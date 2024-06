Genios y sobrevivientes: cinco documentales para ver en vacaciones

Jim Henson fue un genio, que duda cabe. También Roger Federer. En los títeres y en las canchas de tenis. En la televisión y en los abiertos más rutilantes. Cada cuál en su disciplina fue mas allá de lo común y silvestre.

No sabemos si lo es Taylor Swift, pero categoría de fenómeno sí posee. Y está claro que Barbie, la muñeca más famosa del planeta, vive un momento de gloria tras la película del 2023.

En este terreno de grandes personajes e invenciones, el caso de los cuatro niños rescatados en el Amazonas colombiano es la contracara de la condición humana. Es la tragedia y luego la alegría, pero tiene en común con lo anterior el espíritu de combate y desafío a la adversidad.

Esta es una guía de cinco documentales al respecto:

1.- Jim Henson: El hombre y las ideas, Disney+: No es la primera vez que el director Ron Howard (Apolo 13), juega en el campo de los documentales (ha hecho ocho), pero este es uno de los buenos, de los que no están fabricados por compromiso. Indaga en la asombrosa, ajetreada y corta vida de Jim Henson (1936-1990), el hombre que creó a Los Muppets y que murió a los 53 años por una infección bacterial pulmonar. Hay testimonios de sus hijos (todos trabajaban con él), su exesposa, su fiel colaborador Frank Oz (daba voz a Miss Piggy, mientras Henson era la rana René o Kermit The Frog) y hasta de Jennifer Connelly, que a los 16 años protagonizó Laberinto, uno de los filmes de culto de Henson.

Viendo la película uno puede entender que su existencia haya sido corta: Henson era tan trabajólico y creativo que su luz no iba a durar demasiado. Como Mozart. Dentro de los aciertos del documental destaca el acceso a los libros de notas de Henson y también a registros televisivos pre-Muppets, pre-Plaza Sésamo.

2.- La Barbie Negra, Netflix: Lagueria Davis, la directora de este documental, tiene 46 años y siempre odió las muñecas. Y probablemente al ir contra la corriente de sus propios instintos quiso exorcizar ese desprecio atávico, entrar en un terreno más armónico y, concretamente, terminar haciendo una película sobre el origen de la Barbie negra, diseñada en 1980 por Kitty Black Perkins.

Pero Davis tiene además la excusa de que su tía fue una de las primeras mujeres de color que trabajó en Mattel, conociendo la interna de la compañía fundada por Ruth y Elliot Handler en 1945. El testimonio de esta mujer, Beulah Mae Mitchell, es el eje que conduce el documental, más o menos contando como es que la compañía se fue abriendo a los nuevos tiempos. Aunque Mattel no figura entre los productores del filme, se podría decir que la historia se preocupa de no dejar a nadie malherido ni trasquilado.

3.- Bad Blood: Taylor Swift vs. Scott Braun, Max: Este documental en dos partes tiene la ventaja de poder contar la misma historia desde dos puntos de vista diferentes. En este caso en dos capítulos de 50 minutos de duración con las versiones de la cantante y compositora Taylor Swift y del empresario musical Scooter Braun por la propiedad de los masters de los primeros seis discos de ella.

El episodio fue bien conocido y se sabe que tras venta de este catálogo a Braun, Swift regrabó sus seis primeros discos. En el capítulo dedicado a Swift se enfatiza como la cantante se transformó en una especie de víctima de la industria desde el minuto cero, empezando cuando Kanye West irrumpió en el escenario de los MTV Awards para decirle que no merecía galardón alguno y que Beyoncé era mil veces mejor. Después arrecian sus enemistades con Justin Bieber, Kathy Perry y hasta Joe Jonas.

En la parte dedicada a Scott Braun se nos propone que en realidad Taylor no perdió tanto como se cree y que su padre se llevó un buen porcentaje de la venta de sus discos a Braun. Por supuesto, hay bastante sobre las rabiosas amenazas de los fans de Swift, o “swifties”, a Braun.

4.- Federer: Los Últimos Doce Días, Prime Video: Es reconfortante ver a Roger Federer, uno de los grandes tenistas de todos los tiempos, en su círculo íntimo. Muchas veces motejado de máquina, robot o imperturbable (“no se despeina cuando juega”, decía el Chino Ríos), el tenista suizo aparece aquí particularmente abierto, sensible, dispuesto a hablar, cercano. Probablemente es porque son sus tiempos finales como tenista y está a punto de retirarse.

Pero como sea, la película es capaz de penetrar la piel del hombre que más veces ha ganado Wimbledon y que siempre destacó por su caballerosidad en los torneos. “Simplemente no es mi personalidad”, dice cuando le preguntan porque no muestra más agresividad o enojo cuando las cosas no iban bien en la cancha.

Como su título lo dice, el filme de Asif Kapadia y Joe Sabia habla sobre los últimos momentos y la hora del retiro. Es lo más emotivo y en particular si las palabras de despedida vienen de Rafael Nadal, gran amigo fuera del court de tenis y con quién llegó a enfrentarse 40 veces.

5.- Perdidos en el Amazonas: El rescate que conmocionó al mundo, Max: El 1 de mayo del 2023 a las 6 horas y 42 minutos de la mañana, una avioneta se estrelló en la selva colombiana, dejando como saldo apenas cuatro niños sobrevivientes. Los tres adultos restantes murieron.

Este episodio con resonancia mediática planetaria, un poco como el caso de los mineros chilenos rescatados en el 2010, es el que registra el documental de Cristina Nieto y Jaime Escallón. Lo que hay es testimonios de los familiares de los niños Lesly, Soleiny, Mucuty y Christine, entrevistas con periodistas, autoridades y militares. Todos dan cuenta de la compleja experiencia de búsqueda, enfrentada a la densidad del Amazonas colombiano y a la difícil relación del ejército de ese país con los pueblos originarios de la zona.