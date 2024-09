Young Miko estrena nuevo videoclip en plataforma Sprite Limelight

Sprite Limelight es el nombre de la plataforma global de música de la bebida, que en su tercera temporada anunció una colaboración con Young Miko.

Una iniciativa de la marca, que busca llevar la música a todo el mundo de la mano de los artistas que están marcando tendencia.

En Chile no fue la excepción y los fanáticos de canciones como “Curita” o “Lisa” se reunieron en el Espacio Carrascal de Santiago, donde pudieron conocer a los artistas participantes 2024, las colaboraciones de canciones que se lanzarán esta temporada, además del estreno del nuevo videoclip de Young Miko, “rookie of the year”.

La cantante contó detalles de su colaboración con la plataforma mundial de Sprite en una entrevista en exclusiva con el podcaster mexicano Roberto MTZ, quien cuenta con 2,7 millones de seguidores en Youtube.

Allí, la cantante se refirió, entre otros temas, al proceso de creación musical, su gira mundial y todas las emociones que ha vivido junto a Sprite Limelight:

“Para mí, la música y el arte siempre han sido la mejor forma de expresarme y hacer frente a las dificultades a las que me he enfrentado en mi vida. Participar en este proyecto con Sprite Limelight ha sido una forma increíble de hacer algo que me encanta y en lo que pongo mi corazón, pero con una expresión nueva y fresca que reúne mi identidad y mi verdadero yo en armonía con otros artistas increíbles de todo el mundo. Es emocionante”

Detalles de Sprite Limelight 2024

En cada nueva temporada, Sprite Limelight ofrece un line up increíble de artistas internacionales, contenido musical revolucionario y experiencias con historias que muestran cómo lograron superar los momentos complejos en sus vidas.

Apoyándose en la herencia musical de años de Sprite, la plataforma da vida al propósito de la marca de conectar con las personas de una forma única a través de la música.Como embajadora de Sprite Limelight, Young Miko se alza como eco de la voz de Sprite en la región.

Chile fue testigo de la experiencia que podrán vivir los fans de la cantante en su gira THE XOXO TOUR 2024, que incluirá conciertos patrocinados por Sprite en 10 países, incluyendo Chile este próximo 31 de octubre en la Quinta Vergara, Viña del Mar.

Nathalie Schol, directora de Marketing para Coca-Cola Chile, Bolivia & Paraguay, asegura que:

“Estamos muy contentos de que Young Miko sea la nueva artista que se suma a Sprite Limelight. En nuestro país ella tiene un gran número de fans que disfrutan de lo mejor de su música mientras se refrescan con su bebida favorita. Con la tercera temporada de Sprite Limelight, que se lanza desde Chile para toda Latinoamérica, queremos que los jóvenes conecten con toda la frescura y energía que trae Young Miko”.

Escenario móvil Sprite REFRESCAR

En Chile, Sprite este año está promoviendo a nuevos artistas nacionales del género urbano como KYA, Soulfia, VLNTN B, entre otros, a través de presentaciones gratuitas en diferentes ciudades en el escenario móvil Sprite REFRESCAR, una activación local que está rompiendo esquemas.

Con un camión transformado en escenario móvil, se han realizado conciertos gratuitos al aire libre en ciudades como Iquique, Temuco y La Serena, y próximamente en más regiones del país.

Esta experiencia única mezcla la mejor música urbana de artistas emergentes con la frescura inigualable de Sprite, creando momentos épicos para todos.

Todas las botellas y latas de Sprite son reciclables. La invitación es a disfrutar de Sprite y reciclar sus envases en un punto limpio durante los eventos, mientras las personas disfrutan de sus artistas urbanos favoritos. Todas las botellas serán recicladas en la planta Re-Ciclar: el lugar donde los envases de bebida llegan para darle una nueva vida a cada botella.