Entre evacuar o quedarse: el drama se profundiza en los hospitales de Gaza

A medida que el Ejército israelí entra en la Franja de Gaza, la situación de los hospitales empeora: los recintos no dan abasto a la cantidad de heridos y pacientes, mientras que sus recursos se agotan y sus exteriores se llenan de personas que buscan refugio en medio de los bombardeos. Durante el domingo, indicó la Media Luna Roja Palestina, el Ejército israelí atacó el área cercana al Hospital Al-Quds en repetidas ocasiones, enviándole al personal médico advertencias de “evacuar inmediatamente”.

“Nos negamos a seguir la orden de evacuación. No tenemos los medios para evacuar. Tenemos 400 pacientes, muchos en cuidados intensivos, lo que hace que evacuarlos signifique matarlos”, declaró el portavoz de la organización, Nebal Farsakh. Durante esos bombardeos, indicó la misma fuente, habrían caído misiles a menos de 50 metros del recinto hospitalario.

En un comunicado, la organización médica acusó la animosidad contra los hospitales: “El Ejército israelí, deliberadamente, continúa lanzando cohetes cerca del Hospital Al-Quds con el objetivo de forzar al personal médico, a los desplazados y a los pacientes a evacuar el hospital”.

Desplazados palestinos en el Hospital Nasser, en la Franja de Gaza. Foto: Reuters.

Al respecto, se teme por los equipos de oxígeno del hospital, que “junto con los tres generadores de electricidad representan un peligro severo, ya que los bombardeos podrían llevar a un enorme incendio en el área”.

La situación toca a todos los recintos hospitalarios de Gaza, que se encuentran más llenos que nunca: cerca de 1.4 millones de gazatíes se han desplazado internamente en la región, de los cuales miles se refugian en los hospitales. En particular en Al-Quds se ha recibido a 14 mil desplazados, siendo la mayoría mujeres y niños.

Desde que Israel impuso el bloqueo total de Gaza, cortando la electricidad, el agua y la gasolina el 9 de octubre, los hospitales se han visto colapsados. Con un número creciente de pacientes críticos, los recintos están dependiendo de generadores de electricidad, que según las autoridades no podrán rendir por mucho tiempo.

Edificios residenciales destruidos por misiles, cerca del Hospital Al-Quds. Foto: Reuters.

La ONU ha hecho eco de los dicho por la Media Luna Roja: “Los diez hospitales aún operativos en la ciudad de Gaza y en el norte han recibido repetidas órdenes de evacuación en los últimos días”, indicó en un informe. Detallando sobre la situación en Gaza, gracias a un retorno de las telecomunicaciones en el territorio el domingo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU señaló que ha habido ataques a los centros de Shifa, el Al Quds y en el Hospital Indonesio, en la zona norte de la Franja. El mismo informe llama a Israel a terminar con las órdenes de evacuación, ya que, citando a la OMS, “es imposible evacuar a los pacientes sin poner en riesgo sus vidas”.

En el mismo informe se señaló que el 28 de octubre varios almacenes de ayuda humanitaria de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos fueron asaltados, mostrando de qué modo “el orden civil se está rompiendo tras semanas de guerra y duro asedio”. Respecto a los ataques cerca de hospitales, Israel insiste en que Hamas utilizaría estos recintos para lanzar ataques y camuflar sus estructuras.

También el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su “profunda preocupación” por la situación en los hospitales: “Lo reiteramos: es imposible evacuar esos hospitales llenos de pacientes sin poner en riesgo sus vidas. Bajo la ley humanitaria internacional, los centros de salud deben ser siempre protegidos”, indicó en X.

El Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se refirió a las advertencias, diciendo en el canal estadounidense CBS: “Lo que puedo decir es que los hospitales son infraestructura civil crítica. Bajo la ley humanitaria, los hospitales no pueden ser objetivos. No son objetivos militares”.

El doctor Medhat Abbass, director del Hospital Al-Shifa, indicó a The Guardian la situación de su recinto: “No nos queda combustible para mantener los generadores, y eso lo primero que afecta es a las salas de operación, las unidades de cuidados intensivos y las salas de emergencia”.

Voluntarios paramédicos del Hospital Nasser. Foto: Reuters.

“Estamos teniendo bajas masivas en el hospital, a medida que tratamos con cirugías. El problema es que el personal está exhausto y no tiene equipamiento médico suficiente. Estamos consumiendo en un día lo que antes consumíamos en un mes”, comentó Abbass. La situación llegó a que se estén operando algunos pacientes en los pasillos del hospital, “operándolos en el suelo con la luz de nuestros celulares, y algunos ni siquiera con anestesia”.

El anestesista de Médicos Sin Fronteras Raúl Incertis comentó también la situación en Antena 3: “Los hospitales están trabajando racionando las horas de luz, algunos solo las racionan para quirófanos o para la UCI; es una situación realmente muy peligrosa”.

Más allá de los pacientes, también están los refugiados que obstaculizan las funciones médicas. Un doctor que habló con The Guardian bajó anonimato comentó: “Los departamentos y guardias están llenos de niños corriendo. Las enfermeras están exhaustas. Un colega lleva 24 horas trabajando. No podemos dar de alta pacientes, ya que tienen miedo de ser bombardeados y no tienen dónde ir.

Como muchos doctores en Gaza, el entrevistado eligió no usar su nombre, ya que según The Guardian, “muchos creen que los trabajadores de la salud están siendo objetivo de los ataques aéreos”. Hasta el momento, 55 doctores han muerto desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas.