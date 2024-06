Socialistas rinden homenaje a exintegrante de la Acción Chilena Anticomunista y desatan la ira del PC

Un post en redes sociales bastó para tensionar, una vez más, las relaciones entre el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC).

“Un día como hoy nació el compañero Oscar Schnake, quien fuera fundador del PS y de la Alianza Revolucionaria Socialista. Fue ministro de Fomento y Obras Públicas durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Gran promotor del progreso en nuestro país”, publicó la Juventud Socialista el martes de esta semana.

Rápidamente, y a lo largo de la semana, distintos militantes de base del PC respondieron con molestia a la publicación. Y es que lo que no se mencionó en esa información es que el exministro Schnake formó parte de la Acción Chilena Anticomunista en la década de los 40, organización promotora de la ley de defensa permanente de la democracia, conocida como la ley maldita.

Exministro Óscar Schnake (al medio). Autor: Miguel Rubio Feliz. Museo Histórico Nacional.

Lo cierto es que no solo la Juventud Socialista rindió honor a Schnake esta semana. La bancada de senadores PS compartió otra publicación en que recordaban que él, junto con fundar la colectividad, se desempeñó como el primer secretario general del PS.

La presidenta del partido, la senadora Paulina Vodanovic, respondió a esa publicación: “¿Sincronías? En el día del cumpleaños de mi tío Oscar Schnake, primer secretario general del PS, hace dos años, asumí como presidenta de mi partido, el más alto honor como socialista. Saludo a cada militante a lo largo de Chile y en el exterior, a quienes me debo”. El papá de la senadora es el exministro del Tribunal Constitucional Hernán Vodanovic Schnake.

Senadora Paulina Vodanovic junto al presidente de la Juventud Socialista, Allan Álvarez.

La disconformidad de Schnake con los comunistas no es ningún secreto. En diciembre de 1938, en el Teatro Caupolicán, emitió un discurso ante la militancia socialista en que señaló: “No hay nadie tal vez aquí que pueda ponerse de pie para decir: ‘Yo quiero que maten a estos comunistas’. Nadie habrá para eso. Pero sí yo me paro en esta tribuna del PS, en el corazón mismo de Chile, para decirle al PC: ustedes ya no tienen derecho a seguir hablando en nombre de la clase trabajadora, ustedes ya no pueden ser nuestros amigos”.

En ese contexto, y en consideración de que hoy ambas colectividades forman parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric, en las bases comunistas molestó la celebración del natalicio.

“Grande la JS, celebrando a quien fue capaz de ponerse del lado de los ibañistas antes que a los mismos socialistas en el 47, miembro del Acción Chilena Anticomunista, anticomunista y medio fachito. No por nada Allende se salió del PS en ese tiempo y se saldría de nuevo al ver este post”, respondió un usuario de X, identificado como militante de las Juventudes Comunistas.

La molestia no solo se instaló en las bases. La diputada María Candelaria Acevedo (PC) dijo a este medio que, si bien “cada partido y persona tienen el justo derecho a destacar las figuras que les parezcan pertinentes”, desde su perspectiva “se debe tener un cuidado especial cuando dichas figuras han representado y enarbolado banderas antidemocráticas, como lo fue la ley maldita, la que incluso afectó a mi familia, siendo perseguidos algunos de mis antepasados”.

La parlamentaria incluso planteó que “esperaría algún gesto por parte del PS para zanjar a la brevedad todos los legítimos reparos que nazcan desde el PC, quienes hemos sido perseguidos a lo largo de la historia del país en distintas oportunidades. Esperaría que desde un aliado político no se festeje a dichas figuras y no se generen roces innecesarios”.

Foto: Dedvi Missene

En tanto, el diputado Matías Ramírez (PC) sostuvo que “la ley maldita significó la persecución indebida de miles de militantes del PC. El PS también sufrió una fuerte división en sus filas ante la decisión de apoyar o no la decisión de González Videla. Creo que no resulta prudente enaltecer figuras del PS que decidieron no solo apoyar la medida sino que crearon facciones que promovían el anticomunismo. Es una señal confusa y equivocada de en estos tiempos”.

Consultado por las razones tras la publicación, en consideración de la participación de Schnake en la Acción Chilena Anticomunista, el presidente de la Juventud Socialista, Allan Álvarez, dijo que “el compañero fue uno de los fundadores del partido y nuestro primer secretario general. Su imagen cuelga en la sala de la comisión política junto a Allende, los demás secretario generales, Michelle Peña y los integrantes de la primera dirección clandestina. Es parte de nuestra historia y como JS corresponde rendir homenaje”.

Además, Álvarez aclaró que este tipo de publicaciones no son más que “un calendario de efemérides socialistas donde se han recordado a varios dirigentes (...). Esto no quita que personas de otros partidos políticos puedan tener una visión crítica de nuestro tronco histórico. Más que mal, el mismo PS se funda a partir del diagnóstico de que se debía ofrecer una propuesta alternativa de izquierda no comunista al país. De todas formas, yo desdramatizaría (...): cuando un partido tiene 91 años de historia, es difícil no encontrar coyunturas controversiales en la misma”.