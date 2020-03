La vida de Mon Laferte después de Viña: prepara exposición con sus pinturas y se define como “superheroína”

Dando una nueva muestra de su activa presencia en redes sociales, Mon Laferte comenzó esta semana con una publicación en Instagram que recibió elogios de Chile y el extranjero: la cantante protagonizaba la portada de la edición de marzo de la popular revista Cosmopolitan México, que despertó halagos no solo de sus fanáticos, sino también de artistas internacionales como el músico Draco Rosa, la compositora Kany García, y la cantante Jessie Reyez.

Junto a su imagen en la portada, donde luce su melena oscura, labios rojos y un vestido color rosa pálido, se adjunta un título: "Mon Laferte: una voz activista e inspiradora".

Parte de la entrevista se centra justamente en su postura política, la que tal como se esperaba, quedó plasmada en su reciente actuación en el Festival de Viña 2020 la semana recién pasada.

En su segundo paso por la Quinta Vergara -tras un potente debut en la edición 2017-, la artista no solo reafirmó su arrastre como artista, sino que también replicó su mensaje de adhesión a las demandas sociales. “Cuando me dijeron que si iba el Festival de Viña, yo no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo y dije no, hay que cancelar”, dijo sobre el escenario apelando a una idea que rondó en torno al certamen de este año, desarrollado en plena crisis.

Más aún: Laferte usó ese lugar para responder a la polémica que protagonizó tras una entrevista a la cadena internacional Univisión, donde declaró que Carabineros era responsable de algunos ataques incendiarios a las estaciones de metro afectadas durante las protestas. Tras eso, se dijo que la institución pidió a la Fiscalía citar a declarar a la artista por sus dichos. “He estado con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?", dijo frente al público de la Quinta Vergara, que respondió con gritos de apoyo. “Si me tienen que llevar presa por lo que pienso, llévenme presa”, añadió.

Mon Laferte en su show en Viña 2020. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Sus palabras generaron que las autoridades aludidas aclararan la situación de la cantante. Al día siguiente de su actuación, la Fiscalía Nacional confirmó que Carabineros pidió que la artista fuera citada a declarar para entregar detalles sobre sus afirmaciones. La entidad, sin embargo, aclaró que “ninguna de las Fiscalías Metropolitanas ha determinado que la diligencia solicitada sea por ahora relevante para las diferentes investigaciones”.

¿Cómo nació ese lado activista?, es una de las preguntas que le hace Cosmopolitan. La cantante de Plata Ta Tá –canción que creó inspirada en el estallido social-, responde: “Creo que al viajar tanto y conocer mucha gente, me es imposible no ver realidades tan contrastantes y que no me nazcan las ganas de hacer algo. Me sale la superheroína interna. No me considero una activista real, intento desde mi lugar aportar algo más que solo cantar”.

¿Qué piensa de los artistas que deciden no involucrarse en asuntos políticos o de derechos humanos?

Me parece que está bien que la gente haga lo que quiera. Un artista no necesariamente tiene que involucrarse en estos temas. Pienso que lo importante es no señalar o juzgar el porqué hacen o no algo.

Tributo y exposición

La artista, por tanto, pudo abandonar el país sin acudir a la justicia. Y lo hizo con el mismo silencio con el que llegó para su show en el Festival.

La compositora arribó a la Ciudad Jardín cuatro días antes de su presentación en el evento. No dio entrevistas previas, tampoco la clásica conferencia que cada artista da a la prensa acreditada del certamen. En completo hermetismo, desembarcó en su ciudad natal y se reunió con su familia antes de su aparición en el festival.

Su siguiente parada fue Colombia, siendo una de las invitadas más relevantes del show Gracias totales, en homenaje al grupo argentino Soda Stereo y su fallecido vocalista, Gustavo Cerati.

Encabezado por los dos miembros vivos de la banda, Zeta Bosio y Charly Alberti, el show hizo su debut el sábado pasado en Bogotá, con Laferte -que interpretó el tema Un millón de años luz- como una de las invitadas que aparece sobre el escenario - mientras otros como Chris Martin, de Coldplay, lo hacen a través de videos-.

El espectáculo continuó anoche en Lima, Perú, hasta donde también llegó Laferte. Parte de esa visita quedó plasmada en sus redes sociales donde subió una foto paseando por el Puente de Chabuca.

El show llegará a Santiago el 14 de mayo, cerrando esta gira en el Estadio Nacional.

En paralelo, la cantante viñamarina estrenará su primera exposición de pinturas, otra de sus aficiones artísticas. La muestra, titulada “Gestos”, se desarrollará entre el 12 de marzo y el 12 de abril en el Museo de la Ciudad de México –donde radica la intérprete hace algunos años-. “Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Es la primera vez que haré una exposición. Gracias México”, escribió en su Instagram al anunciar la noticia.

Semana feminista

En las redes sociales de Cosmopolitan México, la famosa revista agrega que la presencia de Laferte en la portada de marzo se enlaza también con el “Mes de la mujer”. Una lucha que la cantante de Amárrame ha hecho suya, y de la cual dio muestra en el propio Festival de Viña, cuando invitó al escenario a un gran número de cantoras chilenas, portando tanto pañuelos morados -símbolo del movimiento feminista- como verdes -en apoyo a la ley de aborto libre-.

Se espera que la artista haga algún guiño a esta causa en los próximos días, en una semana clave previa a las manifestaciones del 8M, cuando el domingo se conmemore un nuevo Día Internacional de la Mujer, y el llamado a huelga del 9M fijado para el lunes.