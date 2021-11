Las reservadas reuniones en que Provoste y el comando de Boric definieron qué pasará después del conteo

Una última reunión antes de la jornada electoral de hoy sostuvo anoche el equipo político del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. El objetivo del encuentro era continuar el análisis de los últimos detalles antes de la primera vuelta y, además, cómo enfrentar el “día después” en caso de que el diputado por Magallanes logre avanzar en la carrera a La Moneda.

El encuentro se dio en medio de un escenario de incertidumbre respecto de los resultados. Si bien en el comando ven como lo más probable que Boric pase a segunda vuelta, en el bloque hay inquietud respecto de si logre imponerse en el primer lugar y la distancia que obtenga respecto de su eventual contendor, que según las últimas encuestas sería José Antonio Kast (Frente Social Cristiano).

Ante ese escenario, en la coalición se ha instalado la idea de que no pueden cerrarse a ninguna alternativa para asegurar los apoyos del resto de la centroizquierda de cara a la segunda vuelta.

“Estoy abierto a conversarlo (abrir la coalición), pero tengo claro que la primera definición de eso la vamos a dar en el seno de nuestra coalición, que es Apruebo Dignidad”, sostuvo Boric el sábado en entrevista con La Tercera.

En ese contexto, en la última cita antes del crucial domingo -en la que no participó Boric, quien se encontraba en Magallanes-, los miembros del equipo político junto a los presidentes de partido de la coalición expusieron sus puntos de vista respecto de cómo enfrentar la jornada y las conversaciones posteriores con el resto del sector. Al encuentro llegaron algunos dirigentes como el jefe político del comando, Giorgio Jackson, la diputada Karol Cariola, el presidente del PC, Guillermo Teillier, la dirigenta de Comunes, Carolina García, el timonel del FRVS Estéban Valenzuela, entre otros.

En ese sentido, aseguran las mismas fuentes, se llegó al consenso de que tras los resultados, el discurso del abanderado debería concentrarse en “abrir las puertas” al resto del sector y hacer “gestos sin exclusiones”. El punto, dicen, sería dar el mensaje de que de cara a la segunda vuelta conversarán con todos.

Pese a esto, la idea sería que dichas señales apuntaran a las candidaturas y no a los partidos políticos de los candidatos. “Personas, no partidos”, repiten en el comando de Boric.

Además, según las mismas fuentes, en el comando de Boric no descartan impulsar algún gesto mayor durante la semana, como un encuentro con algunos abanderados o sus sectores. No obstante, en el equipo sostienen que aún no ha habido conversaciones concretas en esa línea.

Apoyo inmediato a Boric: el escenario que baraja Nuevo Pacto Social si Provoste no pasa

En paralelo, el comité político del comando de Yasna Provoste (DC) también se reunió ayer. A la cita -que fue convocada a través de Zoom- se sumaron además de la candidata su generalísimo, Alejandro Goic, y los presidentes de partido de Nuevo Pacto Social.

En el encuentro los timoneles -Álvaro Elizalde (PS), Natalia Piergentili (PPD), Patricio Morales (Partido Liberal), Carmen Frei (DC), Carlos Maldonado (PR) e Ignacia Gómez (Ciudadanos)- agradecieron a la senadora por Atacama su entrega durante una campaña que, admiten en el sector, ha sido compleja.

A su vez, los dirigentes se pusieron en el escenario de que fuera Boric y no Provoste quien pase a la segunda vuelta. Según fuentes que conocieron del intercambio, tanto el PS como el PPD, el Partido Liberal y el PR, coincidieron en la necesidad de salir a reconocer inmediatamente el triunfo del diputado por Magallanes y llamar a votar por él en segunda vuelta.

Varios de los presentes recordaron que en 2017, cuando Beatriz Sánchez quedó tercera con un poco más del 20% de los votos, el Frente Amplio tardó en hacer gestos a Alejandro Guillier, quien terminó siendo derrotado por Sebastián Piñera en el balotaje. Ese camino, dicen en Nuevo Pacto Social, es algo que no pueden permitirse.

El matiz lo puso la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, quien advirtió que su partido tiene previsto otros tiempos: un consejo nacional citado para el lunes y una eventual Junta Nacional que podría quedar fijada para el próximo sábado.

En la decé resienten el tono que ha asumido Apruebo Dignidad con el rol de su partido y, de hecho, en la tienda aseguran que Frei no daría señales demasiado taxativas esta noche, a la espera de una determinación institucional.

Lo que sí es claro, según las mismas fuentes, es que las colectividades esperarán el mensaje de Provoste -quien monitoreará los resultados en Vallenar- antes de dar cualquier señal.

Asimismo, en el sector recalcan que pese a los mensajes de esta noche cada colectividad tendrá que dar una discusión interna para definir cómo actuar frente a la invitación amplia que haría Boric de cara a un eventual gobierno.