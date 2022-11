“No es bienvenido en el Wallmapu” e incidentes violentos en la región: las primeras tensas horas de Boric en La Araucanía

Un inusual resguardo militar y policial se podía ver -cada ciertos metros- en el trayecto entre Freire y Temuco la mañana de este jueves en un una lluviosa región de La Araucanía. Así recibió la zona esta mañana al Presidente Gabriel Boric. A las 7.30 en punto el Mandatario aterrizó en el Aeropuerto de Internacional, dando inicio a su primera gira en el territorio que vive una compleja crisis de seguridad y arrastra un histórico conflicto con el pueblo mapuche.

Pasaron varios minutos antes de que el Jefe de Estado se bajara del avión. A esas alturas, sus equipos le informaban sobre los eventos violentos que precedieron su llegada, entre ellos, la quema de una escuela en Curacautín, cortes de camino en la ruta 5 Sur, la quema de una capilla en Selva Oscura, entre otros atentados.

Durante su traslado a Temuco, por la Panamericana Sur, el trayecto de Boric fue resguardado por amplios contingentes militares, además de los drones que dispusieron las policías y que lo siguieron en su traslado hasta el gobierno regional donde sostuvo su primera actividad: una reunión de trabajo con el gobernador regional, Luciano Rivas.

“Gabriel Boric no eres bienvenido en el Wallmapu. Las primeras víctimas fueron los mapuche (500 años de lucha). Resistencia mapuche”, decía un lienzo que estaba en el sector de Rari Ruca.

En el encuentro con el gobernador ambos abordaron los desafíos que enfrenta la región y Rivas solicitó su apoyo para un proyecto que viene impulsando hace un tiempo y que busca entregar reparación integral a víctimas de la violencia rural.

“Más allá de cualquier diferencia política, lo que siempre debe primar es trabajar todos juntos por el bienestar de nuestra gente. Por eso, agradezco la visita a La Araucanía del Presidente @gabrielboric y su acogida a nuestro Proyecto de Reparación de Víctimas”, escribió el gobernador opositor en su cuenta de Twitter minutos de finalizado el encuentro.

Tras la cita, el Mandatario también sostuvo una reunión con alcaldes de la provincia de Cautín. Ambas actividades no contemplaron la presencia de la prensa. Hasta ahora, la prensa acreditada de La Moneda no está considerada en sus actividades en comunas como Angol o Lonquimay, donde arribará, según lo estipulado, en horas de la tarde.

Desde el gobierno se explicó que, dado que el Mandatario se trasladará en todo momento en un helicóptero, no darían los tiempos para el despliegue por tierra de los periodistas.

Pasadas las 10.30, el Jefe de Estado arribó al Pabellón de La Araucanía, donde lideró un gabinete regional. Ahí, algunas de sus palabras fueron captadas por la prensa.

“Quiero que sepan que para nosotros el despliegue del gobierno en regiones es tremendamente importante (…). Lo que les quiero decir es que ustedes son la representación no solamente del gobierno sino también de un proyecto político de cambios y transformaciones en nuestro país. Acá no estamos solamente para administrar lo que nos tocó. Acá no basta con echarle la culpa al gobierno anterior de problemas que hace muchos años se vienen arrastrando”, sostuvo ante el delegado regional, José Montalva, y otras autoridades de la zona.

Y agregó: “La región de La Araucanía tiene sus particularidades y yo vengo hoy día como Jefe de Estado. Porque es una región en que en ciertos sectores el Estado ha abandonado y tenemos que dar cuenta de que el Estado va a volver a estar presente, que vamos a recuperar el territorio, la tranquilidad, la paz para nuestro país. Eso no es solo desde una perspectiva de orden público, aunque es la principal de las preocupaciones y por supuesto es tremendamente importante y habilitante para el resto, es también en inversión en seguridad, en infraestructura, en salud, en educación. Es también, algo que siempre se deja muy muy a la cola, es también cultura y deporte. Por eso creo que es muy importante que ustedes estén empoderados en sus cargos. Necesito un gabinete que esté en terreno, que haga política”.

Pese a las críticas que realizó a su postergada visita la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quienes han podido hablar con Boric en las últimas horas aseguran que está “motivado” y tiene altas expectativas de lo que pueda significar su paso por la región. Su objetivo principal, como detalló a la delegación, es que la gente de la zona sienta la presencia del gobierno en el territorio.

Tras el gabinete regional, el Mandatario entregó unas palabras a la prensa, donde respondió preguntas y dio sus primeros anuncios. Así, condenó los atentados que han marcado sus primeras horas en la región y calificó a quienes los han perpetrado como cobardes. “Si creen que privando de educación a los niños o privando de un templo donde practican su fe las personas de La Araucanía, van a intimidarme, están equivocados. Son unos cobardes”, dijo, a la vez que comparó dichas acciones con las realizadas durante la dictadura con la quema de libros o en el régimen nazi.

Asimismo, por primera vez, Boric reconoció que se han registrado acciones de carácter terrorista en la zona. “No quiero entrar en una polémica semántica”, dijo, aunque agregó: “en la región han habido actos de carácter terrorista”. Boric puso como ejemplo lo ocurrido en agosto pasado en el Molino Grollmus en Contulmo, donde trabajadores fueron atacados, terminando con uno de ellos con su pierna amputada.

“Ahora, el problema de esto es que la presión inmediata que viene y, en esto no debiéramos tener un gallito político, es ‘bueno, entonces aplique ley antiterrorista’. Y la ley antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado. No es una herramienta jurídica para enfrentar estas situaciones. Lo que nosotros estamos haciendo es modificar cuerpos legales, en particular la ley contra el crimen organizado, entregando mayores facultades a Carabineros, pero no les quepa ninguna duda que, más allá de la denominación que se de le dé al acto (...), es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas que nos da la ley”, subrayó.

Por otro lado, el Presidente detalló una serie de anuncios en materia de seguridad e inversión para la región de La Araucanía, entre ellos, un plan contra el crimen organizado -una inversión de más de 20 mil millones- con foco en el combate a delitos por robo de madera, fiscalización de armas y seguridad agroalimentaria. Asimismo, reforzó la necesidad de recuperar espacios públicos y terminar con las postas y escuelas que siguen sin agua potable.

Al cierre de esta edición, el Mandatario se trasladaba a Angol, donde sostendrá actividades con empresarios, alcaldes de la provincia de Malleco y, se espera, que también con víctimas de violencia rural. Al finalizar la jornada está previsto que el Mandatario llegue hasta la comuna de Lonquimay.

Pese a que había trascendido -y así lo detallaban itinerarios manejados por fuentes policiales-, desde del equipo presidencial descartaron tajantemente que el Jefe de Estado vaya a pernoctar en un regimiento militar. No obstante, la información sobre el lugar donde pasará la noche ha sido manejada con máxima reserva por motivos de seguridad.

La ausencia de Jackson

Uno de los ausentes en la visita del Mandatario fue el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien tiene a cargo la relación con las comunidades. Pese a que el denominado Plan Buen Vivir -que contempla una serie de medidas de seguridad y políticas para resolver las complejidades que vive la Macrozona Sur- quedó radicado en la Segpres, el secretario de Estado tiene bajo su supervisión todo lo relativo a la restitución de las tierras y, por lo mismo, a la Conadi.

Por eso se esperaba que dentro de la comitiva del Jefe de Estado pudiera sumarse el militante de RD, lo que finalmente no ocurrió. Solo viajaron con él la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien llegó a la región en un avión distinto al del Mandatario facilitado por Carabineros de Chile y su par de la Segpres, Ana Lya Uriarte. Además, se sumó Juan Carlos García (MOP).

La ausencia de Jackson, dicen en el gobierno, responde a que él mismo ha trazado prioridades diversas dentro de su gestión a la cabeza de Mideso. Un rol muy distinto al que tuvo, por ejemplo, el exministro de Sebastián Piñera Alfredo Moreno, quien lideró diálogos significativos para lograr acuerdos en torno al conflicto en La Araucanía.

En el Ejecutivo, en todo caso, aseguran que los equipos de Jackson estuvieron en permanente coordinación con la Presidencia y que el director nacional de la Conadi, Luis Penchuleo, se encuentra desplegado en al región.