Jorge González, de Nissan Tanner Financial Services (NTFS): “El escenario económico del país ha logrado que quien desee un crédito tenga mejores condiciones”

En agosto de 2022, Nissan Chile y Tanner Servicios Financieros se asocian dando origen al actual brazo financiero de la marca japonesa: Nissan Tanner Financial Services (NTFS), constituyendo así la primera financiera de Nissan en Chile y de Sudamérica. “Es una de las 12 financieras que hay en todo el mundo. Esto, por supuesto que es muy significativo y atractivo para todos, dado que tenemos una gran responsabilidad de responder a la confianza que ha puesto la compañía en abrir la operación de una financiera propia en Chile”, dice Jorge González Garza, director general, Nissan Tanner Financial Services.

“Ahora, en conjunto, estamos trabajando para seguir penetrando en el mercado crediticio del país y al mismo tiempo, que nuestros clientes, distribuidores y empleados disfruten, y que al final del día vivan una experiencia diferente al elegirnos”, agrega González Garza.

El ejecutivo de origen mexicano aterriza en Chile con 18 años de trayectoria en la compañía japonesa, una carrera profesional construida en las entidades financieras de Nissan en los mercados de México y Estados Unidos.

El director general de NTFS agrega: “Me gustan los desafíos, me motiva aprender de cada nueva experiencia y con mucha ilusión y emoción acepté este reto, con lo que implica cambiar radicalmente tu vida y llegar a una cultura distinta. Sin duda es una gran responsabilidad, no sólo con mi equipo y la compañía sino también con mi familia. Estamos trabajando fuertemente en poder ser una referencia en el país y en la región”. En concreto, el ejecutivo explica que su rol es asegurar la operación “de manera rentable y segura para todos los involucrados. NTFS es una sociedad donde estamos uniendo dos mundos y desde mi rol, que esta unión sea la más fructífera para todos”.

–¿Cuáles son las tareas y responsabilidades clave en su rol actual?

“A nivel de negocio estamos enfocados en afianzar procesos e infraestructura interna y en paralelo ir mejorando nuestros procesos con los clientes. Estamos en una constante evolución y eso es algo que queremos mantener en la organización, queremos ir creciendo no sólo como negocio sino como compañía, cuidando de nuestro equipo, nuestra gente que son el motor y, lo más importante, así como de ir avanzando en el mercado financiero automotriz. En menos de dos años ya hemos trabajado mucho en los cimientos para avanzar sobre un camino sólido.

A eso estamos dedicados todo el equipo y yo también, a que la financiera de Nissan sea la principal fuente de financiamiento para quienes buscan renovar o vivir su primera experiencia Nissan”.

“Nuestro presente es asegurar los cimientos de NTFS. Más adelante, nuestra visión es ser un referente en el financiamiento automotriz y desde el primer día nuestra meta es financiar la mayor cantidad de vehículos Nissan que se vendan en este país”, dice Jorge González, director general de Nissan Tanner Financial Services.

– ¿Cuáles son sus objetivos a corto y mediano plazo?

– ¿Y en lo personal?

“A modo más personal, me importa que, así como nos estamos esforzando por hacer de esta una empresa segura y rentable, pongamos el mismo ímpetu porque esta sea un aún mejor lugar para trabajar. Ya lo somos, pero creo que siempre podemos ser mejores y ese es uno de mis principales objetivos. Quiero que cada persona que sea parte de NTFS se sienta feliz de ser parte de este equipo, que puedan crecer y desarrollarse y para eso estamos trabajando”.

La oferta de NTFS para sus clientes

Nissan Tanner Financial Services funciona como la empresa financiera de la compañía japonesa y ofrece diferentes alternativas de financiamiento, es decir créditos, para los clientes que desean comprar un nuevo vehículo Nissan. El director general subraya que hay productos tanto para personas naturales como para emprendedores que busquen comprar más de un vehículo y armar su propia flota. De hecho, detalla que “tenemos un abanico de ofertas para cada persona e incluso con modelos, hay créditos ajustados para quienes eligen un vehículo más amigable con el medio ambiente”.

–¿A qué tipo de clientes apunta NTFS?

“Nos dirigimos a personas naturales y/o pequeñas empresas que busquen una entidad financiera integral, responsable, sostenible. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones financieras que se adapten a las necesidades de quienes desean una experiencia de compra sin complicaciones y con la certeza de que están respaldados por una entidad sólida y de prestigio en el sector financiero automotriz”.

–Cuáles son las ventajas de solicitar financiamiento con ustedes en lugar de otras financieras?

“El involucramiento del equipo entregando una atención personalizada y ágil a cada cliente en cualquiera de los concesionarios a los que se dirija en todo Chile. Nuestra labor va más allá de ofrecer un financiamiento y cerrar ese negocio, nuestro sello radica en la excelencia del servicio, en el conocimiento experto de nuestros ejecutivos y en el acompañamiento estando cerca del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida de su crédito”.

No solo eso. NTFS, además del financiamiento, ofrece seguros que complementen la compra del automóvil, como el de cesantía que permite darles mayor tranquilidad en caso de quedarse sin trabajo.

Las proyecciones y desafíos que se anticipan

La compra de un automóvil es una de las más importantes para las personas, posiblemente la segunda más significativa después de la adquisición de una propiedad. Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), en 2023 se comercializaron 313.865 vehículos nuevos, lo que representa una disminución del 26,5% en comparación con 2022, una baja atribuible, en parte, a las restricciones de acceso al financiamiento que afectaron a los compradores.

Dicha tendencia continuó durante los primeros meses de 2024, con una contracción del 37,4% respecto al mismo periodo del año pasado. No obstante, se vislumbra una recuperación en el sector automotriz.

Antes de la constitución de NTFS, Nissan procesaba el financiamiento desde Credinissan a través de acuerdos comerciales con otras entidades financieras. “Ahora, en conjunto, estamos trabajando para seguir penetrando en el mercado crediticio del país y al mismo tiempo, que nuestros clientes, distribuidores y empleados disfruten, y que al final del día vivan una experiencia diferente al elegirnos”, dice González Garza.

–En este escenario, ¿cómo NTFS asoma como una alternativa?

““La autenticidad de NTFS, o Credinissan como nos conocen nuestros clientes, se refleja en la calidad de atención al cliente y en entender sus necesidades. ¿Por qué somos una alternativa? porque la experiencia que brindamos de adquirir un vehículo Nissan no estaría completa sin el respaldo de nosotros. Juntos, hacemos posible que cada cliente disfrute desde la elección del modelo perfecto hasta la obtención de financiamiento accesible y conveniente. Con NTFS la experiencia del cliente se convierte en un viaje integral y satisfactorio, resaltando el valor y la confianza en la marca Nissan”.

–¿Qué los distingue?

“Tenemos un sello único, ya que logramos unir lo mejor de Nissan y la solidez que entrega una multinacional, así como lo que nuestro socio Tanner nos aporta el conocimiento de uno de los principales actores locales en financiamiento”.

–¿Cómo ha influido la asociación con Tanner en la oferta de servicios de Credinissan?

“Tanner es un actor con una larga trayectoria en servicios financieros en el país; sin duda, la sinergia de esta experiencia local con la visión y alcance global de Nissan es una ecuación sólida para nosotros como financiera. La colaboración con Tanner Servicios Financieros nos ha contribuido a una mejor adaptación a las necesidades del mercado local, asegurando que nuestros clientes reciban un servicio respaldado por el conocimiento de ambas entidades”.