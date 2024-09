L’Oréal Paris celebra su Stand Up Day iluminando el Teatro Puente y con un conversatorio para prevenir el acoso callejero

El evento dio inicio con la iluminación de un espacio público con gran afluencia de peatones como es el icónico puente, ubicado entre las comunas de Providencia y Santiago, como una medida para prevenir condiciones como la falta de luz que pueden propiciar conductas de acoso.

Posteriormente, al interior del centro cultural, los invitados asistieron a un conversatorio sobre la importancia de contar con herramientas para actuar e intervenir ante situaciones de acoso, como lo es el programa “Stand Up Contra el Acoso Callejero” desarrollado por L’Oréal Paris y la ONG Right to Be, y su metodología de las 5 Ds: distraer, delegar, documentar, dirigirse al acosador y dar asistencia.

Clara García-Carillo, Brand Business Leader de L’Oréal Groupe fue una de las expositoras de la jornada, quien destacó que:

“El 56% de las personas sigue pensando que la víctima de acoso hizo algo que provocó esta conducta, y nuestra campaña va enfocada en no culpar a tu labial, porque la responsabilidad jamás es de la víctima”.

Según una nueva encuesta internacional realizada por Ipsos en 2023 para L’Oréal Paris sobre el acoso, el 80% de las mujeres lo ha sufrido en un espacio público al menos una vez en su vida, mientras que el 52% de las encuestadas se sienten culpables de situaciones de acoso sexual en espacios públicos debido a sus actitudes, comportamiento o apariencia.

Por su parte, Anahí Vega, abogada e influencer de Stand Up señaló:

“Lo más importante en este minuto es la conciencia social, y que la gente se tome el rol de ayudar e informarse para no ser parte del problema y que esto deje de ocurrir”.

“Stand Up Contra el Acoso Callejero” comenzó su implementación en 2021 en Latinoamérica, y a la fecha a capacitado a más de 70 mil personas en la región; mientras que, en Chile, la cifra alcanza las 24 mil personas.