Van Rysselberghe: “RN tiene un problema, no puede presentar una idea, convencer a su coalición y después boicotearla”

A diferencia del 20 de diciembre -cuando decidió congelar las relaciones con Chile Vamos- la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, asegura que no están los tiempos para generar un clima de mayor incertidumbre al interior de la coalición, pero reconoce su malestar por el apoyo que entregaron parlamentarios de Renovación Nacional a la propuesta de paridad de género aprobada anoche en el Congreso. En su oficina, en la sede del gremialismo en Providencia, la legisladora acusa a su partido aliado de no cumplir con su palabra y de alinearse con la oposición. “Me resulta chocante que RN prefiera unirse o abrazar a la izquierda antes lograr ese mismo objetivo, pero con sus socios”, afirma.

Asimismo, la líder de la UDI reconoce que el gobierno tiene un problema en el manejo del orden público, pero recalca que no es solo responsabilidad de ellos, sino que de todos los actores. De todas formas, señala que esta materia será un factor que tendrá que considerar el Presidente Sebastián Piñera ante un eventual cambio de gabinete.

Van Rysselberghe, además, afirma que el Ejecutivo ya no debe negociar más con la centroizquierda el proyecto de pensiones, que es tiempo de que se vote. “Si la oposición no está disponible para aprobarlo que se lo diga a Chile completo”, afirma.

Pese a los llamados de unidad del gobierno y del propio Presidente Piñera, la coalición volvió a votar desordenada en paridad de género. ¿Cómo lo evalúa?

Nosotros en la UDI, todos, habíamos votado en enero que paridad iba a existir. Nosotros no solo lo dijimos, sino que aprobamos con nuestro voto para que existiera paridad. Lo que se estaba viendo ayer era el mecanismo a través del cual llegábamos a eso y RN planteó un mecanismo que no era el que más nos gustaba a nosotros, porque se habían planteado tres, que nosotros estuvimos dispuestos a respaldar porque nos parecía que permitía la paridad, pero al mismo tiempo no metía la mano en la urna. Sin embargo, el mismo RN decidió autoboicotiarse y no generar las condiciones para llegar a un acuerdo.

¿Está molesta con RN?

Yo lo encuentro francamente desilusionante porque por formación, por la forma de ver la vida o quizás por el hecho de ser mujer, para mí el respetar la palabra empeñada, el respetar al otro cuando uno se compromete a algo tiene un valor importante. Y si nos comprometimos hace tres días a actuar en unidad, nosotros actuamos en coherencia, respaldamos una propuesta de RN porque nosotros teníamos una que nos gustaba más todavía, pero como no había consenso decidimos respaldar la de RN. ¿Y qué sucedió? Ellos mismos se autoboicotean.

¿Y eso es problema de Desbordes? Él también votó a favor y es el presidente de RN.

No lo sé. Ese es un tema que tiene que ver RN. Acá les pidieron a parlamentarios de RN que trabajaran, que ocuparan parte del verano trabajando en una alternativa, la desarrollan, la consensuaron con Evópoli que respetó su compromiso, con la UDI que respetó su compromiso y resulta que RN en una propuesta que ellos mismos trabajaron no la respetan. Eso es bastante incomprensible.

¿En qué pie queda el liderazgo del Presidente Piñera? Él fue quien más llamó a actuar unidos y no lo escucharon...

Yo creo que no es una situación deseada la que sucedió. Hubiera sido ideal que trabajáramos en conjunto y que pudiésemos haber trabajado también en conjunto con la oposición, porque acá el objetivo es que hubiera la misma cantidad de hombres y mujeres en el organismo constituyente en caso de que gane el Apruebo. Acá impusieron una idea porque sabía que tenían votos porque tenían partidos de gobierno.

La vez pasada les ocurrió algo similar y usted decidió congelar las relaciones con Chile Vamos. ¿Por qué ahora no?

Creo que las situaciones son distintas. Estamos frente a un escenario súper complejo, en un mes complejo donde hay demasiada inestabilidad. En marzo se va a empezar a ver cómo las personas empiezan a perder sus empleos, hay muchísima gente que necesita un empleo estable para poder sacar adelante a su familia y creo que todo lo que aporte a aumentar esa inestabilidad tiene que evitarse. Por eso nosotros consideramos hoy día que, dadas las condiciones de Chile, es irresponsable generar condiciones que ayuden a esa inestabilidad.

¿En qué situación cree que se encuentra la coalición? ¿Podría quebrarse si siguen ocurriendo episodios así?

No, yo creo que no. Lo que sí, RN tiene un problema: no pueden presentar una idea, convencer a toda la coalición y después ellos mismos boicotearla. Ellos mismos suicidaron su idea.

¿Pero eso daña a la coalición?

Yo creo que dañas las confianzas.

¿Y cómo está su relación con Desbordes? Han tenido varios enfrentamientos...

Mi relación humana con él no es mala, es buena. No tengo problemas con él, tenemos reuniones y todo, pero lo que sucede es que probablemente yo tengo una visión distinta de cómo se llevan adelante las relaciones humanas, el trato con las personas. Para mí es muy importante la coherencia, la confianza y la lealtad.

¿Falta lealtad en RN?

A mí me parece que falta de lealtad con ellos mismos a lo menos, porque si ellos presentan una idea es raro que ellos mismos la boicoteen.

¿Pero con el resto de la coalición y el gobierno?

Yo creo que hubiera sido bueno actuar unidos en un tema como este, al menos por una vez. A mí me resulta chocante que RN prefiera unirse o abrazar a la izquierda antes lograr ese mismo objetivo, pero con sus socios.

¿Y a qué cree que responde eso?

Esa no es una respuesta que tenga yo. Yo no quiero entrar en una polémica con RN, ellos tendrán sus razones y tendrán que explicar por qué prefieren aliarse con la izquierda antes que con los partidos de su sector, sobre todo cuando ellos mismos encabezaron el tema. Eso es lo sorprendente.

¿Espera que esto no se repita de nuevo?

Para nosotros en la UDI, por como nosotros funcionamos, es más fácil funcionar cuando la palabra empeñada tiene valor.

Pero en ese sentido, si esta actitud continúa, ¿se pone en riesgo a la coalición?

Yo creo que en este minuto no porque por lo menos nosotros y creo que Evópoli también tienen consciencia de que la unidad de nuestro sector es absolutamente imprescindible para darle oportunidades a las personas de poder conquistar lo que necesiten...Y, para eso, se necesita a lo menos que nuestro sector esté unido. Nosotros esperamos que (RN) recapaciten porque de verdad los problemas de los políticos a la gente le importan un cuete, no les importa nada. Nosotros tenemos que tener la capacidad y empatía con la ciudadana.

Esta semana hubo duras críticas de Allamand en contra del manejo de seguridad y orden público apuntando al ministro del interior. ¿Comparte el diagnóstico?

No he podido hablar con Andrés Allamand para preguntarle bien qué es lo que había querido decir. Efectivamente en Chile existe un problema hoy día, es decir, las personas tienen miedo de todos los estratos sociales. Entonces, hay una sensación de temor generalizada y de falta de control del orden público.

¿Esa falta de control es culpa del ministro Blumel?

El desorden público y la violencia es la mejor manera de socavar la democracia y la democracia la tienen que cuidar todos: el gobierno, pero también la sociedad civil y los dirigentes políticos y todos.

Pero la UDI también ha sido crítica y ha dicho que falta más dureza para enfrentar el tema de la seguridad....

Efectivamente, pero hay que reconocer que tenemos un problema porque cuando tu vez por televisión personas encapuchadas que tiran bombas molotov adentro de un hotel y que no les importa nada y se adueñan de las calles te quedan dos opciones: la gente se defiende lo que es inaceptable o actúa Carabineros. Y Carabineros tiene que actuar usando la fuerza legítima que le entrega la democracia, por lo tanto, hoy día lo que nosotros esperamos es que la oposición sea capaz de reconocen que Carabineros para poder controlar hechos de violencia de esa magnitud tiene que usar la fuerza. Y es absolutamente ingenuo pensar que cuando se usa la fuerza legítima para controlar una violencia que es ilegítima no van existir a lo menos daños, lesionados. Entonces, hoy día Carabineros no se atreve a hacer nada porque termina en los tribunales y nadie es capaz de reconocer que la violencia es inaceptable y que cuando tú enfrentas la violencia con la fuerza legítima necesariamente van a haber lesionados.

¿Pero cree que Blumel ha hecho una buena gestión? Usted misma cuestionó su liderazgo...

Yo creo que Blumel ha hecho el mayor de los esfuerzos y creo que se está avanzando.

¿Lo ha hecho mejor?

Yo creo que el equipo político en general se ha ido afiatando en estos meses.

¿Cree que Blumel es mejor ministro de lo que fue Andrés Chadwick?

Esa es una pregunta tendenciosa, porque yo soy amiga de Chadwick y, por lo tanto, Chadwick no solo en este gobierno sino en el anterior fue un gran ministro y no lo voy a comparar con Blumel.

¿Pero mejor gestión o no?

No lo voy a comparar.

¿Le hubiese gustado que permaneciera Chadwick en Interior?

Yo creo que el mismo Andrés se da cuenta que su permanencia en el Ministerio del Interior era bastante inviable. Yo sí creo que su acusación constitucional y así lo reconocieron todos los discursos de los senadores de oposición carecía de argumentos jurídicos.

¿Cree que se debe hacer un cambio de gabinete? Durante enero y febrero se hablaba de esta posibilidad dependiendo de lo que pase justamente con el tema del orden público.

Primero, aunque sea cliché, esa es una decisión del Presidente que tiene normalmente muchos más antecedentes que uno. Segundo, no creo que lo vaya a hacer ahora. Siempre un cambio de gabinete es una herramienta que puede usar el Presidente para poder manejar o encausar o cambiar la forma de cómo se está enfrentando algún conflicto, pero me parece que no va a hacer ahora inminente y puede ser que no sea nunca. Pero no creo que sea ahora.

¿Cree que la continuidad de Blumel en Interior depende de lo que pase con el orden público?

Esa es una variable que sin duda va a evaluar el Presidente, pero no sé lo que él esté pensando. Sin duda, una de las funciones del Ministerio del Interior es resguardar el orden público, por lo tanto, esa es necesariamente un variable que el Presidente tiene que tomar en cuenta.

Más allá de la decisión presidencial, ¿cree que es necesario un cambio en el comité político?

En este minuto no.

¿Por qué?

Porque creo, que el equipo político se ha ido afiatando, es decir, me parece que cambios en otros ministerios puede ser, pero son marginales.

¿Cómo cuales, a quién sacaría?

No te lo voy a decir.

¿Cree que el hecho de que Andrés Chadwick siga siendo influyente para el Presidente es perjudicial para Blumel?

No, en un tema tan complejo como es el tema de la seguridad y del orden público se requiere todas las miradas posibles para poder enriquecer el diagnóstico. Yo creo que es un error encapsularse y pensar que uno tiene la verdad absoluta y esto lo digo como médico psiquiatra. Yo creo que para un buen diagnóstico uno tiene que tratar de tomar la mayor cantidad de variables posibles para poder generar con posterioridad las mejores medidas. Él tiene la experiencia de haber sido senador, es cercano, efectivamente, al Presidente y ha tenido la experiencia de ser ministro del Interior en dos gobiernos. Sin duda que es una experiencia valiosa.

¿Es una voz que deben seguir escuchando como gobierno?

Yo si fuese miembro del gobierno, escucharía todas las voces posibles. No necesariamente le voy a hacer caso a todas, pero si las escucharía para ver las distintas variables, es sabio.

El gobierno había anunciado que le iba a poner discusión inmediata al proyecto de pensiones, sin embargo, cedió a las peticiones finalmente de la oposición. ¿Comparte esa decisión?

Hay dos proyectos que para el gobierno era importantes y uno de ellos era sueldo mínimo garantizado y está listo, ya está aprobado, hay que ponerlo en tabla. Existe el compromiso de que se va a poner en tabla la próxima semana para que se apruebe nosotros esperamos que eso se cumpla.

¿Pero cree que es el camino correcto que el gobierno ceda?

No, lo que yo quiero es que este proyecto se apruebe lo antes posible. A mí me gustaría que esto se pagara en abril y creo que si la oposición no está disponible para aprobarlo que lo diga a Chile completo. Y que se hagan responsables, porque es fácil esconderse detrás del edificio del Parlamento.

¿Cree que al gobierno le ha faltado más defender ideales de la centroderecha?

Yo creo que han hecho lo que han podido, pero sí creo que de repente hay que transparentar las cosas y si la oposición no quiere aprobarlo que lo digan.

Por eso le pregunto...

Sí, yo creo que eso le ha faltado a veces (al gobierno), demostrar que no todos los que dicen algo después están dispuestos a aprobarlo.

Y cuando dice que el gobierno ha hecho lo que ha podido, ¿cree que es insuficiente?

Lo que sucede es que se ha empezado a avanzar y se ha negociado porque efectivamente no tenemos los votos, pero yo creo que hoy día tenemos un buen proyecto. Es decir, este es el mayor aumento de pensiones en la historia de los últimos 30 años. Y, por lo tanto, si no quieren aprobarlo que no se escondan detrás de las faldas del Congreso.

No hay que negociar más, entonces...

No. Yo creo que esta cuestión se aprueba o se aprueba.