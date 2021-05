Video: Mi trabajo es salvar la vida de animales silvestres

Judit Martínez y Victoria Muñoz son estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián, de Concepción y Puerto Montt respectivamente. Ellas trabajan en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde salvan la vida de estos animales que llegan heridos.

A pesar de que estamos viviendo una pandemia mundial, el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre sigue con sus operaciones. “Seguimos participando en las labores de medicina activamente. Los profesores siguen realizando las rehabilitaciones, al igual que los estudiantes”, comenta Victoria Muñoz.

Para ambas esta carrera es parte de su vida y con ella buscan cambiar el mundo. Pero no dejan de lado los reparos que tienen con el modo en que la sociedad se relaciona con los animales: “Pienso que nosotros todavía estamos muy lejos de empatizar con nuestros compañeros de planeta. Hasta que uno no empieza a estudiar sobre estos temas, no entiende que cada animal cumple un rol indispensable en el ecosistema”, dice Judit.

Te invitamos a conocer más detalles sobre la vida de estas estudiantes de Medicina Veterinaria en el siguiente video.