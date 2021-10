Educación superior: cómo completar el FUAS para acceder a financiamiento y ayudas estatales

Cerca de 450 mil jóvenes solicitan anualmente los beneficios estatales para cursar una carrera universitaria. Alternativas de financiamiento que muchos estudiantes utilizan para convertirse en profesionales, un proceso que comienza con la correcta postulación al Formulario Único de Acreditación (FUAS), el que determina quiénes serán los beneficiados.

Según Patricia Pino, directora nacional de Apoyo y Financiamiento de Alumnos de la U. San Sebastián, “el FUAS nació con el fin facilitar la inscripción de los postulantes a las ayudas estudiantiles que entrega el Ministerio de Educación, que son: Gratuidad, Becas de Arancel, Fondo Solidario de Crédito Universitario (Universidades CRUCH), Crédito con Aval del Estado, además de la Beca de Alimentación que otorga Junaeb”.

Lo cierto es que este instrumento permite conocer la información socioeconómica del postulante y su grupo familiar, que luego se valida con las diversas bases de datos que tiene el Estado para facilitar la asignación de las subvenciones.

Para ello -explica Pino- es necesario registrarse en la plataforma creando un usuario, contraseña indicando un correo electrónico de uso frecuente, y luego se debe completar la información requerida y enviarla. Posteriormente, el Mineduc valida los datos socioeconómicos ingresados por el postulante, quien podrá acceder a las ayudas estudiantiles correspondiente a su nivel socioeconómico y requisitos académicos (PDT y/o NEM), establecidos para cada ayuda estudiantil y publicadas en el portal.beneficiosestudiantiles.cl

Cada uno de los beneficios que entrega el Mineduc tiene asociado un decil socioeconómico de asignación, por lo que es importante que el estudiante tenga actualizado su respectivo Registro Social de Hogares. Además, los jóvenes deben estar matriculados en instituciones acreditadas que participen en los distintos programas de beneficios del Estado.

La página web del Fuas de este año.

¿Cómo postular?

Completar el FUAS puede ser para un postulante una situación estresante si no ha leído nada sobre él. Por eso, Patricia Pino sugiere informarse sobre las subvenciones estatales a las que se pueden acceder y realizar la postulación con la familia. Para hacer una correcta inscripción en el formulario, la experta sugiere lo siguiente:

Paso 1

Registrarse en la plataforma FUAS con un usuario y contraseña, ingresando datos de contacto y correo de uso frecuente, ya que en ellos recibirá la información del proceso que estará enviando Mineduc.

Paso 2

Leer las instrucciones para completar el FUAS que están publicadas en www.FUAS.cl y descargar el borrador.

Paso 3

Completar el borrador junto al jefe de hogar, chequeando información de: a) Antecedentes personales (estado civil, dirección, establecimiento de enseñanza media o universidad); b) Datos familiares, que corresponde a los integrantes del grupo familiar (si existen personas en la familia, incluido el postulante, que presentan alguna discapacidad tienen que contestar la encuesta incorporada en el FUAS); c) Ingresos familiares, donde se debe indicar el promedio de los ingresos obtenidos durante el año 2020 y 2021 por cada integrante del grupo familiar por concepto de sueldo, pensión, honorarios, retiros, pensión alimenticia u otros según corresponda.

Paso 4

Una vez que tenga toda la información, realizar la inscripción en el formulario online, aceptando los términos y condiciones y presionando el botón finalizar.

Paso 5

Descargar el formulario de postulación y corroborar la recepción de este en el correo registrado en la plataforma.

Paso 6

Si después de enviar el FUAS necesita corregir algún dato, debe ingresar nuevamente al formulario, seleccionar “rectifica tu inscripción”. Asegurándose de guardar el nuevo comprobante de postulación.

Paso 7

Seguir los pasos del proceso revisando las publicaciones que realiza el Ministerio de Educación.

Atentos a no equivocarse

Según la experta de la USS, los errores más frecuentes que cometen los jóvenes al inscribirse y completar el FUAS son: olvidar la contraseña o correo que registraron cuando crean el usuario en la plataforma de postulación; incorporar como integrante del grupo familiar a personas que no corresponden o dejar fuera a otros que sí deben ser considerados (grupo familiar son personas que comparten ingresos y gastos, aunque no sean parientes); en la sección Ingresos del grupo familiar, los postulantes registran como dato la suma anual de los ingresos, no considerando que se solicita el promedio mensual; y, finalmente, una vez que completan el formulario, no presionan el botón “finalizar”; por lo tanto, la información no queda guardada.

“Es importante que se cercioren de que aparezca el comprobante de postulación en el sitio web y de recibir copia de este en el correo registrado en la plataforma”, sostiene Patricia Pino.

Patricia Pino, directora nacional de Apoyo y Financiamiento de Alumnos de la U. San Sebastián.

Programa de orientación

Para los estudiantes que desean prepararse para la postulación del FUAS, la Universidad San Sebastián cuenta con un programa de orientación formado por un equipo de trabajadores sociales que responden sus consultas, que se contactan a través de call center o en las direcciones de admisión de las sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt.

Sobre el programa, la académica detalla que “lo realizamos hace algunos años para que los estudiantes que ingresan a educación superior puedan optar informados a las distintas alternativas de financiamiento existente. Así, los postulantes, a través de nuestro simulador, pueden conocer cómo complementar los beneficios estatales con las ayudas que la USS entrega con recursos propios”.

Tipos de beneficios

Gratuidad : permite financiar arancel y matrícula de la carrera por la duración nominal de ésta. A este beneficio acceden los estudiantes que pertenecen al 60 por ciento de las familias con menores ingresos y que se matriculan en instituciones adscritas a este beneficio.

Becas de Arancel : es un apoyo que permite financiar de forma parcial o total el arancel anual de la carrera, y se otorga por los años de duración definidos en el plan de estudio. Las becas están orientadas a los estudiantes que se encuentran entre el 60 por ciento y el 80 por ciento de las familias con menores ingresos, que tienen 500 puntos en la PDT o NEM de 5,0 o más dependiendo del beneficio. Pueden revisar información en el portal de ayudas de Algunas de las becas de arancel a las que se puede acceder son: Beca Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Millas, Beca Excelencia Académica, Beca Puntaje PSU, Beca Excelencia Técnica, Beca para Hijos de Profesionales de la Educación, Beca Juan Gómez Millas Extranjeros y Becas para estudiantes en situación de discapacidad.

Beca complementaria para alimentación de estudiantes del 60 por ciento de más bajos ingresos.

Fondo Solidario de Crédito Universitario : es un préstamo que se otorga a los estudiantes que cursan una carrera en alguna de las universidades del Consejo de Rectores y que pertenecen al 80 por ciento de la población con menores ingresos, con un puntaje PDT igual o superior a 475 puntos.

Crédito con Garantía Estatal (CAE): es un préstamo al que pueden optar los estudiantes que se matriculan en instituciones que participan en este programa y que tienen 475 puntos en la PDT. No requiere cumplir con requisito socioeconómico.

Beca de Alimentación (Junaeb): es un beneficio complementario a las ayudas estudiantiles que se otorga a los estudiantes que pertenecen al 60 por ciento de la población con menores ingresos.