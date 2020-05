Jerry Lee Lewis: el último sobreviviente de la primera camada del rock and roll

Last man standing, el "último hombre en pie", fue uno de los últimos discos de Jerry Lee Lewis, lanzado en 2006 y armado en base a duetos con algunos de sus más célebres herederos musicales. El título da cuenta de la particular situación del artista de 84 años, a estas alturas, el último sobreviviente de la primera generación de rocanrroleros estadounidenses, aquellos que sentaron las bases del género. O al menos la única leyenda viva, tras la reciente muerte de Little Richard, el viernes pasado.

Lewis fue parte de la camada que en los 50 grabó y dio fama a los míticos estudios Sun de Memphis, junto a artistas como Johnny Cash, Roy Orbison, Charlie Rich, Carl Perkins y Elvis Presley. La legendaria "clase del 55" -como se llamó el álbum que grabaron algunos de ellos tres décadas después- o "el cuarteto del millón de dólares". De ellos sólo el sobrevive.

En esos estudios el músico grabó, entre 1955 y 1958, clásicos del rock and roll y el rockabilly como su versión de Whole Lotta Shakin' Goin' On -el single que lo lanzó a la fama-, Breathless, High School Confidential y también Great Balls of Fire, probablemente su éxito más reconocido.

Si contemporáneos como Little Richard y Chuck Berry destacaban por el poderío vocal y las acrobacias con la guitarra, respectivamente, Lewis hizo lo propio con el piano, que transformó en una herramienta explosiva. Fue el pionero y responsable indiscutido de la popularización de aquel instrumento en los primeros días del rock and roll. De hecho, el propio Elvis dijo alguna vez que si hubiera podido tocar el piano como Lewis habría dejado de cantar.

Su impulso, su sincronización, su poder vocal desprevenido, su inconfundible piano boogie plus y su absoluta confianza frente al vacío hacen de Jerry Lee el rock and roll por excelencia", indicó el crítico musical Robert Christgau el año pasado, al analizar la figura del hombre de Great balls of fire.

Pero la carrera en ascenso del solista tuvo un quiebre cuando en 1958 un periodista inglés reveló su matrimonio con Myra Gale Brown, su prima de solo 13 años (él tenía entonces 22). Un romance que hasta entonces habían mantenido oculto y que le valió duras críticas al músico, pese a que hasta esa época existía cierta soltura moral con respecto a la diferencia de edad en las relaciones. La controversia llevó a la cancelación de algunos de sus conciertos y su carrera nunca volvió a tener el brillo de sus primeros años.

Con todo, es uno de los más activos representantes de su generación: tras el mencionado Last man standing -donde tuvo de invitados a figuras Bruce Springsteen y Mick Jagger- ha publicado otros dos discos con la misma fórmula en la última década, Mean old man (2010) y Rock and roll time (2014).

Además, pese a que sufrió un ataque cerebral a inicios del año pasado que lo tuvo fuera de las pistas por un tiempo, su actividad en vivo no ha cesado e incluso tenía agendados conciertos para este semestre, suspendidos por la pandemia.

Lo último que se supo de él fue a través de un comunicado que envió a Rolling Stone, con motivo de la muerte de Little Richard. "Es con mi corazón que pido sus oraciones para la familia de mi amigo de toda la vida y compañero Little Richard. ¡Él vivirá siempre en mi corazón con su increíble talento y su amistad! Él fue único en su tipo y lo voy a extrañar muchísimo. Dios bendiga a su familia y sus fans. Descansa en paz, mi amigo".

Actualmente vive en su rancho en su rancho en Nesbit, Mississippi, junto a Judith, su séptima esposa y su familia.