Los audífonos se me salieron solos”, dijo.

El fiscal Campos, en tanto, señala que el helicóptero no sufrió grandes daños, y solo se evidencian algunas alteraciones normales por la caída de la aeronave, hasta 28 metros bajo el lago.